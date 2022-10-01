المقالات

التسامح نعم..الدونية كلا


د علي المؤمن ||

 

   بعض المحسوبين على الفضاء الثقافي الديني؛ يجامل الآخر الفكري والديني والمذهبي، في قضايا العقيدة والهوية الاجتماعية الدينية، والحقوق والمفاصل الواقعية المصيرية، على حساب الحق، ويطلق الشعارات الطوباوية وغير الواقعية، ويقبل لنفسه أن يكون سطحياً، من أجل أن يُرضي الجميع، وليقال عنه أنه متسامح ووطني وغير طائفي وليبرالي.

   والحقيقة أن هذا المنهج المتهافت لا علاقة له بمبادئ التسامح والتعايش وقبول الآخر، بل هو مزيج من الانتهازية والدونية والانهزامية وهزال الهوية والابتذال الفكري.

   التسامح والتعايش؛ أن تقبل بالمختلف مذهبياً ودينياً وفكرياً وسياسياً، وأن لا تقصيه وتصادر حريته، لطالما لم يعتد على وجودك ومصالحك العامة وعقيدتك وخصوصياتك الاجتماعية الدينية المذهبية، ولم ينتهك حقوقك وحريتك. أما إذا فعل خلاف ذلك؛ فإن  رد فعلك ينبغي أن يكون منسجماً مع حجم الانتهاك ونوعه، إذ لامعنى هنا للتسامح والمجاملة.

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إثارة الشبهات وضياع الهوية..
التظاهر سلاح ذو حدين..!
مجلة ناشونال انتريست تسلط الضوء على خطاب بوتين التاريخي في مقالة تحليلية
السياسة بين الدين والديمقراطية /1
قراءة محايدة في زيارة الأربعين..
يا مسعود هذه ايران وليست احزاب سياسية؟
التسامح نعم..الدونية كلا
لماذا الخوف من ١٠/١..تغريدة خارج السرب
هل يتحول الصراع في اوكرانيا الى حرب نووية؟!!
لماذا تكتبنا الضغينة في دفاترها؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1428.57
الجنيه المصري 74.74
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
ابو سجاد : موضوع راقي ومفيد خالي من الحشو..ومفيد تحية للكاتب ...
الموضوع :
كيف بدات فكرة اقامة المقتل الحسيني ؟!
٧ : السلام عليك ايها الطاهر النقي وللعنة الله والملائكة والناس اجمعين على من قتلك وسفك دمك الطاهر ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
أبو حسين : أحسنت . أصبت كبد الحقيقة . يريدون الجندي و الضابط العراقي في خدمة الأجندة الأمريكية و الأسرائيلية ...
الموضوع :
إهانة للرتبة عندما تخدم الزائر
ام زيد العبيدي الغبيدي : احسنتم بارك الله بكم وبجميع المنتظرين ...
الموضوع :
رسالة ترحيب عاجلة ..
باقر : لا عاب حلكك والله يحفظك ...
الموضوع :
لماذا أحب الفرس الإيرانيين؟!
هدايت جعفر صادق : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايها الاخوة والاخوات في الصين الشعبية سلام مني وتحيات لكل مسلم شيعي ...
الموضوع :
بالصور.. الشيعة في الصين يحتفلون بليلة النصف من شعبان المباركة
فراس كريم كاظم : اللهم العن ابو بكر الزنديق اللهم العن عمر الفاجر الكافر و قنفذ خادم عمر اللهم العن عثمان ...
الموضوع :
قَصيـدةُ عِشـق مقدس.. كَسُليماني والمهندس..
سامي جواد : الكلمة الحق تخلد صاحبها مهما كانت ديانته ...
الموضوع :
أين القصور أبا يزيد ولهوها والصافنات وزهوها والسؤددُ.... قصة قصيدة شاعر سوريا الكبير الدكتور محمد مجذوب
Umahmad : وفقكم الله لخدمة زوار أبي عبدالله الحسين عليه السلام ...
الموضوع :
معلومات تفيد المشاية من النجف إلى كربلاء المقدسة..
الكردي : السلام عليك أيها الأمام الهمام الحسن بن. علي بن. ابي. طالب السلام عليك وعلى جدك. وابيك. السلام ...
الموضوع :
عين ماء الامام الحسن (ع) في النجف دواء لمرض السرطان والسكري
فيسبوك