عباس الاعرجي ||

يوم أمس جاءني ممتعظاً متألما من حوار حصل بينه وبين خصمه حول شخص يسكن في صومعة ، محاطة باسوار واسلاك واقنعة، تخشاه الناس ولايخشى أحدا ، تركع تحت قدميه الملوك والاكاسرة .

لايضاهيه موجود في هذا الكون بالعلم والمعرفة ، يعرف كل اللغات ولم نسمع منه أية كلمة ، ندَّعي أنه يدير ولكننا نسينا أننا وإياه ندار ، وندَّعي أيضاً انه سار وتقدم وانتج وابدع وتبين انه في خواء وخواء وخواء .

فهدأت من روعه وقلت له لاتبالي بما قاله الخصوم .

لربما ألهته الضيوف عن مجاراة الذي يدور .

لربما لا يتقن الحوار وخُدَع السياسة والظهور .

لربما يخفي تحت وسادته خططاً مطرزةً بأحرف من نور .

فلنلتمس له عذراً وننتظر عسى ولعل يأتينا منه جواب .

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