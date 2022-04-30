مصارع العلماء..العمامة الشهيدة ..!

عباس الزيدي||

#كوكبة من الشهداء المراجع والعلماء والطلاب في الحوزة العلمية في النجف الاشرف في عهدالنظام المقبور منهم من حكم بالاعدام ومنهم من استشهد تحت التعذيب ومنهم من اغتيل او دُس له السم ومنهم لايزال مجهول المصير الى اليوم القائمة لاتحوي جميع اسماء الشهداء رضوان الله تعالى عليهم وانما ما تيسر جمعه

فرحم الله من قرأ الفاتحة تسبقها الصلوات على هذه النفوس الطيبة

ولعن الله تعالى قاتليهم جميعا ..

1 -آية الله العظمى الشيخ ميرزا علي الغروي النجف الاشرف 1998

مرجع ديني اغتيال بين كربلاء والنجف

2 -آية الله الشيخ مرتضى البروجردي النجف الاشرف 1998 مجتهد وأستاذفي الحوزة العلمية اغتيال في الشارع العام في النجف

-3 حجة الإسلام السيد محمد تقي الخوئي النجف الاشرف 1994 عالم دين

قتل في حادث سير مدبر بين كربلاء والنجف

4 -حجة الإسلام السيد أمين الخلخالي النجف الاشرف 1994 طالب

في الحوزة العلمية قتل في حادث سير مدبر بين كربلاء والنجف

5 -حجة الإسلام الشيخ محمد القوجاني النجف الاشرف 1989 طالب

في الحوزة العلمية اعتقل ولازال مجهول المصير

-6 العلامة السيد مهدي الحكيم لنـــــــدن 1988 عالم دين اغتيال في هيلتون الخرطوم

-7 السيد عبد الغني الجزائري حيرة - نجف 1988 خطيب وواعظ سم بالثاليــــوم

8 -الشيخ محمد علي الايرواني كوفة - نجف 1988 خطيب وواعظ

اعتقل من قبل سلطات الأمن ووجد مقتولاً

9 -السيد محمد الزاملي كوفة - نجف 1988 خطيب وواعظ اعتقل ولازال مجهول المصير

-10 الشيخ علي العبادي ميســـــان 1988 عالم دين سم بالثاليـــــوم

-11 الشيخ عبد الأمير الخويلدي الحــــلــــة 1988 عالم دين سم بالثاليـــــوم

-12 السيد عبد الرضا الصافي كربلاء 1987 عالم دين قتل من قبل سلطات الامن

13 -حجةالاسلام والمسلمين السيد عبد الرسول علي خان النجف الاشرف 1986 سم بالثاليوم

-14 حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محسن زاير دهام النجف الاشرف 1986 سم بالثاليوم

-15 حجة الإسلام والمسلمين السيد حسن الحيدري كاظميه - بغداد 1986 سم بالثاليوم

16 -حجة الإسلام الخطيب السيد جابر أبوالريحة النجف الاشرف 1985 سم بالثاليوم

17 -السيد محمد علي الشهرستاني كربلاء 1985 خطيب وواعـظ قتل من قبل سلطات الامن

-18 حجة الإسلام السيد حسين عباس الميلاني النجف الاشرف 1985

طالب في الحوزة العلمية اعدم من قبل محكمة امن الثورة

-19 حجة الإسلام السيد محسن عباس الميلاني النجف الاشرف 1985

طالب في الحوزة العلمية اعدم من قبل محكمة امن الثورة

20 -حجة الإسلام الشيخ خزعل السوداني كريعات - بغداد 1979

عالم دين اعدم من قبل محكمة امن الثورة

-21 حجة الإسلام عبد الجبار الهاشمي النجف الاشرف 1979

عالم دين اعدم من قبل محكمة امن الثورة

-22 حجة الإسلام الخطيب السيد نجاح الموسوي حرية - بغداد 1979

خطيب وواعظ اعدم من قبل محكمة امن الثورة

23 -حجة الإسلام الشيخ ناظم الخزا عي غماس - ديوانية 1979

طالب في الحوزة العلمية اغتيل في الطريق العام

24 -حجة الإسلام الشيخ إبراهيم قنبر خالص - ديالى 1979 اعدام, محكمة الثورة

25 -حجة الإسلام السيد عبد الرحيم الياسري خالص - ديالى 1979 اعدام , محكمة الثورة

26 -حجة الإسلام السيد عباس الشوكي ثورة - بغداد 1979 خطيب , اعدام محكمة امن الثورة

-27 حجة الإسلام الشيخ محمد ألبشيري كركوك 1979 قتل من قبل سلطات الامن

-28 الفاضل الشيخ عباس التركماني كركـوك 1979 خطيب وواعظ قتل من قبل سلطات الامن

-29 الشيخ جابر النعماني النعمانيـــة 1979 علام دين اعدم من قبل محكمةالثورة

-30 الشيخ عبد الحكيم النعماني النعمانيـــة 1979 عالم دين اعدم من قبل محكمة الثورة

-31 حجة الإسلام الشيخ عبد الخالق العوادي النجف الاشرف 1979 اعدام محكمة الثورة

-32 حجة الإسلام الشيخ عبد العظيم الاسدي جميلة - بغداد 1979 قتل من قبل سلطات الامن

-33 حجة الإسلام الشيخ محمد حسن الكعبي ثورة - بغداد 1979

طالب في الحوزة العلمية اعدم من قبل امن الثورة

-34 حجة الإسلام الشيخ مسلم محمد علي الجابري الفهود - ناصرية 1979 قتل من قبل الامن

-35 حجة الإسلام السيد جواد الحلو المشخاب - نجف 1979 سم بالثاليــــوم

36 -حجة الإسلام الشيخ ناظم البصري كرادة - بغداد 1979 اعدم من قبل محكمة الثورة

-37 حجة الإسلام الشيخ عبد الجبارالبصري السلام - بغداد 1979 اعدام محكمة الثورة

-38 آية الله السيد قاسم المبرقع ثورة - بغداد 1979 عالم دين اعدم من قبل محكمة امن الثورة

-39حجة الإسلام السيد محمد رضا محمد حسين الحكيم النجف الاشرف 1985

أستاذ في الحوزة العلمية اعدم في مديرية الامن العامة

-40 حجة الإسلام والمسلمين الدكتور السيد د. عبد الهادي محسن الحكيم

النجف الاشرف 1985 عالم دين اعدم في مديرية الامن العامة

-41 حجة الإسلام السيد عبد الصاحب محمد حسين الحكيم النجف الاشرف 1985

أستاذ في الحوزة العلمية اعدم في مديرية الامن العامة

-42 حجة الإسلام السيد محمد حسن محمد علي الحكيم النجف الاشرف 1985

أستاذ في الحوزة العلمية زرق بحقنة سامة

43 -حجة الإسلام السيد حسن عبد الهادي الحكيم النجف الاشرف

طالب في الحوزة العلمية اعدم في مديرية الامن العامة

-44 آية الله السيد عبد المجيد محمود الحكيم النجف الاشرف 1985

أستاذ في الحوزة العلمية اعدم في مديرية الامن العامة

-45 حجة الإسلام والمسلمين الشيخ ماجد البدراوي كوفة - نجف 1985 , اعدام مديرية الامن

-46 آية الله السيد نصر الله المستنبط النجف الاشرف 1985 مرجع ديني زرق بإبرة سامة في بيته

-47 حجة الإسلام الشيخ عباس المطراوي القاسم - ديوانية 1985 أستاذ في

الحوزة العلمية اعتقل ولازال مجهول المصير

-48 حجة الإسلام الشيخ علي قبلة النجف الاشرف 1985

أستاذ في الحوزة العلمية اعتقل ولازال مجهول المصير

-49 حجة الإسلام الشيخ عزيز العماري النجف الاشرف 1985

طالب في الحوزة العلمية اعدم من قبل سلطات الامن

-50 الشيخ حميد الكوتاوي الكـــــوت 1985

طالب في الحوزة العلمية اعتقل ولازال مجهول المصير

51 -السيد عصام شبر البصرة 1984 عالم دين اغتيال بين

كربلاء والنجف (هذا السيد قطعوا جثته قطعتين)

52 حجة الإسلام الشيخ محمد يونس الاسدي البياع - بغداد 1984 , اعدام مديرية الامن

53 -حجة الإسلام حسين جودة غماس- ديوانية 1984 عالم دين توفي تحت التعذيب

-54 السيد نور محمد البلخي النجف الاشرف 1984 عالم دين , اعدام

55 -السيد نور محمد البلخي النجف الاشرف 1984 عالم دين , اعدام

-56 الشيخ جبار فرج الله النجف الاشرف 1984 طالب في الحوزة , اعدام

-57 الشيخ صلاح الساعدي كربلاء 1984 طالب في الحوزة اعتقل ولازال مجهول المصير

58 -السيد باقر عبد الصاحب الموسوي النجف الاشرف 1984 طالب

في الحوزة توفي تحت التعذيب عمره 14 سنة

-59 حجة الإسلام الشيخ عبد الجليل مال الله بعقوبــــة 1980 توفي إثناء القبض عليه

-60 حجة الإسلام الشيخ حسن البهادلي ميســـان 1980 توفي تحت التعذيب

-61 حجة الإسلام الشيخ عبد الأمير الساعدي طويريج - كربلاء 1980 اعدام بحقنة سامة

62 -حجة الإسلام الشيخ عبد المنعم الساعدي ميســــان 1980 , اعدام

-63 حجة الإسلام الشيخ شريف الجابري النجف الاشرف 1980 , اعدام

-64 حجة الإسلام السيد زين العابدين الموسوي الكفل - الحلة 1980 اعدام

-65 السيد زيد الموسوي الكفل - الحلة 1980 عالم دين , اعدام

-66 الشيخ فرحان البغدادي كاظميه - بغداد 1980 طالب في الحوزة العلمية ,اعدام

-67 الشيخ ناظم النجفي النجف الاشرف 1980 عالم دين اعدم في مديرية الامن العامة

-68 السيد محمد صادق البطاط الكفل - الحلة 1980 طالب في الحوزة اعدام في الامن العامة

-69 حجة الإسلام الشيخ قاسم هادي ضيف البياع - بغداد 1980 , اعدام

-70 الشيخ صالح هادي الحسناوي دواية - ناصرية 1980

خطيب وواعظ اعدم في مديرية الامن العامة

-71 الشيخ محمد اليوسفي النجف الاشرف 1980 عالم دين اعدم من قبل محكمة امن الثورة

-72 آية الله الشيخ محمد تقي ألجواهري النجف الاشرف 1980 مجتهد

وأستاذ في الحوزة العلمية اعتقل ولازال مجهول المصير

-73 الشيخ محمد الدماوندي النجف الاشرف 1980 طالب

في الحوزة العلمية اعتقل ولازال مجهول المصير

-74 الشيخ عبد الرزاق احمد الجواهري كربلاء 1980 عالم دين قتل من قبل سلطات الامن

75 الشيخ عبد الحسين حبيب الله الحائري كــرب ـــلاء 1980 عالم دين اعدم في مديرية الامن العامة

-76 الشيخ عبد الخالق عماش الهدني بغـــداد 1979 عالم دين اعدم من قبل محكمة امن الثورة

-77 الشيخ صادق الاسدي بـغـــداد 1979 عالم دين اعدم في مديرية الامن العامة

-78 آية الله السيد مهدي القزويني كربلاء 1982 عالم دين اعتقل ولازال مجهول المصير

79 -حجة الإسلام الشيخ أيوب البهادلي ميسان 1982 عالم دين اعدم في مديرية الامن العامة

-80 حجة الإسلام الخطيب السيد عبد المطلب أبو الريحة النجف الاشرف 1982 سم بالثاليـــــوم

81 -حجة الإسلام الشيخ علي عزيز حسين كاظميه - بغداد 1981 طالب في الحوزة , اعدام

82 -حجة الإسلام السيد هادي القمي النجف الاشرف 1981 طالب في الحوزة اعتقل ولازال مجهول المصير

-83 حجة الإسلام والمسلمين السيد محمد الطبطبائي كربلاء 1981 حكم عليه بالمؤبـد

-84 الشيخ نثار حسين الكشميري النجف الاشرف 1981 طالب في الحوزة العلمية اعتقل ولازال مجهول المصير

85 -حجة الإسلام الشيخ مهدي البشيري , طوز- كركوك 1981 قتل من قبل الامن

86 -حجة الإسلام الشيخ جليل إبراهيم طوز - كركوك 1981 قتل من قبل سلطات الامن

87 -الشيخ احمد الأنصاري النجف الاشرف 1981 عالم دين اعتقل ولازال مجهول المصير

88 -حجة الإسلام الشيخ عباس البهبهاني النجف الاشرف 1981

طالب في الحوزة اعتقل ولازال مجهول المصير

89 -آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر النجف الاشرف 1980

مرجع ديني اعدم في مديرية الامن العامة

90 الشيخ علي اكبر هاشميان النجف الاشرف 1980 عالم دين اعتقل ولازال مجهول المصير

-91 الشيخ صالح الرفاعي النجف الاشرف 1980 عالم دين اعدم في مديرية الامن العامة

-92 الشيخ صادق حسن اليعقوبي بغـــــداد 1980 عالم دين اعدم في مديرية الامن العامة

-93 الشيخ سالم البغدادي كاظميه - بغداد 1980 خطيب وواعظ اعدم في مديرية الامن العامة

94 -حجة الإسلام والمسلمين السيد حسن الشيرازي بيــــروت 1980 عالم دين اغتيل في بيــــروت

95 -آية الله السيد محمد طاهر الحيدري بغـــــداد 1980 عالم دين سم بالثاليـــوم

96 -حجة الإسلام والمسلمين الشيخ حسين معن النجف الاشرف 1980 عالم دين توفي تحت التعذيب

97 -حجة الإسلام السيد عبدالباقي الموسوي النجف الاشرف 1984 طالب في الحوزة

توفي تحت التعذيب عمره 17 سنة

-98 آية الله السيد عبد الصاحب محسن الحكيم النجف الاشرف 1983

مجتهد وأستاذ في الحوزة العلمية اعدم في مديرية الامن العامة

99 -حجة الإسلام والمسلمين السيد كمال الدين يوسف الحكيم النجف الاشرف 1983

أستاذ في الحوزة العلمية اعدم في مديرية الامن العامة

-100 حجة الإسلام والمسلمين السيد علاء الدين محسن الحكيم النجف الاشرف 1983

أستاذ في الحوزة العلمية اعدم في مديرية الامن العامة

101 -حجة الإسلام والمسلمين السيد عبد الوهاب يوسف الحكيم النجف الاشرف 1983

أستاذ في الحوزة العلمية اعدم في مديرية الامن العام

102 -حجة الإسلام والمسلمين السيد محمد حسين محسن الحكيم النجف الاشرف 1983

أستاذ في الحوزة العلمية اعدم في مديرية الأمن العام

-103 حجة الإسلام السيد محمد علي الغروي شامية - ديوانية 1983 اعدم في الامن العام

-104 حجة الإسلام الشيخ ناظم غلام المندلاوي مندلي - ديالى 1983

طالب في الحوزة اعدام محكمة الثورة

105 -الشيخ عبد الرزاق البغدادي النجف الاشرف 1983

طالب في الحوزة اعتقل ولازال مجهول المصير

-106 السيد كاظم شبـــر النجف الاشرف 1983

أستاذ في الحوزة اعتقل ولازال مجهول المصير

107 -حجة الإسلام الشيخ غالي الاسدي الناصريـــة 1983 سم بالثاليــــــوم

-108 حجة الإسلام الخطيب السيد عباس الحلو كوفة - نجف 1982

خطيب وواعــظ سم بالثاليوم، مديرية امن النجف

109 -السيد عبد الصاحب الحلو مشخاب - نجف 1982

عالم دين اعتقل مع ابنه , المصير مجهول!

-110 السيد كاظم الحلو حصوة - بغداد 1982 عالم دين توفي تحت التعذيب

-111 آية الله السيد محمد تقي ألجلالي القاسم - ديوانية 1982

مجتهد في الحوزة العلمية اعدم من قبل محكمة امن الثورة

-112 حجة الإسلام السيد صابر الشرع النجف الاشرف

طالب في الحوزة العلمية اعتقل ولازال مجهول المصير

-113 حجة الإسلام السيد جواد الخرسان النجف الاشرف 1982

طالب في الحوزة العلمية اعتقل ولازال مجهول المصير

-114 الشيخ جاسم الكعبي النجف الاشرف 1982

طالب في الحوزة العلمية اعتقل ولازال مجهول المصير

-115 السيد ضياء الدين الهاشمي النجف الاشرف 1982

عالم دين اعدم في مديرية الامن العامة

116 -حجة الإسلام والمسلمين الشيخ مهدي السماوي السماوة 1979 ,اعدام محكمة امن الثورة

-117 آية الله السيد قاسم شبر النعمانية 1979, اعدام محكمة امن الثورة

-118 الأستاذ السيد طاهر أبو رغيف البصرة 1977 عالم دين حادث سير مدبر في البصرة

119 -حجة الإسلام والمسلمين السيد عز الدين القبانجي النجف الاشرف 1974

طالب في الحوزة العلمية اعدم من قبل محكمة امن الثورة

-120 حجة الإسلام السيد عماد الدين الطباطبائي النجف الاشرف 1974

طالب في الحوزة ا لعلمية اعدم من قبل محكمة امن الثورة

-121 حجة الإسلام والمسلمين الشيخ عارف البصري كرادة - بغداد 1974

اعدام من قبل محكمة امن الثورة

-122 حجة الإسلام الخطيب الشيخ عبد الزهراء الكعبي كربلاء 1972

خطيب وواعظ سم بالثاليــــوم

123 -الشيخ احمد فرج البهادلي النجف الاشرف 1971 عالم دين سم بالثاليــــوم

-124 السيد محمد حسن الحائري النجف الاشرف 1970

طالب في الحوزة العلمية سم بالثاليـــوم

125-المرجع السيد محمد محمد صادق محمد مهدي إسماعيل الصدر الوفاة غتيل سنة 1999النجف الأشرف

126_السيد مؤمل بن السيد محمد صادق الصدر مع والده

127السيد مصطفى بن السيد الصدر مع والده

128_المرجع الفيلسوف السيد محمد باقر الصدر قتله صدام رمياً بالرصاص مع اخته في بغداد سنة 1980

ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

وأنا لله وانا اليه راجعون الله

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