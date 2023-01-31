المقالات

نصيحة لحكومة وقادة الاطار توزن بالذهب..!


هادي خيري الكريني ||

 

 كاتب في الشؤون الاقتصادية والسياسية مختص بالاحصاء والمال

 

باربع أسطر نشرت إحدى كاتبات الاطار الشيعي التنسيقي وانا هنا اتطابق معها بكل كلة قالت.

 وكانت ناصحة وبارة فهل من مستمع هذا لقادة الإطار وحكومة الاطار اسمعوا من جمهوركم المصيب والناصح فشلكم فشل لمكون وضياع لنا اتقوا الله بأنفسكم واسمعوا وعوا خطورة ما تقومون به نعم والله لقد اضعتم البوصلة وخيبتم الأمل تأملوا.

مستشاريك سيدي ابن شياع لم يكونوا بمستوى التحدي ولم يكونوا ناصحين والله وجلهم يرى الخضوع لامريكا هو الحل وإبقاء المعاهدات العبثية التي اثبتها ابن مشتت واسسها من سبقه بنصيحة أمريكية ومنها خط البصرة العقبة ثم إلى إسرائيل.

 قلت واقولها الان لم يصل إلى سدة الحكم من يخاف الله في هذا الشعب ويوقف العبث طالما هو خارج السلطة هو مع الشعب ومن يتسلم يبدء الخضوع لامريكا ولقد قلنا .

ياسادة ياكرام ..

امريكا دولة مارقة لاعهود ولا عقود ولا ذمة لاتعرف الا القوة فهل انتم سامعون وهذه نصيحة من ناصحة وعقل أراد لكم الخير اسمعوا وعوا

منشور السيدة الفاضلة وعد عهد ثابت!

زيارات السوداني شمالا وجنوبا وغربا

شنهي امها وشنهي أبوها؟

متيه البوصلة أنت ؟

سعودية اردن المانيا فرنسا

خويه هاي الدول بين عضو وتابع لحلف النيتو ..يعني المعسكر الخاسر امنيا واقتصاديا وسياسيا أمام معسكر الشرق (شنغهاي)

رعيان الجزيرة توجهو للشرق لقناعتهم بزوال احادية القطب وأنت تريد تدخل العراق بمواجهة مع الدب والتنين؟

إذا تخطط لبقاءك بالحكم بدعم امريكا والازارقة والگدعان بمظلة إسرائيلية امريكية تذكر إبن مشتت ونهايته...

وبعد بكيفكم اهل البصرة والنجف والسماوة

انبوب العقبة يمر بمناطقكم..

 

31/1/2023 الثلاثاء

 

ــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السيدة ام البنين ومقام النفس المطمئنة
الإمام علي عليه السلام ولد عظيما
أمريكا الوضيعة..ّ!
"بالأمل" يتجدّد الأمل وتعود الروح..!
فرح الوهابية بقتل ابناء العرب والمسلمين  
نصيحة لحكومة وقادة الاطار توزن بالذهب..!
الحرب النفسية ومخاطرها
عشاق المنتظر
وبالشكر فقط تدوم النعم ....
أحزاب وأنساب والقاب ..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 48.9
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.85
التعليقات
مواطن : نسأل الله له الشفاء وجميع المرضى ...
الموضوع :
امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير يدعو المؤمنين بالدعاء لسماحة السيد صادق الحكيم النجل الأكبر لشهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس
مبين الموسوي : كلمات خطت بعقليه متنيرة بنزاهه رغم اننا ومهما كتبنا لا نوافي حق الابطال والشهداء أحسنت استاذ علي ...
الموضوع :
محمد باقر الحكيم ..انتصارات قبل العروج
بغداد : رحمه الله فقد كبير في ساحة البلاغة القرانية هنيئا له اذ كرس حياته لخدمة العلوم القرانية والابحاث ...
الموضوع :
العلامة الصغير في سطور
اريج : اخي الكاتب مقالك جميل ويعكس واقع الحال ليس في العراق فقط وانما في جميع الدول العربية وربما ...
الموضوع :
لا أمل فيهم ولا رجاء ...
HAYDER AL SAEDI : احسنت شيخنا الفاضل ...
الموضوع :
المساواة بين الجنسين
حسن الخالدي : ماحكم ترك الأرض بدون بناء لاكثر من سنه وبعدها تم البناء....الخمس هنا يكون في وقت شرائها ام ...
الموضوع :
إستفتاءات ... للمرجع الأعلى السيد السيستاني حول تجاوزات المواطنين للاراضي التابعة للـدولة وكذلك عن الخمس للأراضي الميتة
محمد غضبان : هذا الخبر ان صح بل ان تم فهو من أهم الاخبار التي تخدم العراق واكيد احبس انفاسي ...
الموضوع :
البجاري: التعاقد مع "سيمنز" سيحرر العراق من الهيمنة الامريكية على قطاع الطاقة
ابراهيم الاعرجي : عزيزي صاحب المقال اتفق معك بان الايفادات معطلة على منتسبي الجامعات العراقية، لكن اصحح المعلومة، وانا استاذ ...
الموضوع :
لماذا الايفادات ممنوعة عن موظفي الجامعات؟
ر. ح : ماذا أُحدِّثُ عن صنعاء ياأبَتِ... لستُ رياضياً ولامحبا للرياضة، لكني كنت من المتابعين لمباراة الفريق العراقي مع ...
الموضوع :
سأغرد خارج السرب..!
علي : السلام عليكم في رأي من الواجب أولا بناء مطار جديد لأنه واجهة للمسافرين ونحن نحتاج طيران مباشر ...
الموضوع :
السوداني: نسعى لفتح خط طيران مباشر مع ألمانيا وتسهيلات استثمارية لشركاتها
فيسبوك