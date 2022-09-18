المقالات

ملاحظات وتمنيات عن زيارة الأربعين..!


د.محمد العبادي ||

 

 لا يمكن للكلمات أن تصف زيارة الأربعين، لأن المشهد أكبر من عرصة الألفاظ الضيقة.

وماذا عسى المرء أن يقول عندما يشاهد عائلة بكبيرها وصغيرة تأتي للزيارة لاتبالي بحرارة الشمس ،وتطوي المسافات البعيدة يدفعها حبها للمولى أبي عبدالله عليه السلام .

لقطات كثيرة عن ولاء الناس لأهل البيت عليهم السلام قد سطروها على صفحة الحياة.

إنها يد القدرة والعناية الإلهية قد سرت في القلوب وجذبتها لزيارة ذلك الطود المنيف .

لقد شاهدنا تضحية الناس وصبرهم وإنفاقهم ومحبتهم ، ويستحقون كل التقدير والإحترام على ذلك ،ولا ننسى شكر القوات الأمنية على أختلاف صنوفها في توفير الحماية والأمن .

بعد أن شاهدنا ذلك الإجتماع الطوعي الكبير ؛تمنيت على المسؤولين،وياليت قومي يعملون على:

أولاً: معالجة مشكلة إنقطاع التيار الكهربائي المتكرر في ساعات النهار والليل،وأظن أن على البرلمانيين ان يلقوا بأسئلتهم الشداد على الجهات المعنية بهذا الموضوع .

ثانياً:ياليت قومي يعملون على معالجة موضوع الإختناقات المرورية في الطرق الداخلية لمدينتي النجف وكربلاء والطرق الخارجية الموصلة لهما، من الطبيعي أن يتساءل الناس عن عدد الطرق الرئيسية والفرعية التي استحدثت في هاتين المدينتين بعد بروز المشاكل فيهما ،ومدى استيعابها لإحتضان وسائط النقل .

ثالثاً: ياليت قومي يعملون على توفير وسائل النقل المختلفة للمسافرين مع تحديد الأسعار ،والسيطرة على سعارها الذي يرتفع عند كل مناسبة، وكملاحظة شخصية فقد تطوع الناس تبرعاً لتعويض الشاغر الحكومي في توفير وسائل النقل .

رابعاً: ياليت قومي يعملون على التخلص من  القمامة المتراكمة في الشوارع والساحات والأزقة، أو بيعها على شركات تدوير النفايات.لقد شاهدنا عمال البلديات يعملون، لكن عملهم لا يتناسب مع حجم الحاجة ،الأمر الذي يعني أن هناك تقصير واضح في التخطيط، والتنظيم، والتنفيذ حول هذه المشكلة التي تتكرر في المناسبات الدينية.

خامساً: ياليت قومي يعملون على تنشيط الفعاليات الثقافية مثل عقد الندوات وإقامة معارض للكتب والمجلات الحسينية وغيرها من الفعاليات ،وان لا يقتصر الموضوع على توزيع الأكل والشرب وتوفير أماكن الراحة للزوار .

سادساً: ياليت قومي يعملون على تكريم بعض المواقف النبيلة التي تصدر بعفوية ونية سليمة من أصحاب المواكب أو الزوار ،لتشجيع الناس على الكلم الطيب والعمل الصالح .

سابعاً: ياليت قومي يعملون على تقديم تغطية إعلامية كاملة ومتنوعة عن زيارة الأربعين،وبتقديري ان حدث الزيارة كان أكبر بكثير مما قدمه الإعلام عنها.

ثامناً: ياليت قومي يعملون على تعقب ومقاضاة أولئك الذين حرّضوا على إثارة الكراهية والأحقاد،وأساءوا إلى ضيوف الإمام الحسين عليه السلام من خلال تصرفاتهم الموثقة على شكل أقوال وأفعال وتقديمهم للقضاء العراقي .  

إنها تمنيات تراود أكثر الناس في بلدنا ،ولانتوقع النجاح دائماً في تحقيقها، لكن نحتاج إلى بذل الوسع والجهد فيها:

على المرء أن يسعى بمقدار جهده***وليس عليه أن يكون موفقا

 

ــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وفككنا المواكب..!
شكرا انصار الاسلام
ملاحظات وتمنيات عن زيارة الأربعين..!
العبد يقرع بالعصا..والشعوب تكفيها الإشارة !
عراق ابو الخبزة \"مو لشعبه\" بيد ابو الخاثر
زيارة الأربعين المليونية.. مناورة لوجستية عظيمة لـ(الإغاثة)
أبطال الدم العالمية موقف الحسين بوجه الظلم والطغيان
الاعلام بين الواقع والمتوقع
قمّة سمرقند لمنظمة شنغهاي لماذا غياب العراق؟!
أربعينية الامام الحسين..وضرورة مبادئها لأحرار العالم
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1449.28
الجنيه المصري 74.91
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3703.7
ريال قطري 396.83
ريال سعودي 383.14
ليرة سورية 0.57
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.76
التعليقات
باقر : لا عاب حلكك والله يحفظك ...
الموضوع :
لماذا أحب الفرس الإيرانيين؟!
هدايت جعفر صادق : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايها الاخوة والاخوات في الصين الشعبية سلام مني وتحيات لكل مسلم شيعي ...
الموضوع :
بالصور.. الشيعة في الصين يحتفلون بليلة النصف من شعبان المباركة
فراس كريم كاظم : اللهم العن ابو بكر الزنديق اللهم العن عمر الفاجر الكافر و قنفذ خادم عمر اللهم العن عثمان ...
الموضوع :
قَصيـدةُ عِشـق مقدس.. كَسُليماني والمهندس..
سامي جواد : الكلمة الحق تخلد صاحبها مهما كانت ديانته ...
الموضوع :
أين القصور أبا يزيد ولهوها والصافنات وزهوها والسؤددُ.... قصة قصيدة شاعر سوريا الكبير الدكتور محمد مجذوب
Umahmad : وفقكم الله لخدمة زوار أبي عبدالله الحسين عليه السلام ...
الموضوع :
معلومات تفيد المشاية من النجف إلى كربلاء المقدسة..
الكردي : السلام عليك أيها الأمام الهمام الحسن بن. علي بن. ابي. طالب السلام عليك وعلى جدك. وابيك. السلام ...
الموضوع :
عين ماء الامام الحسن (ع) في النجف دواء لمرض السرطان والسكري
احمدالديراوي : الحسين شمعة لا تنطفئ احسنتم اختي الفاضلة ...
الموضوع :
الحبُ الصادقِ يجمعُنا
ام زهراءالعا صمي : السلام على الحسين الذي جاهد من أجل الحرية ومن اجل الانسانية كن انسان قبل أن تكون حسينيا ...
الموضوع :
الحبُ الصادقِ يجمعُنا
ابن العراق : اللهم احفظ العراق والعراقيين جميعا بدون استثناء..وارحم شهداء العراق الأبرار جميعا ...
الموضوع :
استفزاز يواجه تعقلا، والخطة مستمرة...
علي السعدون : السلام عليكم . احسنت اخي العزيز . ...
الموضوع :
تأثير التظاهرات على الاقتصاد العراقي
فيسبوك