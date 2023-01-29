وان تعجب فقد اراك الدهر عجبا ! تصريح للمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية العراقية !

هادي خيري الكريني ||

مدغم وملغم كسر وجبر وبأن فيه التدليس واللبس !

نطالب باقالة وزير الخارجية والناطق الرسمي للوزارة لتصريحه المثير للاستغراب يستنكر فبه عملية القدس!

اي عملية يقصد ؟

واي شعب للقدس أمن يقصد ؟

يقصد الفلسطيني او المحتل ؟

وهو تصريح مدغم لو قال العملية التي طالت الشعب الفلسطيني لقالنا لدينا دولة تحترم الاعراف!

ولأن القدس الشريف محتلة وهناك مكونيين مكون محتلة أرضه مظلوم تعرض إلى اعتداء صارخ وغاشم وعمل إرهابي دافع عن نفسه بعملية استشهادية ومكون غزاة بغاة طغاة دفع ثمن اعتدائه !

لماذا لم يصرح عندما ثم استهداف الشعب الفلسطيني واستشهد ستة أبرياء آمنين بلدهم محتل؟

ولما دافع عن نفسه يخرج احمد الصحاف يستنكر ويؤكد وقوفه المبديئي اي موقف واي مبدء مع الشعب الفلسطيني ياهذا ؟

لو سكت لقلنا حكومة مغلوبة على أمرها وبلد محتل من دولة مارقة !

ولكن يدغم تصريحه بهذه الطريقة من باب يستنكر لما دافع الشعب الفلسطيني المظلوم المحتلة أرضه ويسكت لما تعرض إلى عمل إرهابي واستشهد شلة من الأبرياء الفلسطينين بالاعتداء في مخيم جنين في القدس ؟

فهذا لعمري تدليس وضياع لموقف العراق الرسمي والشعبي من اللقيطة دويلة ما يسمى إسرائيل بنت امريكا الغير شرعية !

نريد موقف رسمي حكومي وبرلماني من الاعتداء واقالة المتحدث ووزير الخارجية لتاريخه المساند لدويلة الاحتلال الغاشم .

نطالب بموقف شعبي يعلن فيه استنكاره للاعتداء الغاشم على الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة ومشروعية دفاعه عن نفسه وتوضيح البس واللغط الذي أحدثه موقف الوزارة الغريب والمدغم والمدلس والمغمس والذي يوحى منه أن العراق ودولة محايدة وغير مساندة للشعب الفلسطيني من باب !

ومن باب يساند الشعب الفلسطيني ما هذا ؟

باب يستنكر دفاع الشعب الفلسطيني ويؤكد موقفه المساند اي مساندة ؟

ولماذا سكتوا لما تم اغتيال مجموعة بريئة من الشعب الفلسطيني في مخيم جنين في القدس واستنكرتم لما حدثت العملية الاستشهادية لدفاع الشعب الفلسطيني عن نفسه ؟

ان كنتم تظنون ان الشعب العراقي مغفل وممكن ان يعبر عليه هكذا تصريح مدغم وخلط بين المدافع المظلوم والمحتل الغاشم الباغي فأنتم واهمون !

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