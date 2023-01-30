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العدوان الصهيوني والخبث العربي والاقتدار الايراني

113 2023-01-30

عباس الزيدي ||

 

اكثر من موقف و مشهد يتكرر في كل اعتداء غاشم  صهيوني على فلسطين  الحبيبة او على العمق الاستراتيجي  للامة الاسلامية ومحور المقاومة جمهورية ايران الاسلامية

الاول _ تنديد بالعمليات  البطولية  لابناء فلسطين المقاومة الحية  التي  لا تموت  والتي تاتي ضمن العمليات  المقابلة والرد المشرف  إزاء كل  عدوان همجي يطال ابناء فلسطين  او القدس

هذا التنديد  يغض الطرف عن جرائم اسرائيل اللقيطة مهما كان حجم الجرم واعداد الشهداء  والتضحيات المادية والبشرية

الثاني _في أي  عدوان على جمهورية  ايران  الاسلام او حماقة يرتكبها الاستكبار العالمي المتمثل بالمعسكر الصهيوامريكي  على الفور تتحرك اجواء المفاوضات الخليجية  عن طريق وسيط  وترسل  برسائل  واشارات بضرورة حل الخلافات او التفاهم المشترك وفتح باب المباحثات المحدود  وهذا  ناتج  عن عدة  أمور  منها ....

1_ انها متورطة ( بعض دول الخليج  ) في إيذاء  جمهورية ايران بصورة مباشرة  أو غير  مباشرة 

2_ تحاول  التنصل من مسؤولية أعمالها  الشريرة وتجنب ردود  الأفعال المتوقعة جراء ذلك العدوان  او تمتص الغضب  الايراني •

جمهورية ايران بدورها   تتفهم  ذلك ولها مقاصد  عديدة  منها 

1_ تتقبل الحوار كبادرة حسن نية  وتذهب باتجاه استئناف  الحوار  والمباحثات

2_ رسالة واضحة  بان دول المنطقة  هي المعنية بامن المنطقة  وان الوجود  او العدوان الأجنبي هو السبب في الازمات

3_  ان حائك السجاد صبور جدا  ويقينا هناك نهاية لهذا  الصبر

4_ان حجم الدمار الهائل الذي سيلحق المنطقة  لايقنصر على ايران وان الاعداء  هدفهم  احراق المنطقة  ونهب خيراتها 

5_ مخاطبة  الراي العام وشعوب تلك  المنطقة  قبل  انظمتها عن واقع ايران المحب للسلام والخيرات 

6_ ايران بقيادتها وقدراتها المتنامية وشعبها ومحورها المقاوم لاتضمر الشر لدول وشعوب  المنطقة  او لاي امة كانت على وجهه الارض هدفها الحرية  والعدالة  والمساواة وضمان امنها وسيادتها ونصرة قضايا الامة •

فهل تعي تلك الانظمة  وشعوبها تلك الرسائل..؟

 

 

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