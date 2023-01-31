نصيحة لحكومة وقادة الاطار توزن بالذهب..!

هادي خيري الكريني ||

كاتب في الشؤون الاقتصادية والسياسية مختص بالاحصاء والمال

باربع أسطر نشرت إحدى كاتبات الاطار الشيعي التنسيقي وانا هنا اتطابق معها بكل كلة قالت.

وكانت ناصحة وبارة فهل من مستمع هذا لقادة الإطار وحكومة الاطار اسمعوا من جمهوركم المصيب والناصح فشلكم فشل لمكون وضياع لنا اتقوا الله بأنفسكم واسمعوا وعوا خطورة ما تقومون به نعم والله لقد اضعتم البوصلة وخيبتم الأمل تأملوا.

مستشاريك سيدي ابن شياع لم يكونوا بمستوى التحدي ولم يكونوا ناصحين والله وجلهم يرى الخضوع لامريكا هو الحل وإبقاء المعاهدات العبثية التي اثبتها ابن مشتت واسسها من سبقه بنصيحة أمريكية ومنها خط البصرة العقبة ثم إلى إسرائيل.

قلت واقولها الان لم يصل إلى سدة الحكم من يخاف الله في هذا الشعب ويوقف العبث طالما هو خارج السلطة هو مع الشعب ومن يتسلم يبدء الخضوع لامريكا ولقد قلنا .

ياسادة ياكرام ..

امريكا دولة مارقة لاعهود ولا عقود ولا ذمة لاتعرف الا القوة فهل انتم سامعون وهذه نصيحة من ناصحة وعقل أراد لكم الخير اسمعوا وعوا

منشور السيدة الفاضلة وعد عهد ثابت!

زيارات السوداني شمالا وجنوبا وغربا

شنهي امها وشنهي أبوها؟

متيه البوصلة أنت ؟

سعودية اردن المانيا فرنسا

خويه هاي الدول بين عضو وتابع لحلف النيتو ..يعني المعسكر الخاسر امنيا واقتصاديا وسياسيا أمام معسكر الشرق (شنغهاي)

رعيان الجزيرة توجهو للشرق لقناعتهم بزوال احادية القطب وأنت تريد تدخل العراق بمواجهة مع الدب والتنين؟

إذا تخطط لبقاءك بالحكم بدعم امريكا والازارقة والگدعان بمظلة إسرائيلية امريكية تذكر إبن مشتت ونهايته...

وبعد بكيفكم اهل البصرة والنجف والسماوة

انبوب العقبة يمر بمناطقكم..

31/1/2023 الثلاثاء

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