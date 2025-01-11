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مجلس الامن .. الحرائق عمل ارهابي


 

عقد مجلس الامن اجتماعا طارئا لمناقشة ما حصل في امريكا من اعمال حرائقية لمعرفة تداعياتها وقد صوت الجميع على اعتبار هذه الحرائق عمل ارهابي .... ثم عقد اجتماعا اخر للتصويت على من تسبب بهذه الحرائق بغية توجيه العقوبات له وكان التصويت على اختيار المسبب بين ايران وكوريا الشمالية وفنزويلا وروسيا واخيرا فازت ايران بالتصويت باغلبية ساحقة لاعتبارها المسبب لهذه الحرائق لذا اصدر القرار 242 على ايران الالتزام بهذا القرار .

اما الرئاسة الامريكية فانها بدات اجتماعاتها ومشاوراتها لمعرفة ماذا كان يقصد ترامب بالجحيم هل كان يقصد غزة ام كاليفورنيا ؟، لان هذا الرئيس معروف عنه التهور في التصريحات .

بينما في اجتماعاتهم السرية التي هرب ماجرى فيها الصحفي بوب وودارد وملخصه هل لدى الحوثيين صواريخ فرط صوت فلسطين (10) تسببت في الحرائق؟ ولان هيبة امريكا لا تسمح بالاعلان عن ذلك لذا سيكون ردها على اليمن بسبب غلقها البحر الاحمر وتعريض خمسة مليون صهيوني للفزع والوجع والهرع واللجوء الى الحفر .

وبعد عدة اجتماعات تبين ان هذه الحرائق هي العاب نارية من قبل انصار ترامب لاستقباله عند دخوله البيت الابيض في العشرين من كانون الثاني

كتبت منشور من باب الاستهزاء بالبيت الابيض الامريكي قائلا " امريكا تعلن رسميا ان ايران هي السبب في الحرائق " هل تعلمون ان كثير التعليقات تعاطت مع المنشور بانه صحيح ويصدر عن امريكا هكذا تصريحات واتهامات ؟!!! هذا لان الصفات السيئة اصبحت طبيعة السياسة الامريكية .

الامر العجيب ان الكيان الصهيوني لم يعلن مواساته للادارة الامريكية وكذلك بايدن انشغل باعلان الحداد على وفاة كارتر ثلاثين يوما تنكس الاعلام في البيت الابيض يعني عندما يدخل ترامب الى البيت الابيض ـ ان دخله ـ سوف تبقى الاعلام منكسة ولا ترفع له .

بينما الحرائق وما فعلته من دمار ووفيات لم يصدر من بايدن اي تعزية او مواساة لمن خسر ذويه او قصوره في الحرائق .

بالمناسبة نحن لا نتمنى الخسائر البشرية من الشعب الامريكي بل نتمنى على الله ان يجنبهم الهلاك والحرائق ولكن الادارة الامريكية جعلت شعوب العالم ينظرون بشماتة للبيت الابيض الذي يشعل الحروب في العالم وهو عاجز عن اخماد حريق في بلده اليس الاحرى به سحب قواعده المنشرة في عدة مناطق في العالم لاجل مساندة 1400 عامل حرائق فقط تخيلوا عدد جنوده داخل وخارج امريكا والمخصصات التي تمنح لهم قبالة التعامل مع الحرائق وتخصيصاتها ، اي ان الشغل الشاغل لامريكا تنمية قواتها الحربية ومعداتها للاعمال خارج بلدهم وعدم الاهتمام بما يصيب بلدهم .

خلال الحرائق حصل سلب ونهب في لوس انجلوس وتخيلوا وهم في هذه المصيبة تظهر ثقافتهم على حقيقتها التي يتسترون عليها على حساب دول العالم الثالث .

ولكني مستغرب لماذا لم تعلن ايران تقديم مساعداتها لامريكا بهذا المصاب الجلل ؟ اعتقد انها تعلم بان ترامب سيتصل بالسعودية وعبر مكالمة لا تستغرق دقائق يحصل على قيمة الخسائر الناجمة عن الحرائق لانه سبق له وان استهزأ بالسعودية قائلا بمكالمة اخذت 500 مليار دولار من سلمان السعودي .

يقولون الحرائق وصلت اطراف هوليوود اعتقد انها فرصة لستوديوهات هوليوود انتاج افلام اكشن بلقطات الحرائق على الطبيعة

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