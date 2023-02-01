الدينار العراقي اقوى من الدولار..! 

عقيل جبر علي المحمداوي||
باحث في شؤون التنمية والمالية
الحديث عن الدينار العراقي هو اقوى من الدولار فيه عدة سيناريوهات :
١- منه جانب اعلامي وتعزيز الحالة النفسية للمواطنين والتجار ورجال الاعمال والمسؤولين في السلطة النقدية والاقتصادية الحكوميين وخطاب مسؤول لتقليل هستيريا ارتفاع سعر صرف الدولار ..
٢- والجانب الاخر يمكن تهيئة لسيناريو تخفيض قيمة سعر صرف الدينار العراقي وتثبيته في الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023 م ، وتكرار سيناريو وزير المالية السابق، ولكن بالعكس نحو تقوية قيمة الدينار العراقي وغيره .
٣- والسيناريو الثالث يكمن في حزمة اجراءات وقرارات يثق فيها السيد رئيس مجلس الوزراء التي تسهم في السيطرة على سياسة سعر الصرف وتخفيض سعر صرف الدولار ضمن حدود مقبولة …
٤- ونستبعد ان يكون هناك تفسير يكمن في عدم الادراك الاقتصادي لمنهجية العلاقة التبادلية الاقتصادية بين الدينار والدولار الامريكي لاسباب موضوعية ومهنية …
وللحديث تتمة
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