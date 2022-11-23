المقالات

هل ستنجح حكومة السوداني باعادة واسترجاع الاموال المهربة والمسروقة من العراق؟!

79 2022-11-23

يوسف الراشد ||

 

السوداني وقبل توليه منصب رئاسة الحكومة قد تعهد بتنفيذ جميع العهود والوعود التي قطعها  على نفسه ومحاربة جميع اشكال الفساد وتجفيف منابعها وملاحقة الفاسدين واعادة جميع الاموال المسروقة والمهربة من العراق والتي تتواجد في كل من لبنان والاردن والكويت وسوريا وتركيا وبولندا واوكرانيا وامريكا وباقي الدول الاخرى .

ووفاءا بوعوده فقد تحركة السيد السوداني ومنذ اللحظة الاولى بالاجتماعات واللقاءات والزيارات المفاجئة للوزارات والدوائر والمستشفيات والمؤوسسات الحكومية الاخرى ووضع يده على مكامن الخلل ومحاسبة ومعاقبة المقصرين وابداء التوجيه والنصيحة ووضع الخطط والبرامج للارتقاء بالعمل المستقبلي لهذه الدوائر والقطاعات .

فكان من اولى اهتماماته هو مخاطبة هذه الدول والتحرك عليها من خلال القانون الدولي لاسترجاع الاموال المهربة والمسروقة والتي تتواجد هذه الاموال في مصارفها فكانت المحطة الاولى الاردن والتي التقى بملكها عبد الله الثاني الذي ابدى استعداد المملكة للتعاون معه فهل ستنجح جهوده واقناع الاردن بالتعاون مع العراق لاسترجاعها وطرد جميع الارهابيين والمطلوبين قضائيا  ام تذهب جهوده هباءا.       

وتنتظر السوداني جولات اخرى لخمس دول فيها اموال مهربة من العراق وامريكا وحدها تتواجد فيها 65 مليار من الاموال المسروقة والنفط المهرب عن طريق القوات المحتلة الامريكية التي دخلت العراق عام 2003 ناهيك عن الاموال المهربة الى اقليم كردستان او النفط الذي يهرب من حقول كردستان وتذهب امواله للبرزاني وعائلته .

امام السيد محمد شياع السوداني مهام صعبة وملفات معقدة وشبكات اخطبوطية ومتنفذة في السرقة والاحتيال وما عليه الا ان يلجا الى المجتمع الدولي ومنظة الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى والشرطة الدولية لملاحقة هذه الشبكات والضغط على الدول التي تتواجد فيها الاموال العراقية واستحصال واصدار قرار دولي بذلك .

نجاح السوداني في مهمته هذه معناها جلب ملايين الدولارات بل المليارات لخزينة العراق من الاموال المسروقة والمنهوبة وهي ملك لشعب العراق ولاجياله اللاحقة كلنا امل ان ينجح السوداني ويوفق خدمة للعراق ولشعبه المظلوم .

 

ـــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المرأة بين مجتمعين؛ الارذل والافضل..!
مائدة الإمام الحسين عليه السلام دامت ومائدة معاوية جاعت..!
زيارة السيد شياع السوداني إلى الأردن (قراءة وتحليل)
هل ستنجح حكومة السوداني باعادة واسترجاع الاموال المهربة والمسروقة من العراق؟!
شموخ في زمن الابتذال
لأجل ذلك ركز السيد الخامنئي..
فلسفة الأسرة السعيدة
التأطير الأميركي لمصطلحات الفساد وحرية التعبير(ثورة ملونة)
إيران مع القدس وأوروبا مع الشذوذ..!
دكتور العبوات..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1492.54
الجنيه المصري 59.31
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 386.1
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.81
التعليقات
sahib hashim alkhatat : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وجعل التفاهم باالسان ...
الموضوع :
الأسئلة والأجوبة القرآنية/١٦...
عثمان مدحت : اين يمكن الشكوي رسميا بشأن قضايا التعذيب وانتهاك الحقوق داخل الامارات وهل هناك محامون متخصصون في هذا ...
الموضوع :
شكوى قضائية في ألمانيا ضد حاكم دبي بتهمة التعذيب
باقر : سعداء انك طيب وتكتب عم قاسم العجرش... افتقدناك... لم تنشر في هذا الموقع لفترة... ...
الموضوع :
لماذا "بعض" الكتاب العراقيين في المهجر شجعان؟!..!
ابو محمد : ليتك تتحدث بقليل من الانصاف بحق السيد عادل عبد المهدي كما تتحدث الان عن السيد العامري ...
الموضوع :
العامري شيبة الحشد وأكثر الناس حرصاً على دماء العراقيين
ابراهيم : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين اللهم العن ...
الموضوع :
الإسلام بين منهجين..معاوية والطرماح..!
عزالدين : مشكور جدا ولكن مصادرك؟؟ ...
الموضوع :
أسباب انتشار الإلحاد في المجتمعات الإسلاميّة
بهاء عبد الرزاق : اتمنى على شركة غوغل أن لاتكون أداة من قبل الذين يريدون إثارة الفتن بين المسلمين والطعن بهم ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
احمد تركي الهزاع : الامام علي صوت العدالة الإنسانية ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
هشام الصفار : محاولة جديدة لاثارة النعرات الطائفية من جديد ... الكل في العراق شركاء بعدم السماح لاي متصيد في ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
صادق حسن علي هاشم : السلام عليك سيدي يا امير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وبن عم الرسول وزوج البتول وابا الفرقدين والساقي ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
فيسبوك