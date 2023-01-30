المقالات

تشكيل الهرم الرأسمالي في العراق


محمد شريف أبو ميسم ||

 

عادة ما يوظف الكاريكاتير الشهير بمسمى "هرم النظام الرأسمالي" الذي نشر مطلع القرن العشرين، في التهكم على الفوارق الطبقية واللامساواة في توزيع الفرص والثروة ، حيث تظهر الأغلبية الفقيرة من العمال في أسفل الهرم وهي تحمل الطبقة البرجوازية على أكتافها ثم تليها علوا طبقة العسكر ورجال الدين ثم المال الذي يعلو الطبقة الحاكمة.

وما زالت صورة الأغلبية الفقيرة وهي تحمل الطبقة البرجوازية (مجتزئة دون بقية الكاريكاتير) متداولة على صفحات الشباب العراقي في مواقع التواصل الاجتماعي، والبرجوازية طبقة اجتماعية تمتلك رأس المال ووسائل الانتاج ، وتقابلها الغالبية من الطبقة العاملة التي تبيع جهدها مقابل الحصول على قوتها. وفي ظل غياب الانتاج وترهل سوق العمل بالعاطلين في بلادنا وهي ما زالت تعيش مرحلة التكيف نحو التشكيلة الرأسمالية، لا تبدو الطبقة البرجوازية واضحة بعد، فيما تظهر صورة ما يسمى بـ"الكومبرادورية" بوضوح ، بوصفها تعبير شامل لطبقة طفيلية انتهازية ظهرت ملامحها مع انهيار الدولة الشمولية. 

ففي ظل التأسيس لنظام ليبرالية السوق في دولتنا الريعية، أفرزت مرحلة الانتقال بشكل الدولة الشمولية الى الدولة التعددية نموذج طبقيا يسمى الكومبرادورية: وهي طبقة الانتهازيين والمتطفلين على فعاليات الدولة وهي في طور التكيف، اذ عادة ما تظهر ملامح هذه الطبقة مع انهيار الدولة الشمولية، اذ يتجه الكثير من أفراد وكيانات طبقة الأثرياء التي أفرزتها المرحلة الشمولية وبعض من طبقة العسكر ورجال الدين العاملين في السياسة مع غالبية الطبقة السياسية الحاكمة نحو استغلال السلطة بحثا عن المال عبر الاستيلاء على مواقع المسؤولية أو بتحالفها مع رجال السلطة، اذ تنمو الأموال وتتحالف مع الرساميل الأجنبية باتجاه ولادة طبقة برجوازية جاهزة لرعاية مصالح رساميل العولمة والنمو في ظلها.

وغالبا ما تحتاج الرساميل الأجنبية للرساميل المحلية ذات الميول النفعية في باديء الأمر، اذ تلج الرساميل الأجنبية بيافطات محلية، وليس هنالك أفضل من الكومبرادورية للتحالف مع رأس المال الأجنبي تحقيقا للمصالح والسيطرة على السوق الوطنية، اذ تعزل الرساميل الوطنية بوصفها رساميل قائمة على المباديء الأخلاقية.

وبحسب المعطيات، فان البلاد ستشهد خلال المرحلة المقبلة صعودا غير مسبوق لرموز رأسمالية محلية، بأسماء وعلامات تجارية عالمية أو مستحدثة بموجب تراخيص من رساميل العولمة ، تمهيدا لوضوح بيئة الأعمال واستقرار بنيتها القانونية التي تنظم علاقات السوق، وتطور البنية المعرفية في التعاملات والتداولات. وسيصاحب هذا الصعود توظيفا لمؤسسات فكرية وثقافية مستحدثة بهدف تكريس الخطاب والممارسات التي تبشر بعلو كعب الحريات وحق الملكية المطلقة، باتجاه احلال سلطة رأس المال محل وظائف الدولة اعتمادا على الأدوات الاعلامية وما يسمى بالمسؤولية الاجتماعية للشركات لكسب ود الناس، وصولا لاحلال سلطة رأس المال محل سلطة الدولة، وستشهد نهاية هذه المرحلة خصخصة لجميع وظائف الدولة، حينها ستنبري بوضوح الطبقة البرجوازية بوصفها ذيل لرساميل العولمة التي ستدير شؤون الحياة بدعوى ليبرالية السوق.

 

ــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اربيل تتمرد على القضاء!!
تشكيل الهرم الرأسمالي في العراق
تحليل الضربة الاسرائيلية لايران
تعدد الاتفاقيات مع دول عظمى متعددة مفيد  
صفقة الطائرات الفرنسية والرد الأمريكي
ستنتصر ارادة الشعوب
شكرا مصدر الأخبار..
طهران تعي ما يحدث.....ّ!
من الذي يمثل الشيعة؟!
رجبٌ الأصبُّ قد أقبل، فأين الرجبيون؟
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 48.54
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
مواطن : نسأل الله له الشفاء وجميع المرضى ...
الموضوع :
امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير يدعو المؤمنين بالدعاء لسماحة السيد صادق الحكيم النجل الأكبر لشهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس
مبين الموسوي : كلمات خطت بعقليه متنيرة بنزاهه رغم اننا ومهما كتبنا لا نوافي حق الابطال والشهداء أحسنت استاذ علي ...
الموضوع :
محمد باقر الحكيم ..انتصارات قبل العروج
بغداد : رحمه الله فقد كبير في ساحة البلاغة القرانية هنيئا له اذ كرس حياته لخدمة العلوم القرانية والابحاث ...
الموضوع :
العلامة الصغير في سطور
اريج : اخي الكاتب مقالك جميل ويعكس واقع الحال ليس في العراق فقط وانما في جميع الدول العربية وربما ...
الموضوع :
لا أمل فيهم ولا رجاء ...
HAYDER AL SAEDI : احسنت شيخنا الفاضل ...
الموضوع :
المساواة بين الجنسين
حسن الخالدي : ماحكم ترك الأرض بدون بناء لاكثر من سنه وبعدها تم البناء....الخمس هنا يكون في وقت شرائها ام ...
الموضوع :
إستفتاءات ... للمرجع الأعلى السيد السيستاني حول تجاوزات المواطنين للاراضي التابعة للـدولة وكذلك عن الخمس للأراضي الميتة
محمد غضبان : هذا الخبر ان صح بل ان تم فهو من أهم الاخبار التي تخدم العراق واكيد احبس انفاسي ...
الموضوع :
البجاري: التعاقد مع "سيمنز" سيحرر العراق من الهيمنة الامريكية على قطاع الطاقة
ابراهيم الاعرجي : عزيزي صاحب المقال اتفق معك بان الايفادات معطلة على منتسبي الجامعات العراقية، لكن اصحح المعلومة، وانا استاذ ...
الموضوع :
لماذا الايفادات ممنوعة عن موظفي الجامعات؟
ر. ح : ماذا أُحدِّثُ عن صنعاء ياأبَتِ... لستُ رياضياً ولامحبا للرياضة، لكني كنت من المتابعين لمباراة الفريق العراقي مع ...
الموضوع :
سأغرد خارج السرب..!
علي : السلام عليكم في رأي من الواجب أولا بناء مطار جديد لأنه واجهة للمسافرين ونحن نحتاج طيران مباشر ...
الموضوع :
السوداني: نسعى لفتح خط طيران مباشر مع ألمانيا وتسهيلات استثمارية لشركاتها
فيسبوك