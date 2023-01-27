المقالات

خواء..؟     


                                       

عباس الاعرجي  ||

 

يوم أمس جاءني ممتعظاً متألما من حوار حصل بينه وبين خصمه حول شخص يسكن في صومعة ، محاطة باسوار واسلاك واقنعة، تخشاه الناس ولايخشى أحدا ، تركع  تحت قدميه الملوك والاكاسرة .

لايضاهيه موجود في هذا الكون بالعلم والمعرفة ، يعرف كل اللغات ولم نسمع منه أية كلمة ، ندَّعي أنه يدير ولكننا نسينا أننا وإياه ندار ، وندَّعي أيضاً انه سار وتقدم وانتج وابدع وتبين انه في خواء وخواء وخواء .

فهدأت من روعه وقلت له لاتبالي بما قاله الخصوم .

لربما ألهته الضيوف عن مجاراة الذي يدور .

لربما لا يتقن الحوار وخُدَع السياسة والظهور .

لربما يخفي تحت وسادته خططاً مطرزةً بأحرف من نور .

فلنلتمس له عذراً وننتظر عسى ولعل يأتينا منه جواب  .

 

ــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
خواء..؟     
أسرار الكباب في اسباب الخراب ..
مناسبات الشيعة من المنن العظيمة
فتنة تكرار النعم ..!
لماذا انطلق علياً من العراق وليس من مكة والمدينة؟!
العراق والتحول الديناميكي في البنية السياسية المستقبلية
لا سند لنا إلا سند..!
الموازنة في الأرجوحة والشعب ( طلعت روحه )!؟
ضرورة محاكمة البعثيين والصداميين
الاقليمية بؤرة صنعتها بريطانيا في اليمن.
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 48.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
ابراهيم الاعرجي : عزيزي صاحب المقال اتفق معك بان الايفادات معطلة على منتسبي الجامعات العراقية، لكن اصحح المعلومة، وانا استاذ ...
الموضوع :
لماذا الايفادات ممنوعة عن موظفي الجامعات؟
ر. ح : ماذا أُحدِّثُ عن صنعاء ياأبَتِ... لستُ رياضياً ولامحبا للرياضة، لكني كنت من المتابعين لمباراة الفريق العراقي مع ...
الموضوع :
سأغرد خارج السرب..!
علي : السلام عليكم في رأي من الواجب أولا بناء مطار جديد لأنه واجهة للمسافرين ونحن نحتاج طيران مباشر ...
الموضوع :
السوداني: نسعى لفتح خط طيران مباشر مع ألمانيا وتسهيلات استثمارية لشركاتها
ابو علي : السلام عليكم صدقتم في مقالكم هذا و كنت أمس افكر في الموضوع الذي تفضلتم بتوضيحه . سئل ...
الموضوع :
اللا استقرار في رئاسة شبكة الاعلام
ابو حسنين : المعلوم عن الضايفه والكرم من شيم وصفاة العرب لاكن ان تكون بالاطار الشرعي والعرف العربي للمحتاج وابن ...
الموضوع :
خليجي ٢٥ ضيافة حسينية
جاسم عيدان جابر : أعظم الله أجورنا وأجوركم وأحسن الله عزائنا وعزائكم بذكرى وفاة أم البنين رضوان الله عليها رزقنا الله ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
عقيل باسم : نحنو صامدون ولن نقع في فخكم يا امركا ...
الموضوع :
رئيس مركز: اميركا لن تترك العراق حراً إزاء الاتفاقية الصينية
Jaas Ammf : اجدت استاذنا الفاضل ...
الموضوع :
الانتهازية،،سلاح الاقزام
Jaas Ammf : احسنتم ووفقتم ...
الموضوع :
خليجي 25 على الابواب
جعلها الله سنة خير وعافية على حضرتكم : بارك الله فيك ...
الموضوع :
سنة ميلادية جديدة وطموحات تنتظر التحقق.
فيسبوك