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ظاهرة الناعقون


عباس الاعرجي  ||

 

لماذا يمجَّد ويمتدح ، ويهمل من هو أولى بالثناء والمديح ، رغم أن درجاتهم متساوية ، أعتقد أن هذه الظاهرة ما كانت لتستفحل ويشتدَّ عودها لولا كثرة الناعقون .

هؤلاء النعّاق الذين ينعقون مع كل ناعق ، هم أبالسة بحق ولا يجيدون غير حرفة النفاق والتزلف ، فهم طفيليات قد إعتاشوا على فضلات الآخرين .

خطورتهم تكمن بوضع جماجمهم في سلة واحدة ، فهم كأحجار الدومينا تتساقط تباعاَ عند سقوط إحداها ، فيقومون بالترديد من دون مراجعة وتريث ، بل وحتى من دون إخضاع النص والموضوع للفلترة وحكم العقل والمنطق .

فالمدهش حقاً ، والذي يدعونا الى إستدعاء دفائن التاريخ مجدداً ، أن رقمهم الحقيقي لا يعلوا على رقمنا لا في النسب ولا في الحسب ، ولا حتى في نقاء السلالة والإثبات بالدلالة .

لاسيما وأن صفحتنا لها الحظ الافر في العلوِّ والرفعة ، فنحن عشنا البؤس والحرمان ، ولم يثني هذا الحرمان معاولنا من نقش إسمنا في أعالي الصخرة الصماء ، إلا أنه لازالت نواياهم ملوث تلاحقنا في مصادرة تراثنا ، وهم المترفون المنعمون بالخيرات ، لم يمسهم الجوع ولا مرَّ بواديهم منذ الولادة وحتى الممات  .

كن منصفا يا أيها الجمّال ، أيستوي من يحمل أثقالاً في جدب الصحراء ، مع من تربى مسترخياً في أحواش الابل .

وها هي أكباد ذرارينا لا زالت تحن الى القدِّ ، ولا زالت ذراريهم تنقل إليهم القوارير الحسان .

كن منصفا يا أيها الجمّال .

 

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