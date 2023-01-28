المقالات

الشريك الفرنسي..!

76 2023-01-28

عباس  الزيدي ||

 

تحالف  الدولة معني بالامر بقدر ماهو الاطار  التنسيقي كذلك ولعل الاخير يتحمل المسؤولية   اكثر من غيره  لتصديه لمهمة السلطة التفيذية

وترشح للجمهور عدة  اتفاقيات بين الجانب  العراقي  والفرنسي عقدها رئيس الوزراء  السيد محمد شياع السوداني

أسئلة  تدور في خلدي منها ......

هل كانت هناك أجندة  او بروغندا  تم اعداها مسبقا قبل الزيارة لمجموعة  الاتفاقيات ...

ام ان الامر جرى عبر اللحظة واجتهاد  فرصه واقع الزيارة البروتكولية  ..؟

هل تم مناقشة  الخطوط العريضة لنلك الاتفاقيات على مستوى تحالف ادارة الدولة او على اقل تقدير مع  قوى الاطار  التنسيقي ...؟؟

لاشك ان بعضها تكتيكي والآخر  استراتيجي ..

هل تم حساب المتغيرات التي قد تحصل  في المستقبل الطارئة  وغيرها على  مستوى الساحة الدولية ..وماهو موقف العراق منها . .؟

مامدى التزام الجانب الفرنسي في مسالة عدم التدخل بالشأن الداخلي العراقي ونحن شاهدنا ولمسنا دوره في اثارة الفتن والانفلات  وتغذية الشغب في عموم العراق  ومحافظة  الناصرية بالخصوص ....؟؟؟

هناك فقرات ومواد  قانونية في عقد الاتفاقيات تقع تحت بنودها كوارث وأخطار  جمة حيث  انها  تتمتع بالمطاطية وتفتح الباب لتقييد القرار العراقي بل وتمس سيادته  هل تم حساب ذلك في كثير من بنود المعاهدة...؟

اليوم العالم منقسم الى معسكرين شرقي والاخر غربي  ولايوجد ظاهرا وباطنا ما يعرف  بعدم الانحياز ... هل من ضامن لعدم اصطفاف  العراق الى احد المعسكرات  على ضوء  بنود الاتفاق مع فرنسا .؟

العراق احد اهم دول الممانعة و جبل  على التقاطع وعدم  الصفاء مع إسرائيل وكذلك  توجد الكثير من القوانين الدستورية او المشرعة برلمانيا والتي ترفض التطبيع  والمثلية او تلك الرافضة لوجود الاحتلال  الامريكي .

هل اخذت المعاهدة تلك الفقرات بالحسبان ..؟؟

ليس بالضرورة ان تجيب   حكومة السيد رئيس الوزراء على تلك الاسئلة ..؟

ولكن عامة  المواطنين بحاجة ملحة لمعرفة التفاصيل لكي تكون معروفة للراي العام على جوانب متعددة منها الامنية او العسكرية والاقتصادية او الثقافية •

المستشارين والفريق الاعلامي او ذوي الاختصاص من المراقيبن والمهتمين  تقع عليهم مسؤولية   التوضيح وسرد التفاصيل وتلك ليست بالمهمة العسيرة •

 

ــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الدولار الأخضر في المربع الذهبي..!
والفضل ما شهدت به الأعداء..!
حرق القرآن الكريم من دعاة المثلية
سليماني هدف الأنبياء..!
مصطلحات سياسية شائعة
عن قرار المحكمة في عدم إرسال أموال إلى الإقليم
الخبرة المكتسبة في ميدان جهاد النفس..
مفردات البطاقة التموينية..!
أنشودة روح الوجود...!
ترتيب الأواني مع إقليم البره زاني ..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 48.88
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
ابراهيم الاعرجي : عزيزي صاحب المقال اتفق معك بان الايفادات معطلة على منتسبي الجامعات العراقية، لكن اصحح المعلومة، وانا استاذ ...
الموضوع :
لماذا الايفادات ممنوعة عن موظفي الجامعات؟
ر. ح : ماذا أُحدِّثُ عن صنعاء ياأبَتِ... لستُ رياضياً ولامحبا للرياضة، لكني كنت من المتابعين لمباراة الفريق العراقي مع ...
الموضوع :
سأغرد خارج السرب..!
علي : السلام عليكم في رأي من الواجب أولا بناء مطار جديد لأنه واجهة للمسافرين ونحن نحتاج طيران مباشر ...
الموضوع :
السوداني: نسعى لفتح خط طيران مباشر مع ألمانيا وتسهيلات استثمارية لشركاتها
ابو علي : السلام عليكم صدقتم في مقالكم هذا و كنت أمس افكر في الموضوع الذي تفضلتم بتوضيحه . سئل ...
الموضوع :
اللا استقرار في رئاسة شبكة الاعلام
ابو حسنين : المعلوم عن الضايفه والكرم من شيم وصفاة العرب لاكن ان تكون بالاطار الشرعي والعرف العربي للمحتاج وابن ...
الموضوع :
خليجي ٢٥ ضيافة حسينية
جاسم عيدان جابر : أعظم الله أجورنا وأجوركم وأحسن الله عزائنا وعزائكم بذكرى وفاة أم البنين رضوان الله عليها رزقنا الله ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
عقيل باسم : نحنو صامدون ولن نقع في فخكم يا امركا ...
الموضوع :
رئيس مركز: اميركا لن تترك العراق حراً إزاء الاتفاقية الصينية
Jaas Ammf : اجدت استاذنا الفاضل ...
الموضوع :
الانتهازية،،سلاح الاقزام
Jaas Ammf : احسنتم ووفقتم ...
الموضوع :
خليجي 25 على الابواب
جعلها الله سنة خير وعافية على حضرتكم : بارك الله فيك ...
الموضوع :
سنة ميلادية جديدة وطموحات تنتظر التحقق.
فيسبوك