ستراتيجية المقاومة..          

عباس الزيدي ||
أولا _ في التكتيك
1_ننتظر
2_نراقب
3_نضرب بالوقت المناسب
ثانيا _ في الاسلوب والاليات متى وكيف ؟
المقاومة هي التي تحدد
1_ قواعد الاشتباك
2_ ساعة الصفر
3_ الطلقة الاخيرة •
تحقق فيها المفاجئة والمباغتة والتدمير الكامل والنصر وكلمة الفصل
ثالثا _ في الاجماع
1_ تعدد الادوار و وحدة الهدف
2_ الحسابات الخاصة المحلية والخارجية
3_ ماتفرضه ظروف المعركة من الضرورات والاقتصاد بالموارد
4_حساب الحالات الاعتيادية والطارئة •
المعركة واحدة رغم تعدد الساحات والميادين
رابعا _الاحتياط الداعم
1_ عناصر الامة الخيرة
2_ العمق الاستراتيجي
3_ الاحرار في العالم
خامسا _مرتكزات الثبات والانطلاق
1_ البعد العقائدي
2_ القومي
3_ الحضاري
4_ الثقافي
5_ التاريخ
6_ الجفرافيا
سادسا _الخيارات المتاحة
1_ نصرنا قادم
2_ موقفنا ثابت
3_ قرارنا مقاومة
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