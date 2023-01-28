مصطلحات سياسية شائعة

مانع الزاملي ||

تورد في الحياة السياسية والاخبارية كثير من المصطلحات يجهل الكثير من القراء الالمام بفحواها ، مما يضيع عليه الفهم لبعض المواضيع ، لان نقص الوعي لمعنى كلمة تجعل ادراك القضايا فيه شي من التعقيد ، لذا سأقدم بعض تلك المصطلحات الكثيرة التداول للاستفادة منها وهي :

1-ارستقراطية :، وتعني باللغة اليونانية سلطة خواص الناس ، وسياسيا تعني طبقة اجتماعية ذات منزلة عليا تتميز بكونها موضع احترام المجتمع ، وتتكون من الاعيان الذين وصلوا الى مراتبهم ودورهم في المجتمع عن طريق الوراثه، وتتعارض الاستقراطية مع الديمقراطية

2- انثروبولوجيا :

تعني باللغة اليونانية علم الانسان وتدرس نشأة الانسان وتطوره وتميزه عن المجموعات الحيوانية ، كما تقسم الجماعات الانسانية الى سلالات وتدرس ثقافته ونشاطه.

3-ايديولوجيا : وهي مجموعة مفاهيم وافكار تكون نسق فكري معين يربط الافكار في مختلف الميادين الفكرية، والسياسية ، والاخلاقية، والفلسفية.

4-اوتوقراطية: مصطلح يطلق على الحكومة التي يرأسها شخص واحد ، او جماعة، او حزب،لاتتقيد بدستور او قانون ، ويتمثل هذا الحكم في الاستبداد في اطلاق سلطات الفرد او الحزب ، وتعني الكلمة باللاتينية الحكم الالهي ، اي وصول الشخص للحكم تم بموافقة الالهه .

5- براغماتية : وهي اسم مشتق من اللفظ اليوناني 'براغما' ومعناه العمل - وهي مذهب فلسفي -سياسي يعتبر نجاح العمل هو المعيار الوحيدللحقيقة، فالسياسي البرغماتي يدعي دائما انه يعمل من خلال النظر للنتائج المثمرة التي قد يؤدي اليها قراره .

6-بروليتاريا : وهي مصطلح سياسي يطلق على طبقة العمال الاجراءالذين يشتغلون في الانتاج الصناعي ومصدر دخلهم هو بيع مايملكون من قوة العمل فهم يبيعون انفسهم كأي سلعة تجاريه ، وهذه الطبقة تعاني من الفقرنتيجة الاستغلال الرأسمالي لها،

7-بورجوازيه : وهو تعبير فرنسي الاصل كان يطلق في العصور الوسطى على طبقة التجار واصحاب الاعمال ، وكانت هذه الطبقة تمتلك لثروات الصناعية والتجارية والزراعية ، مما تسبب في قيام ثورات ضدها شعبيا

8-بيروقراطية : هي نظام حكم قائم في دولة يشرف عليها ويوجهها ويديرها طبقة من كبار الموظفين الحريصين على استمرار وبقاء نظام الحكم لارتباطه بمصالحهم الشخصيه.

9-تعددية : مذهب ليبرالي يرى ان المجتمع يتكون من روابط سياسية وغير سياسية متنوعه ، لها مصالح مشروعة متفرقة ، وهذا التعدد يمنع تمركز الحكم ويساعد على المشاركة وتوزيع المنافع .

10-ثيوقراطية : نظام يستند الى افكار دينية مسيحية ويهودية، وتعني الحكم بموجب الحق الالهي ،وقدظهر هذا النظام في العصور الوسطى في اوربا على هيئة دول دينية تميزت بالتعصب الديني وكبت الحريات .

11-دكتاتورية : كلمة ذات اصل يوناني رافقت المجتمعات البشرية منذ تاسيسها وهي تعني اجتماع جميع السلطات بيد شخص واحد يمارسها حسب ارادته ، دون اشراك الشعب في قراراته.

12-ديماغوجية : كلمة يونانية مشتقة من كلمة (ديموس ) وتعني الشعب و(غوجية) وتعني العمل وسياسيا معناها ، مجموعة الاساليب التي يتبعها السياسيون لخداع الشعب ،واغراءه ظاهريا للوصول للسلطة.

وللموضوع بقية

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