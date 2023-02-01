الذكرى 44 لأنتصار ثورة قائد الفتح

مانع الزاملي ||

في كل عام وفي 1 من شباط تتهيأ الجماهير المليونية المؤمنة في ايران والعالم ،للاحتفال بذكرى انتصار الدم على السيف ،في ملحمة قل نظيرها في الدنيا ، وهذا العام يحتفل رواد الثورة بذكراها ال 44في ظروف مليئة بالتحدي والنزال الشرس ،حيث تتواصل مؤامرات الاعداء داخليا وخارجيا لعرقلة المسيرة العلوية الرائدة، التي عصيت على التراجع، والمساومة، رغم شراسة التحدي ، واصبحت ذكرى عودة بطل الايمان ،وقائد الفتح العلوي المبين ،الامام الراحل روح الله الموسوي الخميني رحمه الله ، دافعاومحفزا للاحرار الذين ساروا على نهجه الشريف ، ان العودة الميمونة من المنفى القسري كانت بداية الفتح في الاول من شباط عام 1979،حيث استقبلته الجماهير المحبة للاسلام بحشد يقدر وقتها ب6 ملايين عاشق من ثوار وعوائل شهداء وجرحى ومعوقي الثورة وهم يهتفون بصوت واحد ( نحن انصارك اؤمرنا بامرك ياخميني ياعظيم )عندها هوى بيت العنكبوت الشاهنشاهي وانهار كما تنهار عروش الظالمين باسرع مما يتوقع المراقبون ! وستعيش ايران عشرة ايام اسموها بعشرة الفجر، لتصادف بشهرهم الثاني والعشرون من بهمن المبارك الذي اسموه بلغتهم ( بيست ودو بهمن 22) ان انتصار الثورة الاسلامية الايرانية كان حدثا مميزا حيث وجدت حركات التحرر والمظلومين في العالم كهفا حصينا ودرعا يرد عنهم عوادي الطغاة في كل العالم ، حيث انتعشت آمال المسلمين في عالمنا العربي الذي كان يعيش انكسار معاهدة الذل التي وقعها المقبور السادات التي اسموها بمعاهدة كامب ديفيد عام 1978 اي قبل عام من انتصار الثورة! وذهبت افراح الاعداء ادراج الرياح عندما تم طرد سفارة الكيان الصهيوني وحلت محلها سفارة فلسطين الحبيبة ، ان انتصار الثورة الاسلامية الايرانية التي قيل عنها انها حققت حلم الانبياء عليهم السلام ، لم تمر بردا وسلاما بل استهدفها المستكبرون واعوانهم بمؤمرات متعددة كان اشرسها الحرب الظالمة التي شنها جرذ العوجة بعد اشهر من انتصارها ، واستمرت التحديات و توالت قرارات الحصار طيلة هذه السنين، لكن الولي المفدى الحاضر ابحر بسفينة الثورة دون تراجع ودون مساومة على امل اعلان النصر الكبير بهزيمة كل قوى الاستكبار واذنابه ، تحيا الثورة ويحيا اهلها ومحبيها والنصر حليف المجاهدين ان شاء الله،

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