أربطوا حزامكم اولا..!

عمار الجادر ||

كل قرارات المرور على راسنه وواجب علينه تطبيقها ولكن بشرررط ومن السبت المقبل المرور يجب ان يطبق

اولا / تفعيل الاشارات الضوئيه ( الترفك لايت)

ثانيا / تخطيط الشوارع كافه وتحديد نقاط توقف المركبات عند الاشاره الضوئيه

ثالثا/ تحديد مناطق للعبور ومحاسبة من يمشي مرحى في الشارع

رابعا / محاسبة اصحاب الستوات والتكاتك وتحديد مسارهم

خامسا/تجهيز باركرات خاصة للوقف المؤقت والزام الدوائر والاسواق بترك مساحة للوقوف

سادسا/محاسبة اصحاب المحال المتجاوزين على الرصيف وحاجز الشارع لاغراضة الشخصية

سابعا / وضع الاشارات المروريه والقطع الارشاديه بجميع الشوارع

ثامنا / صيانه جميع الطرق الغير صالحه للسير والذي قام المواطن لسنوات بدفع مبالغ ماليه ضخمه لصيانه الطرق ومن دون اي جدوى

تاسعا / انارة جميع الطرق ليلا الداخليه والخارجيه ومن دون اي استثناء

عاشرا/فتح جميع الطرق المغلقة بسبب فلان وعلان وجميع الطرق داخل المناطق العتبات لتصبح عامة للجميع ولو ما عدكم سلطة على المناطق الدينية ولكن مثلما تفرظ على المواطن كافة القوانين وللعلم انت تعمل عند المواطن نفرظ عليك كافة التزماتك اتجه المواطن

احدا عشر / توفير مواقع تسجيل مركبات واصدار اجازات السوق ونقل الملكيه ذات مواصفات عالميه وتليق بالمواطن مو مواقع (فوضى) .... الخ

واجب على المرور توفير هاي النقاط ومن ثم يطبق القانون المروري بصوره قويه وعلى المواطن ان يحترم ويطبق اي قانون يصدر من مديرية المرور العامه

القانون عباره عن اوفرلك وتوفرلي مو بس جيب $ من المواطن والتقديم صفر وعلى مديريه المرور لا تختلق الاعذار مجلس محافظه او وزارة الاعمار والاسكان شعبة الطرق والجسور هذا عمل دوله والمواطن ماله شغل بي...