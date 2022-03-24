المقالات

جلسة السبت هل يتعثر البرلمان بالتصويت ام يكتمل النصاب؟!

97 2022-03-24

  يوسف الراشد ||    كل الامال معقودة على جلسة البرلمان ليوم السبت القادم فمنهم من يرى اي ( الاتحالف الثلاثي ) بان النصاب سيكون حاضرا وسيمرر انتخاب رئيس الجمهورية باريحيه تامة دون الحاجة الى الاطار التنسيقي وهذا مايلوح به مقتدى الصدر والديمقراطي الكردستاني .  وفي الطرف الاخر فان الاطار التنسيقي يلوح بعدم اكتمال النصاب لجلسة السبت وهم يمتلكون الثلث المعطل وسوف لايكون هناك انتخاب او تمرير رئيس الجمهورية مهما قدم الصدر من اغراءات مالية او مناصب وزارية او حكومية للمستقلين . وبين هذا وذاك فان المشهد السياسي العراقي يمر بمنزلق خطر وانسداد سياسي فالانتخابات الماضية افرزت كتل فائزة واخرى خاسرة واخرى معترضة ومشككة بالنتائج وان هذه التعقيدات في المشهد السياسي بين الاخذ والشد وعدم التوافق في الاراء والمواقف  يعرقل من تشكيل الحكومة الجديدة. ان تلويح الصدر خلال تغريدته الاخيرة بأن الانتخابات الحالية أفرزت الكثير من النواب المستقلين الجدد الذين سيكون لهم دور فعال وايجابي في العملية السياسية  وطالبهم بالخروج من عنق التوافق إلى فضاء الأغلبية وطالبهم بحضور جلسة السبت وهي اشارة واضحة الى ضمهم تحت عبائته  . وفي الحقيقة فان المتابع لتغريدة الصدر يجد بين طياتها القلق الواضح والشديد بان التحالف الثلاثي يعاني ومتخوف بعدم تحقيق نصاب جلسة التصويت على منصب رئاسة الجمهورية وتمرير مشروعه بالأغلبية مما حدى به لتقديم الاغراءات للنواب المستقلين لغرض استمالة ودهم اليه .    اما الاطار التنسيقي والمتحالفين معه فقد حسموا امرهم وسوف لن يحضروا الجلسة مالم يكون هناك توافق وتفاهمات مع جميع الأطراف وإذا لم يكن هناك تفاهم سيتخذ القرار بعدم المشاركة هو والاتحاد الوطني الكردستاني وبعض الكتل . ولكنه مطمئن أن جلسة السبت لن تعقد من دونه  ولن يكتمل النصاب لكونهم يملكون الثلث المعطل والساعات القادمة وحتى موعد الجلسة ستشهد متغيرات وتحالفات قد تكون حاسمة فاما المضي سويه لتشكيل الحكومة القادمة واما الفوضى العارمة لاسامح الله .
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحذر من ظاهر اللاهدفية
خالد بايندا عبرة لمن يعتبر من السياسة الامريكية
التقوى والصابون..!
جلسة السبت..! 
ما معنى (الثلث الشيعي)!
البرلمالنيون المستقلون اصبحوا سلعا معروضة للبيع في مزادات الاحزاب. 
هل كان علي يصلي؟!
الاطار يتمسك بالثلث الضامن ويرفض إعادة الانتخابات....
جلسة السبت هل يتعثر البرلمان بالتصويت ام يكتمل النصاب؟!
هل يتجه العراق نحو الكون "٢٥" !؟
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1612.9
الجنيه المصري 92.51
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.81
التعليقات
فائق عبد الكاظم ناصر الاسدي : احسنت بارك الله فيك لقد اصبت الهدف في هذه الكلمات القليله لكنها ثقيله في ميزان المغزى والمعنى ...
الموضوع :
إصبع على الجرح..حكاية للوزن واالقياس ..
أهل الاسلام : الكيان الصهيوني لا مكان له في الشرق الأوسط ويجب التخلص منه باسرع وقت ممكن ليعيش العالم العربي ...
الموضوع :
مصادر عراقية: مقتل وجرح عدد من ضباط الموساد في الهجوم الصاروخي على اربيل
الحلفي : عاشت ايدك والله فعلا ذبخونا ذولة الهتلية ...
الموضوع :
الذباب المعمم !!
ثائر علي : الحرص على المجتمع من اهم صفات القائد الناجح ويجب ان يكون ضمن معايير الله تعالى لا معايير ...
الموضوع :
الانفراج السياسي بين المناورة والحقيقة
حسن هادي : انا قادم اليوم من تركيا بالرحلة 656 علی البيكاسوس... وبعد استلام الحقائب نسيت كيس خاص علی كرسي ...
الموضوع :
مطار بغداد الدولي .. شكوى دائمة من غياب الخدمات وتأخر إقلاع الطائرات
قيس شهاب احمد : مرحبا اريد تقديم شكوى على شركة زين لقد اشتريت بطاقه تعبه بعد محاوله دخولها يتضح ان هاذي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
مواطن : ليست ببعيدة عن اهل البيت ع سلامتكم ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يروي قصته مع الغدة السرطانية وكرامة الإمام الحسين صلوات الله عليه
طلال صباح يعقوب : إلى معالي الوزير النفط المحترم. السلام عليكم اني المواطن (طلال صباح يعقوب) من سكنت كركوك وكنت موظف ...
الموضوع :
شكوى الى وزارة النفط , والوزارة ترد على الشكوى
محمد الهندي : من أمن العقاب أساء الأدب لو ينفذ حكم الإعدام بحق المجرمين ومنهم الارهابيين والمتاجرين بالمخدرات لما وصلنا ...
الموضوع :
اصابة ضابط خلال مداهمة لوكر مخدرات في كربلاء
علي : حرامي ابو رغيف ...
الموضوع :
المحكمة الاتحادية تحكم بالغاء الامر الديواني الخاص بتشكيل لجنة تحقيقية في قضايا الفساد التي يتراسها احمد ابو رغيف
فيسبوك