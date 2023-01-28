الغرب الساقط..!

حسين احمد الحسيني ||

عندما تقوم إحدى أكبر المنصات الإعلامية الليبرالية العالمية باستعراض أحد هواتف سامسونغ الجديدة

بواسطة شاذ يضع طلاء أظافر باللون الأحمر ويرتدي قرطين في أذنيه

ويتكلم بميوعة عن إمكانيات الهاتف الجديد،

فلا تظن أنك قد استقبلت معلومات وإمكانيات الهاتف فحسب!

لا، بل إن نفسك قد تطبعت على رؤية أمثال تلك المسوخ البشرية منتكسة الفطرة،

ومع كثرة تكرار تلك المشاهد ستألف وجودهم في بيئتك ومحيطك،

بل إنك لن تجد حرجا في المستقبل أن يكون معلم ابنك في مدرسته شاذ منتكس الفطرة،

وينشأ ابنك متطبعا خالصا مع هذه الفواحش،

وهلم جرا مع باقي المنكرات والفواحش، كالاختلاط والشواذ والزنا والخمر والعري في الشوارع، بل وعمل مراسيم سنوية للانحطاط الثقافي بأنواعه وغيرها من الفواحش.

حتى غدت هذه المنكرات أمرا طبيعياً عند الناس.

فاحذر أن تتساهل في الأمر وتعرض نفسك ابتداءً ثم أبناءك لهذه المدخلات الخبيثة،

وتجعلهم فريسة سهلة لأعداء الفطرة المخبولين.!

ــــــــــــــــ