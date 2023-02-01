ما هي شيم العرب ؟!

هادي خيري الكريني ||

كاتب مختص بالمال والاقتصاد

وانا عربي بلافخر وقد اخذ الفخر كل الفخر آل محمد صلوات الله عليهم ولقد ورد بالحديث الشريف (ولا فضل لعربي على أعجمي الا بالتقوى )

من شيم العرب :-المروءة

-------------------------

وهذه الصفة هي أم الفضائل وابوها واختها واخوها !

ومن اقترن بالمروءة حاز كل الفضل والشرف الرفيع !

قال احد حكماء العرب ( والله لولا المروءة محملها ثقيل شديد مؤونتها لما ترك منها اللئام للكرام شيء )

ومن الطرائف لمعنى المروءة كنت في يوم جالس مع جدي لأمي رحمه الله وكان رجل امي ولكنه يمتلك من الحكمة والفهم ما يعجز عنه كثير من المثقفين ولا اقول المتعلمين ولقد وردت هذه الحكمة ببرنامج باذاعة البي بي سي اللندنية وكانت تضم نخبة من فطاحل أرباب الكلم وصناعه .ولما قال المذيع الحكمة الواردة اعلاه صفق بيده جدي رحمه الله وقال ابو تاج وهذه هي كنيته ابو تاج ولقد تعجبت من ردة فعله وسألته ماذا فهمت من هذا فقال وصف المروءة بوصف مضبوط !

قلت كيف فسر لي ؟

قال وبلهجته العامية ( المروة حمل ثقيل ولوما حملها ثقيل كان ما ترك منها اللئيم للكريم شي ) واردف افهمك انت فوق جسر تمشي وبيدك كيس ذهب وواحد بالشط ( يقصد نهر دجلة ) يستنجد بك ويقول اخوي ابو المروة انجدني اي النجدة يكاد يغرق ماذا تفعل ان تركت الكيس على الجسر وفيه هذه الكمية الكبيرة من الذهب يسرق من المارة لتنجد غريق شسوي ( ماذا تفعل ) قلت اعبر الكيس واستوعه عند أحد المارة وانزل لنجدته قال لا تعرف احد وهذا ذهب كمية كبيرة ومثل ما تعبر وتودع الكيس يغرق الرجل ؟

قلت انت حلها ..!

قال ابو المروة يرمي الكيس على الجسر واحتمال سرقته كبيرة وينقذ الغريق ضحى بهذه الثروة من اجل ينجد غريب غريق طلب النجدة.

هذا هو صاحب المروءة فعلا حملها ثقيل لا يحملها الا ذو حظ عظيم والكريم دائما صاحب مروءة وشجاعة ثلاثة صفات تجتمع برجل واحد.

الكريم صاحب مروءة وشجاع لان بذل المال وهو اعز من النفس يحتاج إلى شجاعة وبذل النفس يحتاج إلى شجاعة

ولا يوجد هذا الضرب من الكرم الا عند العرب ولم يشاركهم احد بهذه الخصائل الثلاثة. ولقد وصف احد الشعراء موقف سيد الشهداء الحسين بن علي صلوات الله عليه بموقعة الطف قال

يجود بالنفس ان ظن البخيل بها

والجود بالنفس اقصى غاية الجود

وذكر في احدى الروايات ان حمامة لاذة بسيد الكائنات محمد صل الله عليه وآله وسلم وكانت طريدة لصقر والطيور امم مثلنا لها لغة تسبح الله وتحمده كما ورد في القرآن والرسول صل الله عليه وآله وسلم يفهم لغة الطير فطالبه الصقر بصيده فقطع جزء من جسمه واعطاها للصقر وقال شاعر أهل البيت واصفا مروءة سيد الكائنات محمد صل الله عليه وآله وسلم:

وحگ الي يگص للطیر وذرة

ومن نحره يفوح المسك وذرة

اشلون الميت يحمي العدل وذرة

كتل ربه ما جته خطية

ولقد ذهب بكل الفخر سيد الكائنات فكان أكرم واشجع خلق الله ولقد وصفه جل وعلا (وإنك لعلى خلق عظيم) وقال صل الله عليه وآله وسلم (إِنَّمَا بُعِثتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخلَاقِ)

نعم هكذا هي المروءة وصاحب المروءة لا يغدر ولا يغل ولا يحمل سوء لاحد .

صاحب المروءة متواضع كريم شجاع طيب المعشر لين العريكة

غيور عفيف لا يغل ولا يغدر اذا قال فعل جواد النفس لايسرق ولا يزني اذا وعد نفذ واذا تحدث صدق.

كبير في قومه مهيوب في نفسه صريح المحيا طيب الريح لا يخاف بوائقه يؤمن عشيره لاينام وجاره جائع جواره يشترى بالجواهر ولقد قالت إحدى الشاعرات بحق صاحب المروءة ( ياجارتي نامي هنية انتي واختي بسوية ) وقيل بالمثل العامي العراقي عباته للمعسرة كناية على عفافه والمعسرة هي المرأة عند الطلق عندما يحصل عسر بالولاده عبائته غطاء وقيل أيضا لصاحب المروءة هو الخير والمرأة وداعة الخير فهو حسن المعشر لايخاف جنبه امين على مالها يستأنس بوجوده الكبير والصغير

ويفتقد اذا غاب ويعد اذا حضر ذاك هو صاحب المروءة .

ـــــــــــــــــــــــ