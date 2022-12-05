الفرق بين السياسي المرتبط بالله والمرتبط بالشيطان

الشيخ الدكتور عبدالرضا البهادلي ||

📍السياسي المرتبط بالله يدور حيث يدور الحق في فكره وسلوكه ، وهذا ما جسده الانبياء والاولياء والائمة الاطهار عليهم السلام قي قيادتهم للمجتمع على مر التأريخ ، وعلي عليه السلام نموذجا ممن قادوا الدولة الإسلامية بعد الذين اغتصبوا الخلافة بعد رحيل النبي الاكرم صلى الله عليه واله .....

📍والسياسي المرتبط بالشيطان يسعى من اجل الوصول إلى العرش او تثبيت عرشه بكل الطرق والوسائل سواء كانت صحيحة ام باطلة ، خيرة كانت ام شريرة ، ظالمة ام غير ذلك ، والمبدأ الميكافيلي هو الحاضر في فكره وسلوكه والغاية تبرر الوسيلة. وقد جسد هذا المبدأ الطغاة الصغار والكبار على مر التأريخ والعصور . ومعاوية نموذجا من هؤلاء . وهو ممن قاتل عليا عليه السلام من اجل السلطة والحكم .

📍ايها العزيز: اختر اي مبدأ تريد ان تسير عليه في حياتك ، فهل تريد أن تسير على منهج ومبادئ علي عليه السلام في الحكم والسلطة ، فلا تتصور ان ذلك سهل يسير لكل احد من الناس ، ام تريد السير على منهج معاوية في الحكم والسلطة ، وقد تصل إلى ذلك اذا تخليت عن مبادئك وقيمك .

📍وعليك أن تتذكر أن عليا عليه السلام جاء الى الحكم والسلطة فلم يداهن الفاسدين والمنافقين والانتهازيين والظالمين ولم يجلس في قصر الامارة ، وقد كان يقيم القسط والعدل في المجتمع ويوزع الثروة بشكل عادل، وحياته عبارة عن العيش البسيط في ماكله ومشربه ومسكنه وملبسه .ولم يأخذ المزارع والبساتين ولم يدخر لنفسه واولاده الذهب والفضة والجواهر والاموال مستغلا بذلك سلطته وقيادته للمجتمع ...

📍وكان يقول : الا وان امامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه. وكان يقول : ااطمع ان يقال لي امير المؤمنين ولا اشارك الناس مكاره الدهر او اكون لهم أسوة في جشوبة العيش.. وكان يقول : فو الله ما كنزت من دنياكم تبرا و لا ادخرت من غنائمها وفرا و لا أعددت لبالي ثوبي طمرا و لا حزت من أرضها شبرا .

وروى بكر بن عيسى، قال: كان علي عليه السلام يقول: يا أهل الكوفة، إذا أنا خرجت من عندكم بغير راحلتي، ورحلي وغلامي فلان، فأنا خائن. فكانت نفقته تأتيه من غلته بالمدينة بينبع، وكان يطعم الناس منها الخبز واللحم، ويأكل هو الثريد بالزيت.....

📍واما سياسية معاوية ،فهي المبدأ الميكافيلي والغاية تبرر الوسيلة، فقد اسس للظلم، والفساد ،والقتل ،والغدر والكذب ،والكفر ،وتقريب الفاسدين والمنافقين والانتهازيين والظالمين ،وامتلاك الاموال والقصور والذهب والفضة والجواهر والاكل والشرب والملابس الفاخرة ، بل وقاتل اولياء الله تعالى، وقام بتجهيل المجتمع وارجاع الناس الى حكم الجاهلية . بل كان ظاهره الاسلام وباطنه الكفر والزندقة. وقد استغل الدين من اجل الدنيا.....

وقد قال معاوية لاهل الكوفة. إني والله ما قاتلتكم لتصلوا ولا لتصوموا ولا لتحجوا ولا لتزكوا إنكم لتفعلون ذلك. وانما قاتلتكم لاتأمر عليكم وقد اعطاني الله ذلك وانتم كارهون.....

📍ايها العزيز : إذا لم تستطع ان تطبق نهج علي عليه السلام في سياستك وقيادتك ، فانت سوف تسير في منهج معاوية .والخيار بيدك فلم يجبرك الله على الحكم والسلطة وانما انت اخترت ذلك بنفسك ....



