عباس الاعرجي ||
يوم أمس جاءني ممتعظاً متألما من حوار حصل بينه وبين خصمه حول شخص يسكن في صومعة ، محاطة باسوار واسلاك واقنعة، تخشاه الناس ولايخشى أحدا ، تركع تحت قدميه الملوك والاكاسرة .
لايضاهيه موجود في هذا الكون بالعلم والمعرفة ، يعرف كل اللغات ولم نسمع منه أية كلمة ، ندَّعي أنه يدير ولكننا نسينا أننا وإياه ندار ، وندَّعي أيضاً انه سار وتقدم وانتج وابدع وتبين انه في خواء وخواء وخواء .
فهدأت من روعه وقلت له لاتبالي بما قاله الخصوم .
لربما ألهته الضيوف عن مجاراة الذي يدور .
لربما لا يتقن الحوار وخُدَع السياسة والظهور .
لربما يخفي تحت وسادته خططاً مطرزةً بأحرف من نور .
فلنلتمس له عذراً وننتظر عسى ولعل يأتينا منه جواب .
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