أميركا تسعى لمعاقبة تركيا..هل سيردعها هذا عن قتال “قسد” بسوريا؟!

ناجي ألغزي

إنذار مجلس الشيوخ لتركيا بالقبول بشروط قسد يعكس رغبة أمريكية في حماية هذا الشريك المحلي، وضمان استقرار المناطق التي تسيطر عليها قسد، بما يخدم المصالح الأمريكية في سوريا.

الولايات المتحدة قد تستخدم هذه الضغوط كورقة للحد من نفوذ تركيا المتزايد في المنطقة، خاصة مع سياساتها المستقلة عن الغرب في سوريا.

إذا رفضت تركيا شروط واشنطن، فقد نشهد تصعيدًا من الجانب الأمريكي، سواء عبر العقوبات أو تعزيز دعم قسد، مما قد يدفع تركيا لاتخاذ خطوات أكثر حدة، مثل التقارب مع روسيا والصين،

الولايات المتحدة سبق أن فرضت عقوبات على تركيا، وتكرار هذه السياسة قد يضغط على الاقتصاد التركي المتأثر أصلًا بأزمات داخلية.