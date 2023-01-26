امريكا شيطان العصر..!

حسين احمد الحسيني ||

يقول الحاج الشهيد ابو مهدي المهندس:" انه لأمر مثير للسخرية ان تقوم امريكا وهي الراعي الرسمي للإرهاب في العالم بأعطاء نفسها الحق في تصنيف حركات المقاومة التي انبثقت من وجدان الشعوب المقهورة على انها قوى داعمة للارهاب " .

علّمتنا التجارب بأن أمريكا الارهابية لا تريد أن ترى إسلاماً حركياً فاعلاً في المجتمع ، و لذا تلجأ الى الغدر باستهداف قادتنا الرساليين الابرار

كما استهدفت شهيدنا السيد الشهيد محمد باقر الصدر (رضوان الله عليه ) عبر إدانتها الملعون صدام ، و كما استهدفت السيد الشهيد محمد باقر الحكيم (رضوان الله عليه ) عبر أداتها الارهابية،

أو حين استهدفت علانية شهيدنا القائد الحاج قاسم سليماني و أخيه الحاج ابو مهدي المهندس (رضوان الله عليهم )

و لذا يجب معرفة العدو تماماً

و عدم نسيان أو تناسي جرائمه

و عدم الاطمئنان الى ساحته مطلقاً !

وسَلامٌ لمَن أثبتَ هشَاشة أميركَا، وضعفها.

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