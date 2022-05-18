المقالات

دعوة عاجلة لإعادة النظر برؤساء بعض الجامعات في العراق


د. محمد العبادي ||

 

في مرّة قام أحد المدرسين بإعطاء واجب مدرسي يتعلق بمادة الرياضيات، وفي اليوم التالي طالبهم بما كلفهم به، وكان جميع الطلاب قد كتبوا الواجب المتعلق بالمادة الدراسية ، ماعدا اثنين منهم؛ فسألهم عن سبب تخلفهما عن أقرانهم ( ليش ما كاتبين الدرس) ؟! فأجاب الطالب( ب) وهو في حالة خضوع ومسكنة بأنّه نسي الواجب ، وأجاب الطالب الثاني بمثله .

المدرس وبلهجة حازمة قال يافلان أئتني بالعصا. وبادر  الطالب(ب) متوسلاً باستاذ هذه آخر مرة .

لكن المدرس قال لطالب أمسك العصا ، وتفاجأ الطالب من هذا التصرف ، وفتح مدرس المادة يديه وأمر الطالب الذي تهاون بكتابة الدرس ان يضرب يده؛ فأبى الطالب واستعصم، لكن الاستاذ  نهره بأن يفعل ما يأمره ، وضرب الطالب الاستاذ بالعصا وفي أثناء ذلك  قال الاستاذ لو كنت مدرساً ناجحاً لحببت إليكم المادة الدراسية ، ولشغلتكم عن شواغلكم الأخرى .

توجد مفاهيم خاطئة في مجتمعاتنا بأن النظير يقرن بالنظير وأن الإنسان العاصي يقرن بنظيره العاصي ويحاسب العاصي دون الإنسان الصالح المعاصر له ، والحقيقة هي أن الإنسان العاصي أو (  شارب الخمر مثلا) يُقرن معه الإنسان المسؤول والعالم والمربي ليُسأل لماذا لم تعلمه أو تنصحه؟!

ما دعاني إلى رص هذه التوطئة هو مشاهدة بعض طلاب الجامعات العراقية وهي يقيمون حفلات غناء ورقص لا تفرق في شيء عن ما يجري في النوادي والملاهي الليلية .

وتساءلت مع نفسي لو ان واحدة من الطالبات الراقصات قد تحرش بها أحد أبناء الشوارع بكلمة أو  ( تصچيمه) يرميها عليها بعد إنتهاء حفلة الرقص كأن يقول لها ( راگوصه) أما كانت تقيم عليه دعوى عشائرية،وتنتفض العشيرة وتتحرك عندها الغيرة الغافية ؟!

وأيضاً لو ان أحدهم جلس على قارعة الطريق ( وذبله احچایه) علی واحد من الشباب ( الرواگیص) وقال له بعد إنتهاء الحفلة أو في وقت آخر (انت كاولي) أما كان يرد عليه الصاع صاعين ، أو يقيم عليه دعوى عشائرية ؟!

يا اعزائنا وشبابنا ألايكفي ماتبثه القنوات والفضائيات الإعلامية الصفراء من حفلات تعجز عن وصفها عرصة الألفاظ ؟! ألا يكفيكم مايصلكم ويصلنا من مقاطع مبتذلة وهزيلة يعجز العد عن إحصائها؟! وين رايحين ( فأين تذهبون)؟!

ان المسؤول الأول هم رؤساء بعض الجامعات ومن دونهم في المسؤولية .

لا أعفي العوائل والأسر من المسؤولية بإعتبار أنها المهد الأول، لكن المسؤولية متوجهة اليوم إلى أولئك الذين جائتهم المسؤولية عفواً صفواً ، وحتى يبنى على الشيء مقتضاه ؛ أدعو إلى إعفاء بعض رؤساء الجامعات من مسؤولياتهم أو محاسبتهم على مافرطوا في جنب الأعراف الجامعية العلمية .

ـــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الإيمان الكاذب أسوأ من الكُفر الصّريح..التدين الشكلي ...
دعوة عاجلة لإعادة النظر برؤساء بعض الجامعات في العراق
بين الحرية والتقديس
لا ضامن من عدم الإنحدار إلى فوضى خطرة جداً       
الجولة الثانية من قانون الامن الغذائي
مخالفة دستورية في النظام الداخلي لمجلس النواب
لماذا يجب عزل الحلبوسي؟!
صديق صدوق..!
الدفع الالكتروني
كلا ثم كلا للاستبداد السياسي
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 79.87
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.94
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
اه : احسنت في وصف السيد السيستاني نعمة من اكبر النعم واخفاها !!!!! انه حسن العصر فالعدو متربص به ...
الموضوع :
شكر النعمة أمان من حلول النقمة
ازهار قاسم هاشم : السلام عليكم : لدي اعتراض بعدم شمولي بقانون خزينة الشهداء بابل علما انني قدمت الطلب كوني اخت ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ali alsadoon : احسنت استاذ . كلام دقيق وواسع المضمون رغم انه موجز .يجب العمل بهذه التوصيات وشكل فوري . ...
الموضوع :
خطوات للقضاء على التصحر وخزن المياه الوطنية 
رأي : لا اتفق فلم تثمر الفرص الا لمزيد من التسويف وعلى العكس نأمل بارجاع الانسيابية وعدم قبول الطلبة ...
الموضوع :
مقترحات الى وزير التربية ..
رسول حسن : احسنت بارك الله فيك. سمعت الرواية التالية من احد فضلاء الحوزة العلمية في النجف الاشرف : سأل ...
الموضوع :
يسأل البعض..!
رأي : الله يلعنهم دنيا واخرة والله يحفظ السيد من شرار الخلق اللي ممكن يستغلوهم اليهود ...
الموضوع :
بالفيديو .. تامر اليهود على الامام المفدى السيد السيستاني
Riad : تخرجة من كلية الهندسة وتعينت بعد معاناة دامت ٨ سنوات وجمعت مدخراتي ومساعدة الاهل وتزوجت ورزقني الله ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
حسن عطوان عباس الزيدي : رحم الله الشيخ الصدوق الصادق اسميه الصادق لانه عاش فتره متسلسة بعد استشهاد الامام الحسن العسكري والامام ...
الموضوع :
الشيخ الصدوق حياته وسيرته / الشيخ الصدوق رجل العلم والفضل والاجتهاد
رسول حسن : اولا منصب رئيس الجمهورية ليس من حقكم بل التنازلات جرأتكم على الاستحواذ عليه ثانيا انتم متجاهرون بالانفصال ...
الموضوع :
مهزلة المهازل ..... حزب البارزاني: طلبنا “عطوة” من المحكمة الاتحادية بشأن نفط كردستان!
yous abdullah : ما استغرب كل هذا منهم هم عباد السلاطين والظالمين لكن يوم القيامة قادم وعند الله تجتمع الخصوم ...
الموضوع :
بالوثائق الشيعة كفار يستحقون القتل: فتاوى الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن ابن جبرين !!
فيسبوك