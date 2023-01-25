المقالات

مَنْ يستحق التكريم؟!


بـدر جاسـم  ||

 

التكريم هو جعل الإنجاز والمنجز في دائرة الإهتمام ، لأهمية الإنجاز ، وتشجيع المنجز تثميناً لجهوده، كذلك رغبة لإستمرار عطائه، إن استحقاق الاحتفاء على قدر أهمية الإنجاز، لذا يجب تكريم العلماء على مختلف معارفهم، لما يقدمونه من خدمة عظيمة للإنسانية.

يشهد العراق منذ أسبوع تكريماً متواصلاً، لمنتخبه الوطني، لحصادهم كأس الخليج ٢٥، فكان التكريم من شخصيات حكومية وسياسية، علاوة على ذلك التكريم الشعبي، فهناك مبالغة كبيرة في الموضوع، وخروج عن الحد الطبيعي، فالأيام ليست بعيدة عن فوز المنتخب الأرجنتيني بكأس العالم، حيث لم يكرم كالمنتخب العراقي عند فوزه ببطولة ودية.

أن الأبواب المحصنة التي فُتحت للمنتخب، فقد أُغلقت طوالاً أمام علماء العراق، والاضواء التي سلطت على كأس الخليج، فقد تجاهلت الكثير من براءات الاختراع العراقية، والأيادي التي جادت على لاعبي المنتخب، لقد شحت على التجارب والبحوث العلمية، أن الحكومات المتعاقبة لم تحدد الأولويات، فسلم الأولويات مقلوب في العراق، لذا الفساد والفشل نتيجة لذلك. 

قوة الدولة بعلمائها، بمختبراتها التي تصنع به أكسير الحياة، فالتطور العلمي هو السبيل الوحيد للصمود، بوجه الاعاصير الخارجية، للأسف هناك إهمال متعمد للعقول العراقية، فالعراق يفتقر للمؤسسات التي ترعى العباقرة وأصحاب المواهب، لذا تأسيس مؤسسات بحثية تحتضن العلماء، وتوفر لهم كل مستلزمات النجاح، إضافة إلى التكريم والاحتفاء بهم كواجهة للبلد تعد من الأولويات القصوى.

التكريم يعكس طابعاً على توجه الدولة، فلم نشهد تكريم مخترع أو كاتب أو باحث عراقي، لذا لا أمل بمستقبل مشرق، إلا بالاهتمام بالتطور العملي، الذي يعد طوق نجاة للدولة وشعبها.

 

ــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ظاهرة الناعقون
مَنْ يستحق التكريم؟!
شوق المنتظرين لك يامهدي..!ّ
هادَي العِترَة أوَّلُ المُمَهِّدين
الفرق بين الغزو الثقافي التغريبي والتفاعل الثقافي
ثقافة الأمس وأدب اليوم  
المناطقية: الأعرابية الأنيقة
بين التسليم والإستسلام لطفٌ خفيّ..!
ليس كل من يدعي التشيع شيعي..!
حكام الرجعية وتبديد الاموال..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 48.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
ابراهيم الاعرجي : عزيزي صاحب المقال اتفق معك بان الايفادات معطلة على منتسبي الجامعات العراقية، لكن اصحح المعلومة، وانا استاذ ...
الموضوع :
لماذا الايفادات ممنوعة عن موظفي الجامعات؟
ر. ح : ماذا أُحدِّثُ عن صنعاء ياأبَتِ... لستُ رياضياً ولامحبا للرياضة، لكني كنت من المتابعين لمباراة الفريق العراقي مع ...
الموضوع :
سأغرد خارج السرب..!
علي : السلام عليكم في رأي من الواجب أولا بناء مطار جديد لأنه واجهة للمسافرين ونحن نحتاج طيران مباشر ...
الموضوع :
السوداني: نسعى لفتح خط طيران مباشر مع ألمانيا وتسهيلات استثمارية لشركاتها
ابو علي : السلام عليكم صدقتم في مقالكم هذا و كنت أمس افكر في الموضوع الذي تفضلتم بتوضيحه . سئل ...
الموضوع :
اللا استقرار في رئاسة شبكة الاعلام
ابو حسنين : المعلوم عن الضايفه والكرم من شيم وصفاة العرب لاكن ان تكون بالاطار الشرعي والعرف العربي للمحتاج وابن ...
الموضوع :
خليجي ٢٥ ضيافة حسينية
جاسم عيدان جابر : أعظم الله أجورنا وأجوركم وأحسن الله عزائنا وعزائكم بذكرى وفاة أم البنين رضوان الله عليها رزقنا الله ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
عقيل باسم : نحنو صامدون ولن نقع في فخكم يا امركا ...
الموضوع :
رئيس مركز: اميركا لن تترك العراق حراً إزاء الاتفاقية الصينية
Jaas Ammf : اجدت استاذنا الفاضل ...
الموضوع :
الانتهازية،،سلاح الاقزام
Jaas Ammf : احسنتم ووفقتم ...
الموضوع :
خليجي 25 على الابواب
جعلها الله سنة خير وعافية على حضرتكم : بارك الله فيك ...
الموضوع :
سنة ميلادية جديدة وطموحات تنتظر التحقق.
فيسبوك