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طريق باريس الاستراتيجي


د. قاسم بلشان التميمي ||

 

بكل تأكيد العراق بحاجة الى الانفتاح على دول العالم ، ولكن بشرط ان يكون هذا الانفتاح متناغما مع مصلحة العراق وشعبه، كذلك فان توقيع مذكرات التفاهم وعقد الاتفاقيات مع مختلف دول العالم هو امر جيد، واعتقد ان ماتم قبل ايام قليلة من توقيع اتفاقية استراتيجية مع فرنسايعتبرا أمرا مهما وخطوة في الاتجاه الصحيح باعتبار فرنسا تعتبر قائد اوربا اضف الى ذلك انها  تلعب دور الوسيط مابين اوربا وامريكا من جانب وباقي العالم في جانب اخر، وبالتالي فهي مرحب بها من اكثر دول العالم خصوصا تلك الدول التي لديها مشاكل مع أمريكا، نعم العراق بحاجة ماسة الى عقد هكذا اتفاقيات ،  لذلك يحاول   ان يستفاد من التجربة الفرنسية خصوصا في مكافحة الفساد باعتبار فرنسا لديها خبرة في هذا المجال ومن الممكن توظيف خبرتها،  في العراق .

اضافة الى ماتم الاعلان عنه من عقد اتفاقيات في مجالات مختلفة مثل مجال الامن والاقتصاد ومحاربة الارهاب وكذلك التعاون في المجال الثقافي، وهذه المجالات اذا ما تم الاهتمام بها فبكل تأكيد سوف يكون لها تأثير وانعكاس إيجابي على ارض الواقع.

نعم نحن نشد على يد السيد السوداني من أجل عقد هكذا اتفاقيات، ولكن في الوقت نفسه نتمنى ان لاتكون هذه الاتفاقيات حبرا على ورق كما هو شأن بعض الاتفاقيات التي  عقدتها الحكومات التي سبقت حكومته.

  اعتقد ان زيارة السيد السوداني الاخيرة الى فرنسا لم تتوقف عند عقد الاتفاقية الاستراتيجية ، بل ربما تم مناقشة امور ( استراتيجية)  ومهمة مثل علاقة العراق مع دول الجوار وتأثير فرنسا في هذا المجال خصوصا اذا ما علمنا ان هناك منظمات او فصائل متواجدة في فرنسا معارصة لبعض دول الجوار العراقي ، كما اعتقد ان السيد السوداني ربما طلب من ماكرون للتوسط عند الجانب الأمريكي لرفع العقوبات عن بعض المصارف العراقية ومساعدة امريكا في السيطرة على ارتفاع الدولار والذي سبب مشكلة كبيرة لحكومته . ان توقيع هكذا اتفاقيات مع فرنسا يختلف جملة وتفصيلا عن عقد اتفاقيات مشابهة مع بعض الدول خصوصا مع الصين وألمانيا والسبب ان الصين غير مرحب بها من الجانب الامريكي وعقد اي اتفاق معها سوف يساعد على خلق توتر كبير مابين بغداد وواشنطن وهو امر لايريده السيد السوداني اما فيما يخص المانيا اعتقد ان الدور الألماني على الساحة الدولية حاليا اقل تاثيرا من الدور الفرنسي كذلك فان فرنسا تتمتع بمقبولية اكبر عند واشنطن من المانيا ، وايضا خبرة فرنسا في مكافحة الفساد وكذلك معلوماتها بشان المجاميع الارهابية اكثر واوسع مما لدى المانيا خصوصا اذا ما علمنا انه هناك الكثير من العوائل الارهابية تنتمي الى فرنسا.

ان الاتفاقية الاستراتيجية مع فرنسا سوف تؤثر على علاقة العراق مع دول اخرى ولكن بشكل إيجابي، والإيجابية تأتي كون ان الكثير من الدول سوف تحاول ان تمشي على خطى فرنسا والتقرب من العراق وتقديم عروض كثيرة من اجل الاستثمار  والعمل داخل العراق .

 

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