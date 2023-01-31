جرس إنذار "تاريخي" لشيعة العراق والعالم!!

حسن الحائري ||

- العمق العربي مدعي العروبة باع شعب فلسطين العربي و باع مبادئه لإسرائيل وبلا مقابل طبعاً وسط صمت الشعوب العربية جائعها ومتخمها فقد ادانت أكثر الدول العربية ادعاءً بالحضن العربي والأبوية للعرب عملية جهادية شريفة مقدسة دافع فيها مواطن فلسطيني واحد عن أرضه ومقدساته بينما لم نسمع لهم أي صوت إدانة أو استنكار قبال جريمة الهجوم الإسرائيلي على مخيم جنين الفلسطيني!.

- الحضن العربي الخائن أثبت للجميع أن فكرةالعروبة والحضن والعمق العربي مجرد كذبة حمراء خلفها مشانق مرفوعة ورقاب مقطوعة واجساد مقطعة لا أكثر من ذلك.

- والله لست طائفياً ولكن باختصار شديد لو تمكنت الانظمة العربية(ومن خلفها بني صهيون) من رقاب الشيعة (حتى العرب منهم) لقطعت أعناقهم كما تقطع اعناق النعاج تنفيذاً لأوامر النظام الصهيوأمريكي في حرب الوجود مع الشيعة وعام ٢٠١٤ ليس ببعيد ؛ نعم مازالوا يضحكون على سذج الشيعة في العراق والعالم بعبارات التودد ولكن حين المواقف تجدهم من اول المدافعين عن الخصوم! ؛ أيها الشيعة لايغرنكم الأمان من العرب واسيادهم الغربيين فقد غدروا بشعب فلسطين أمام العالم اجمع، اليوم أما ان تكونوا في معسكر صاحب الزمان المتمثل بمعسكر ولاية الفقيه و المرجعية الرشيدة او تكونوا في معسكر أعداء صاحب الزمان معسكر أمريكا وإسرائيل والمطبعين؛ لاتفوتوا الفرصة اليوم فقد كشف عدوكم ضعوا أيديكم بيد بعض وتوكلوا على الله ودافعوا عن الإسلام و مقدسات الإسلام تحت راية القيادة الشرعية فانها خير ناصح أمين.

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