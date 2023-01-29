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ستراتيجية المقاومة..          

80 2023-01-29

عباس الزيدي ||

 

  أولا _ في التكتيك

1_ننتظر 

2_نراقب

3_نضرب بالوقت المناسب 

ثانيا _ في الاسلوب والاليات متى وكيف ؟

المقاومة  هي التي تحدد

1_ قواعد الاشتباك

2_ ساعة  الصفر

3_ الطلقة الاخيرة •

تحقق فيها المفاجئة والمباغتة والتدمير الكامل  والنصر وكلمة الفصل

ثالثا _ في الاجماع 

1_ تعدد الادوار و وحدة الهدف

2_ الحسابات الخاصة   المحلية والخارجية 

3_ ماتفرضه ظروف المعركة  من الضرورات والاقتصاد بالموارد 

4_حساب الحالات الاعتيادية والطارئة •

المعركة واحدة رغم تعدد الساحات والميادين

رابعا _الاحتياط الداعم

1_ عناصر الامة الخيرة

2_ العمق الاستراتيجي

3_ الاحرار في العالم

خامسا _مرتكزات الثبات والانطلاق  

1_ البعد العقائدي

2_ القومي

3_ الحضاري

4_ الثقافي 

5_ التاريخ

6_ الجفرافيا

سادسا _الخيارات المتاحة

1_ نصرنا قادم

2_ موقفنا ثابت

3_ قرارنا مقاومة

 

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