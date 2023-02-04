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حكومة ابن رزيج..!   

66 2023-02-04

عباس الزيدي ||

 

بعد الانتفاضة الشعبانبة المباركة وجرائم الابادة التي اعقبتها وحجم الاعتقالات الكبيرة 

حاول( سلم ) وهو اسم  الدلع للمجاهد _  سليم الشمري ذلك الجنوبي  البطل ابن ميسان  والاهوار حاول تغيير محل سكناه  من  قضاء قلعة صالح الى مركز المحافظة في العمارة  بعد  ان كثر الاستدعاء والتحقيق  معه من قبل  دوائر  اجهزة السلطة  القمعية بسبب مشاركة اخوانه في الانتفاضة وثم هجرتهم  الى مكان غير  معلوم بعد قمع الانتفاضة  •

سلم _  اتخذ قراره وقام بكل متطلبات الرحيل من قلعة صالح بأستثناء  اخذ موافقة  الامن الصدامي والبعث العفلقي  حيث لايجوز  الانتقال او تغيير السكن  الابموافقة   الامن الصدامي

عندها تم  استدعاء سلم الى امن السلطة واخذ ضابط الامن باستجواب سلم عن ....

1_ اسباب تغيير سكناه

2_عدم ابلاغ السلطة

سلم _ معروف عنه بخفة الظل و الدم وسرعة البديهية والشجاعة  ورباطة الجأش وهو شخصية محبوبة  جدا يحظى باحترام الجميع ويجيد  الفكاهة والنكتة باحترافية عالية  •

قال له مدير إلامن  لماذا   تريد  تغيير سكناك ••

قال سلم _ ياسيادة المدير  انت حكومة والشرطي حكومة والقائمقام حكومة والمعلم حكومة وموظف البلدية حكومة  وموظف الكهرباء حكومة....الخ  

كلكم  حكومة والوحيد  انا شعب .... ويوميا اتعرض للمسائلة والضغط والابتزاز  والمراقبة والتهديد .الخ

فالمدينة كلها مسؤولين و حكومة   الا _سلم _ الوحيد هو  الشعب

لذلك قررت الهروب من الحكومات •

اليوم الوزير وابن الوزير وقائد  الشرطة وابن القائد ونسيب  النائب وابن اخت المحافظ وحماية شعيط وسائق معيط كلها حكومات تحكم  وتتهكم وتتجاوز على اولياء النعم

مايحصل في الانبار من قبل قائد  الشرطة و حمايات الحلبوسي لايقتصر فقط على  محافظة الرمادي   فهو يحصل في عموم العراق مثل  العمارة والنجف واربيل

ومسيكن هذا الشعب الذي رضى المسكنة ورهن مصيره   لطبقة  سياسية وليدة الصدفة لاتفقه شي من الامانة و المسرولية وحق الرعية

 

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