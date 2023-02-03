لماذا الحملة (مدفوعة الثمن) على دكتور نعيم العبودي (وزير التعليم العالي)

حازم أحمد فضالة ||

عندما سألوني (ربما عشر مرات) عن شخصية دكتور نعيم، في أول يوم تسنّم به وزارة التعليم العالي؛ كنت أجيب عن سؤالهم بعبارة واحدة، وهي: (إنه إنسان محترم ومهذب ويحترم المؤسسة وأفرادها ومنتسبيها).

الآن من يقرأ لغة دكتور نعيم، يجد كلماتها المفتاحية مثل: تشرَّفت، أسعدني، شاركنا أهلنا، باعتزاز كبير…

هذه لغته الجميلة المتواضعة، إنه يعتز بالمدن العراقية، ويعبر عن أهل أي محافظة أنهم أهله، وعندما تكلم عن احتفال تخرج للطلبة قال: (تشرَّفت)، يعني هذه لغة وزير التعليم العالي لطلبته.

دكتور نعيم غرد بتاريخ: 2-كانون الثاني-2023، أي ليلة استشهاد قادة النصر ورفاقهم (رض):

‏موصيًا الجامعات العراقية، بوقفة حداد؛ استذكارًا لذكرى استشهاد قادة النصر ورفاقهم (رض)؛ مؤكد أنَّ المعسكر المرعوص يُزعَج!

دكتور نعيم، ثبَّت أصحاب العقود في الجامعات، وبدأ يطور الجامعات والكليات، فزُعِجَ المهزومون من جولاته الميدانية وخطواته!

نقول له أيها الوزير المهذب، اعمل لشعبك، واعلم أنَّ الله يسمع ويرى، ولا تلتفت إلى المعسكر المهزوم.

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