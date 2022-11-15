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الاطباء يثورون على رئيس الوزراء..!


الشيخ الدكتورعبدالرضا البهادلي ||

 

من يوم امس والى اليوم اتابع بعض صفحات أصدقائي من الاطباء وهم يشنون حملة على رئيس مجلس الوزراء ، لانه عاقب كم طبيب ....؟.

فبعضهم قال ان هذه طريقة فيها حقد على الطبيب جعلت المجتمع يتشفى من الطبيب وان هذه العقوبات لن تحل من تدني الواقع الصحي. وبعضهم قال هذه استعراضات مثل الو عماد الى غير ذلك من الاقوال .

هذا يعني اننا كشعب لا يختلف بعضنا عن البعض الاخر سواء من عنده اعلى شهادة او لا توجد عنده شهادة في اننا لا نحب تطبيق القانون والنظام في الواقع وان ادعينا ذلك في القول ،فكل جماعة تريد تطبيق القانون والنظام على غيرها وليس عليها وهذه هي النظرة الضيقة والمصلحة الشخصية....

فلو كان رئيس مجلس الوزراء قد عاقب الضباط في الشرطة او الجيش الا يفرح الطبيب وغيره، وهنا يأتي التعليل بأن ما قام به رئيس مجلس الوزراء يستحق الإشادة والمدح لانهم كانوا تاركين لواجبهم ....؟

فهؤلاء وهم نخبة المجتمع بدل ان يسهموا في تطبيق القانون والنظام نراهم انزعجوا اشد الانزعاج من ذلك.

لذلك نحن جميعا كمجتمع يجب نعترف اننا لا نحب تطبيق النظام والقانون عندما يمس مصالحنا، ونحب تطبيق القانون على غيرنا...

لذلك نحن بحاجة إلى نشر وترويج وترسيخ النظام والقانون وتطبيقه في المجتمع ، وهنا يأتي دور الاعلام والمؤسسات الفكرية

وكذلك يأتي دور المدارس ورياض الاطفال في زرع ثقافة القانون حتى يمكن ان نحصل على مجتمع يحب النظام والقانون  ....

 

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