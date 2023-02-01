الدينار العراقي اقوى من الدولار..! 

عقيل جبر علي المحمداوي||

باحث في شؤون التنمية والمالية

الحديث عن الدينار العراقي هو اقوى من الدولار فيه عدة سيناريوهات :

١- منه جانب اعلامي وتعزيز الحالة النفسية للمواطنين والتجار ورجال الاعمال والمسؤولين في السلطة النقدية والاقتصادية الحكوميين وخطاب مسؤول لتقليل هستيريا ارتفاع سعر صرف الدولار ..

٢- والجانب الاخر يمكن تهيئة لسيناريو تخفيض قيمة سعر صرف الدينار العراقي وتثبيته في الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023 م ، وتكرار سيناريو وزير المالية السابق، ولكن بالعكس نحو تقوية قيمة الدينار العراقي وغيره .

٣- والسيناريو الثالث يكمن في حزمة اجراءات وقرارات يثق فيها السيد رئيس مجلس الوزراء التي تسهم في السيطرة على سياسة سعر الصرف وتخفيض سعر صرف الدولار ضمن حدود مقبولة …

٤- ونستبعد ان يكون هناك تفسير يكمن في عدم الادراك الاقتصادي لمنهجية العلاقة التبادلية الاقتصادية بين الدينار والدولار الامريكي لاسباب موضوعية ومهنية …

وللحديث تتمة

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