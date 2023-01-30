المقالات

من الذي يمثل الشيعة؟!


د. علي المؤمن ||

 

    سألني بعض الأصدقاء الباحثين السنة المصريين، عن الآراء العقدية والفقهية التي تمثل المذهب الشيعي وثوابته، بالنظر لتعدد الاجتهادات والآراء.

    الجواب: الذي يمثل التشيع، في المجالات العقدية والفقهية والتفسيرية والروائية والرجالية، هو ما أجمع عليه المتكلمون والفقهاء والمحدثون والمفسرون والرجاليون الشيعة الإثني عشرية، أو ما يقارب إجماعهم، سواء في زمن واحد أو عبر الأزمان، وهو ما نسمية (الثوابت).

    أما الخروج على الإجماع أو شبه الإجماع، وهو ما يسمى بالرأي المتفرد والرأي الشاذ؛ فإنه لايمثل المذهب، وإنما يمثل رأياً اجتهادياً شخصياً، وإن خرج من الفقهاء والمحدثين الأًوَل، كالصدوق والكليني والمفيد والمرتضى والطوسي، وصولاً الى الفقهاء المعاصرين.

   وأقصد بالإجماع هنا المعنى اللغوي، أي الاتفاق، وليس المعنى الاصطلاحي الأصولي الذي يعدّ الإجماع دليلاً من أدلة الاستنباط الأربعة، لأن هذا الإجماع لا قيمة له عند الشيعة من الناحية العلمية، ما لم يكشف عن قول المعصوم.

    ولذلك؛ ينبغي على من يريد معرفة الرأي الذي يمثل التشيع؛ أن يعرف اتفاق علماء الشيعة أو شبه إتفاقهم على أي موضوع.

   إما ما يقوم به بعض الباحثين والشيوخ الوهابيين والسنة أو بعض المنسوبين الى الشيعة، من نبش في الموروث الشيعي، وانتقاء الآراء الشاذة والمنفردة التي يتنباها بعض علماء الشيعة، أو الاستشهاد بآراء وتخريفات بعض الخطباء والكتّاب الشيعة؛ فهو عمل شاذ ومتهافت وطائفي وشعبوي، هدفه ازدراء الشيعة وتسفيه عقائدهم وكيل التهم لهم، بعيداً عن المنهج العلمي.

 

ــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ستنتصر ارادة الشعوب
شكرا مصدر الأخبار..
طهران تعي ما يحدث.....ّ!
من الذي يمثل الشيعة؟!
رجبٌ الأصبُّ قد أقبل، فأين الرجبيون؟
ستراتيجية المقاومة..          
جعفر الطيار ومفاتيح الطاقة الإيجابية/ المفتاح  الخامس والسادس والسابع
السوداني بين قرار المحكمة الاتحادية، وتحالف إدارة الدولة...
مقارنة الناس بالحيوانات /٨...
التقييمات وتراجع التعليم! ..
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 48.52
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
مواطن : نسأل الله له الشفاء وجميع المرضى ...
الموضوع :
امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير يدعو المؤمنين بالدعاء لسماحة السيد صادق الحكيم النجل الأكبر لشهيد المحراب آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس
مبين الموسوي : كلمات خطت بعقليه متنيرة بنزاهه رغم اننا ومهما كتبنا لا نوافي حق الابطال والشهداء أحسنت استاذ علي ...
الموضوع :
محمد باقر الحكيم ..انتصارات قبل العروج
بغداد : رحمه الله فقد كبير في ساحة البلاغة القرانية هنيئا له اذ كرس حياته لخدمة العلوم القرانية والابحاث ...
الموضوع :
العلامة الصغير في سطور
اريج : اخي الكاتب مقالك جميل ويعكس واقع الحال ليس في العراق فقط وانما في جميع الدول العربية وربما ...
الموضوع :
لا أمل فيهم ولا رجاء ...
HAYDER AL SAEDI : احسنت شيخنا الفاضل ...
الموضوع :
المساواة بين الجنسين
حسن الخالدي : ماحكم ترك الأرض بدون بناء لاكثر من سنه وبعدها تم البناء....الخمس هنا يكون في وقت شرائها ام ...
الموضوع :
إستفتاءات ... للمرجع الأعلى السيد السيستاني حول تجاوزات المواطنين للاراضي التابعة للـدولة وكذلك عن الخمس للأراضي الميتة
محمد غضبان : هذا الخبر ان صح بل ان تم فهو من أهم الاخبار التي تخدم العراق واكيد احبس انفاسي ...
الموضوع :
البجاري: التعاقد مع "سيمنز" سيحرر العراق من الهيمنة الامريكية على قطاع الطاقة
ابراهيم الاعرجي : عزيزي صاحب المقال اتفق معك بان الايفادات معطلة على منتسبي الجامعات العراقية، لكن اصحح المعلومة، وانا استاذ ...
الموضوع :
لماذا الايفادات ممنوعة عن موظفي الجامعات؟
ر. ح : ماذا أُحدِّثُ عن صنعاء ياأبَتِ... لستُ رياضياً ولامحبا للرياضة، لكني كنت من المتابعين لمباراة الفريق العراقي مع ...
الموضوع :
سأغرد خارج السرب..!
علي : السلام عليكم في رأي من الواجب أولا بناء مطار جديد لأنه واجهة للمسافرين ونحن نحتاج طيران مباشر ...
الموضوع :
السوداني: نسعى لفتح خط طيران مباشر مع ألمانيا وتسهيلات استثمارية لشركاتها
فيسبوك