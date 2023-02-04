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ضرورات امتلاك النخبة لخريطة الوعي والادراك والقوالب النمطية 


عقيل جبرعلي المحمداوي ||

 

باحث في شؤون التنمية والمالية

 

لدى الخوض في  بعض التحليل الواقعي للمشهد العراقي وتحديات الصدمة  الاقتصادية وواقع ونهج اتفاق السياسية الليبرالية الامريكية  مع المفاوض  العراقي وسبر الاغوار لبعضٍ مما يتسع عندكم .

الولايات المتحدة الامريكية بحسب كتاب بعنوان   (التلاعب بالوعي العالمي / الوعي العام كتكنولوجيا الهيمنة ) للعالم السياسي "سيرجي  كارا مورزا " تمتلك برامج استراتيجية عالمية   لدراسة  القوالب النمطية والبرامج  والانظمة  الهيكلية للمجموعات المؤثرة في المجتمع العراقي ودراسة الحالات الموثقة والموثوقة والواقعية ولا يسمحوا للسياسة الامريكية بارتكاب اخطاء  بغباء. الولايات المتحدة الامريكية تثير شعوراً بالاعجاب والاثارة على الاقل ينظر لها بدون سخط في مجال التلاعب العالمي بقوالب الصورة النمطية العالمية  فعل التأثير  على الناس او السيطرة عليهم بمهارة خاصة مع ايحاءات محددة بعضها مثيرة وبعضها مهينة والسيطرة السرية على العواطف والمشاعر والاتجاهات  خفة اليد في التعامل مع الاشياء نوع من استخدام القوة الخفية .

لقد وجد الامريكيين هم اكثر مجتمع يعتقدون ان كينيدي كان مجنون ولكن الاوربيون لا تصدق هذا الاعتقاد لاختلاف القوالب النمطية المجتمعية بل انهم يعتقدون هناك مؤامرة كبيرة وجودها مخفي عن المجتمع والعالم .

ينبغي على النخبة السياسية والاقتصادية الوطنية  العراقية الواعية والناضجة   ان تمتلك خريطة نمطية واعية  وخريطة للادراك والوعي السياسي والاقتصادي موثق ورصين  وبموضوعية وواقعية يتم تشخيصه وتحليله لمجموعات وشرائح مختلفة من المجتمع العراقي ( التقاط ودراسة وتحليل  الصور النمطية  لشرائح المجتمع العراقي المتنوعة واحدة من العمليات الاستباقية لكي يتم فهم واستيعاب وا  لافراد المجتمع العراقي والنخبة تحديداً في  كيفية التعامل بفطنة ووعي وادراك  عالمي مع انماط التلاعب العالمي بالوعي والتفكير ) بشكل علمي وواقعي  في نمط السياق الثقافي والاجتماعي والاقتصادي  لكي لا يتم التلاعب في القوالب النمطية للمجتمع العراقي والنخب والتأثير على او استمالة

قراراته السياسية والاقتصادية  والمالية …. وللحديث تتمة

 

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