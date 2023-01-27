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لا سند لنا إلا سند..!


عباس الاعرجي ||

 

لا فضَّ اللهُ فاكَ يا مصطفى سند ، فأنت السند والمسند يا أيها النائب ، والحديث عنك سيطول وأخشى من نضاب مداد قلمي في منتصف الطريق .

فقل لي يا أيها الفتى البصري ماذا فعلت بناسكٍ متعبدِ ، فقد تركت محراب صلاتي وذهبت لاستمتع بنوافل قراركم التاريخي ، الذي صدر من المحكمة الاتحادية .

إستبسال المحكمة الاتحادية اليوم بإيقاف الاستهتار بثروات البلد ، ووقف نزيف الهدر المالي بإتجاه الاقليم ، حدث يجب أن تتغنى على لحن حروفه الاجيال .

آثرت يا سيادة النائب ، ألا تكون ممن قالوا لله إنا وجدنا آبائنا على أمةٍ ، وإنا على آثارهم مهتدون ،  فقد ظن المتوهمون أن الزمن الذي كان يزخر بقيم البطولة والشهامة والنبل قد ولى وبدون رجعة .

إن المبدع لا بنال شرف الاسم ، إلا إذا تمكن من محو المسافة ببن قوله وفعله ، فمن أنبأك ياسند ومن أوحى لك ، أن اليد التي برعت في إستخدام القلم ستنقاد طيعة في فنون قوانين المحاكم .

إن الشاب السندي مصطفى هذا ، صاحب الإطلالة والطلة البهية ، إنه رائد الاناقة واللياقة والجاذبية ، هو هبة السماء ، ومكرمة الفيض الإلهيّ للشعب العراقي ، إنه عملة نادرة الوجود بحق وحقيقة .

وأخيراً دائماً ما تكون كلمات الشكر في غاية الصعوبة عند صياغتها ، لانها تشعرنا دوماً بقصورها وعدم إيفائها حق من يستحق ، يا سندنا ومسندنا ونعوذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة .

 

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