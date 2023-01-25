المقالات

الدولار والاعلام الانغماسي !؟


عمر الناصر ||

 

لايختلف اثنين على أن نسبة الفساد في العراق قد وصلت الى مستويات قياسية لايمكن السكوت عنها ،وجعلت منه خلايا سرطانية تنهش بجسد الدولة العراقية ، ادى الى تهريب اكثر من ٣٥٠ مليار دولار الى خارج العراق خلال اكثر من ١٧ عام ، وللاسف الشديد اقول اخفقت جميع الحكومات السابقة بحسم هذا الملف الشائك والمعقد الذي كان يفتقر لخلق الارادة السياسية وتغليب مصلحة الدولة والمصلحة الوطنية على بقية المصالح الشخصية والفئوية والحزبية ، فتجار الازمات متواجدين دوما في جميع الاوقات ولديهم القدرة والنفوذ وقوة التأثير على استثمار مضاربات السوق لتحقيق نوايا دنيئة تصب في خانة الصراع السياسي على المكاسب والمصالح ، ومن يطلع على موضوع ارتفاع وانخفاض سعر صرف الدولار سيجد بأنه لم يكن بفعل العامل الحكومي كما ذهبت بعض الجهات للترويج لمثل هذا الكذبة ، بل كان بسبب رؤية البنك الفيدرالي الاميركي بضرورة ان تذهب السياسة المالية والنقدية في العراق لمواكبة دول العالم المتقدم في هذا المضمار ، كخطوة اولى لاجراء اصلاحات حقيقية وواقعية بمكافحة الفساد عن طريق التحول الى حوكمة الدولة والانظمة الرقمية التي تراقب حركة الاموال وتقلل من حجم الانهيار الذي نخر ادق مفاصل الدولة .

من الضروري جداً ان لا يكون هنالك انصات لبعض الاصوات التي تحاول تقويض الجهود الحكومية الرامية لحل هذا الملف ، بل الاهم من ذلك هو الاستماع لصوت الحكمة والعقل الذي يذهب دوماً للدفاع عن هيبة الدولة، من خلال الوطنيين والشرفاء ودعاة بناء دولة المؤسسات الذين يريدون التصدي لمن يذهب ويساهم بإتجاه صناعة رأي عام يستهدف الامن القومي والاستقرار ، في محاولة لتقزيم دور العراق بين دول المنطقة، بل من الغريب والمستهجن ان يذهب البعض لتوجيه الاتهامات غير المبررة لاتستند لادلة واقعية منطقية او علمية قبل الولوج الى عمق الازمة ودراسة حيثياتها ومسبباتها، فعملية انضمام العراق لهذه المنصة سيواجه قطعاً صعوبات في بادئ الامر، ولكن ثمار ذلك سنراها تجنى عندما تتحقق اولا خطوات نجاح بمكافحة الفساد والحد من تهريب العملة كمرحلة اولى نذهب من خلالها لتشكيل مجلس استعادة الاموال المهربة.

من الضروري توخي الحذر من الثرثرة الالكترونية التي هي احدى وسائل الاعلام الاصفر الذي يسعى الى توزيع الاعلام الانغماسي داخل الاصوات الاعلامية التائهة ، لضرب الاسس والمتبنيات التي تدعم الدولة ومؤسساتها، من خلال زيادة الزخم والضغط الاعلامي وتسليط الضوء على ملف تقلبات سعر صرف الدولار ،ومحاولة استهداف للجهود الحكومية من بعض الجهات التي تحاول تجييره سياسياً ، لشق عصى الرأي العام ومحاولة لخلق مجتمع قطيع Cuttle Society يسمع ويطيع،يعرقل من عملية الاسناد ويساهم في تقويض الجهود الحكومية الرامية لاعادة الثقة بمؤسسات الدولة ومطبخ صنع القرار.

 

انتهى ..

 

خارج النص / الاية الكريمة تقول ( وما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد).

 

ــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المكونات العراقية وصناعة الدكتاتورية
من سوابق الإذلال الى جديد المتغيرات..المقدسات الإسلامية والمعتقدات بعد الأن!!
"قصة"..واقع ووقائع..!
الدولار والاعلام الانغماسي !؟
إلا القرآن ..!
سلاح الدولار والاعلام ضد الشعب العراقي والمقاومة والجمهورية
لو كنت مسؤولاً..!
ذكرى استشهاد السيد الحكيم..
المسلمين عليهم إحترام القرآن وتقديسه وآتباع آياته...
على خطى الثورة أنا ..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 48.78
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.81
التعليقات
ابراهيم الاعرجي : عزيزي صاحب المقال اتفق معك بان الايفادات معطلة على منتسبي الجامعات العراقية، لكن اصحح المعلومة، وانا استاذ ...
الموضوع :
لماذا الايفادات ممنوعة عن موظفي الجامعات؟
ر. ح : ماذا أُحدِّثُ عن صنعاء ياأبَتِ... لستُ رياضياً ولامحبا للرياضة، لكني كنت من المتابعين لمباراة الفريق العراقي مع ...
الموضوع :
سأغرد خارج السرب..!
علي : السلام عليكم في رأي من الواجب أولا بناء مطار جديد لأنه واجهة للمسافرين ونحن نحتاج طيران مباشر ...
الموضوع :
السوداني: نسعى لفتح خط طيران مباشر مع ألمانيا وتسهيلات استثمارية لشركاتها
ابو علي : السلام عليكم صدقتم في مقالكم هذا و كنت أمس افكر في الموضوع الذي تفضلتم بتوضيحه . سئل ...
الموضوع :
اللا استقرار في رئاسة شبكة الاعلام
ابو حسنين : المعلوم عن الضايفه والكرم من شيم وصفاة العرب لاكن ان تكون بالاطار الشرعي والعرف العربي للمحتاج وابن ...
الموضوع :
خليجي ٢٥ ضيافة حسينية
جاسم عيدان جابر : أعظم الله أجورنا وأجوركم وأحسن الله عزائنا وعزائكم بذكرى وفاة أم البنين رضوان الله عليها رزقنا الله ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
عقيل باسم : نحنو صامدون ولن نقع في فخكم يا امركا ...
الموضوع :
رئيس مركز: اميركا لن تترك العراق حراً إزاء الاتفاقية الصينية
Jaas Ammf : اجدت استاذنا الفاضل ...
الموضوع :
الانتهازية،،سلاح الاقزام
Jaas Ammf : احسنتم ووفقتم ...
الموضوع :
خليجي 25 على الابواب
جعلها الله سنة خير وعافية على حضرتكم : بارك الله فيك ...
الموضوع :
سنة ميلادية جديدة وطموحات تنتظر التحقق.
فيسبوك