المقالات

جرس إنذار "تاريخي" لشيعة العراق والعالم!!


حسن الحائري ||

 

- العمق العربي مدعي العروبة باع شعب فلسطين العربي و باع مبادئه لإسرائيل وبلا مقابل طبعاً وسط صمت الشعوب العربية جائعها ومتخمها فقد ادانت أكثر الدول العربية ادعاءً بالحضن العربي والأبوية للعرب عملية جهادية شريفة مقدسة دافع فيها مواطن فلسطيني واحد عن أرضه ومقدساته بينما لم نسمع لهم أي صوت إدانة أو استنكار قبال جريمة الهجوم الإسرائيلي على  مخيم جنين الفلسطيني!.

- الحضن العربي الخائن أثبت للجميع أن فكرةالعروبة والحضن والعمق العربي مجرد كذبة حمراء خلفها مشانق مرفوعة ورقاب مقطوعة واجساد مقطعة لا أكثر من ذلك.

- والله لست طائفياً ولكن باختصار شديد لو تمكنت الانظمة العربية(ومن خلفها بني صهيون) من رقاب الشيعة (حتى العرب منهم) لقطعت أعناقهم كما تقطع اعناق النعاج تنفيذاً لأوامر النظام الصهيوأمريكي في حرب الوجود مع الشيعة وعام ٢٠١٤ ليس ببعيد ؛ نعم مازالوا يضحكون على سذج الشيعة في العراق والعالم بعبارات التودد ولكن حين المواقف تجدهم من اول المدافعين عن الخصوم! ؛ أيها الشيعة لايغرنكم الأمان من العرب واسيادهم الغربيين فقد غدروا بشعب فلسطين أمام العالم اجمع، اليوم أما ان تكونوا في معسكر صاحب الزمان المتمثل بمعسكر ولاية الفقيه و المرجعية الرشيدة او تكونوا في معسكر أعداء صاحب الزمان معسكر أمريكا وإسرائيل والمطبعين؛ لاتفوتوا الفرصة اليوم فقد كشف عدوكم ضعوا أيديكم بيد بعض وتوكلوا على الله ودافعوا عن الإسلام و مقدسات الإسلام تحت راية القيادة الشرعية فانها خير ناصح أمين.

 

ــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السيدة ام البنين ومقام النفس المطمئنة
الإمام علي عليه السلام ولد عظيما
أمريكا الوضيعة..ّ!
"بالأمل" يتجدّد الأمل وتعود الروح..!
فرح الوهابية بقتل ابناء العرب والمسلمين  
نصيحة لحكومة وقادة الاطار توزن بالذهب..!
الحرب النفسية ومخاطرها
عشاق المنتظر
وبالشكر فقط تدوم النعم ....
أحزاب وأنساب والقاب ..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 48.69
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.85
التعليقات
مواطن : نسأل الله له الشفاء وجميع المرضى ...
الموضوع :
امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير يدعو المؤمنين بالدعاء لسماحة السيد صادق الحكيم النجل الأكبر لشهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس
مبين الموسوي : كلمات خطت بعقليه متنيرة بنزاهه رغم اننا ومهما كتبنا لا نوافي حق الابطال والشهداء أحسنت استاذ علي ...
الموضوع :
محمد باقر الحكيم ..انتصارات قبل العروج
بغداد : رحمه الله فقد كبير في ساحة البلاغة القرانية هنيئا له اذ كرس حياته لخدمة العلوم القرانية والابحاث ...
الموضوع :
العلامة الصغير في سطور
اريج : اخي الكاتب مقالك جميل ويعكس واقع الحال ليس في العراق فقط وانما في جميع الدول العربية وربما ...
الموضوع :
لا أمل فيهم ولا رجاء ...
HAYDER AL SAEDI : احسنت شيخنا الفاضل ...
الموضوع :
المساواة بين الجنسين
حسن الخالدي : ماحكم ترك الأرض بدون بناء لاكثر من سنه وبعدها تم البناء....الخمس هنا يكون في وقت شرائها ام ...
الموضوع :
إستفتاءات ... للمرجع الأعلى السيد السيستاني حول تجاوزات المواطنين للاراضي التابعة للـدولة وكذلك عن الخمس للأراضي الميتة
محمد غضبان : هذا الخبر ان صح بل ان تم فهو من أهم الاخبار التي تخدم العراق واكيد احبس انفاسي ...
الموضوع :
البجاري: التعاقد مع "سيمنز" سيحرر العراق من الهيمنة الامريكية على قطاع الطاقة
ابراهيم الاعرجي : عزيزي صاحب المقال اتفق معك بان الايفادات معطلة على منتسبي الجامعات العراقية، لكن اصحح المعلومة، وانا استاذ ...
الموضوع :
لماذا الايفادات ممنوعة عن موظفي الجامعات؟
ر. ح : ماذا أُحدِّثُ عن صنعاء ياأبَتِ... لستُ رياضياً ولامحبا للرياضة، لكني كنت من المتابعين لمباراة الفريق العراقي مع ...
الموضوع :
سأغرد خارج السرب..!
علي : السلام عليكم في رأي من الواجب أولا بناء مطار جديد لأنه واجهة للمسافرين ونحن نحتاج طيران مباشر ...
الموضوع :
السوداني: نسعى لفتح خط طيران مباشر مع ألمانيا وتسهيلات استثمارية لشركاتها
فيسبوك