انهم يرتجفون منك !!

عمار الجادر ||

أنت الشيعي الشروكي

لا تستغرب .. لا تنفعل ...

القضية برمتها متعلقة في بروز الثقافة الاسلامية الشيعية وطروحاتها الدينية والثقافية والاعلامية في المساجد والحسينيات والفضائيات

ناهيك عن تشكل التطور الثقافي والتعليمي والاجتماعي وحتى السياسي لمجتمع الوسط والجنوب وتماسكه

تره الطائفي الانكشاري ، إخذ ينزعج بشدة .

دع عنك ما يقال عن التخلف والعشائرية وجم مرة حركت نفسها

ووحدة انتحرت من الجسر

وواحد شگ فانيلته .. دع عنك كل هذا

اليوم الثقل الشيعي ترتجف منه اسرائيل ..

فعيون الصهاينة تركت وراءها مصر والسودان وليبيا والسعودية والخليج وغيرها ، وانشغلت بك ..

هي اليوم .. رعبها وهواجسها مشدودة على مع ما يحدث بالعراق ..

بعض المحللين الستراتيجيبن ( جماعة الخمسين الف ) دائما يثيرون مخاوف الشيعي ويرعبونه باحاديثهم الخائفة التي تستصغر الشيعي وتقزمه

.. في حين انه يعلو ويعلو يوما بعد يوم

نعم ، تتطور قوة الشيعة سياسيا واقتصاديا وعسكريا وتجاريا بشكل يستغرب منه الامريكي والصهيوني والخليجي .

فلا يهمك .. الحديث عن قصيدة قيلت أو التهويل لجدار مهدوم.

هذه الزيارة وما يرافقها من جهود عظيمة في التنظيم والعمل والتضحية والتبرعات والخدمة المنقطعة النظير .. والتي ينظر اليها الاخر بتعجب كبير

.. أثارت رعبهم... لا اتحدث عن الفاعل الداخلي الذي كان يريد ان يبقى الشيعي مأموراً وموجهاً مرة الى الجبهات ومرة اخرى يطارده ويجفف ماء اهواره ويقطع عنه الكهرباء حتى يبحث عن لقمةٍ في مزارع يثرب والاسحاقي وسامراء والحويجة

وكذا هو الفاعل الخارجي ايضاً مأزوم نفسياً وحتى عسكرياً من نهضة المجتمع الشيعي في العراق ..

صدقني ، ايها المملوح ..

ـــــــــــ