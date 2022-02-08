المقالات

لعدم اكتمال النصاب؛ مجلس النواب يفشل في التصويت على رئيس الجمهورية ؟!

69 2022-02-08

  يوسف الراشد ||     لاشك بان قرار المحكمة الاتحادية ( القضاء العراقي ) بابعاد او عدم درج اسم السيد هوشيار زيباري ضمن الاسماء المرشحين او المطروحة للمنافسة على منصب رئيس الجمهورية بسبب شبهات فساد ضده ،، اثار حفيضة وغيض بعض الكتل السياسية ومنها الكتلة الصدرية التي اعلنت عن مقاطعتها لجلسة البرلمان وهي موجهه ضد اعداء الاصلاح .  وتبعهم بذلك الحلبوسي والحزب الديمقراطي الكردستاني تضامنا مع حليفهم الصدر ليفشلوا بذلك تحقيق النصاب داخل قبة البرلمان ليخفق مجلس النواب الجديد بدورته الخامسة وجلسته الثانية والمخصصة للتصويت على مرشح منصب رئيس الجمهورية الذي تقدمت له عدة شخصيات  .  كان مجلس النواب غير موفق في بداياته الاولى في تفعيل دوره الرقابي والتشريعي وقد تاثر وانجرف بالصراعات السياسية ومقاطعة الكتل السياسية الكبرى وقد اقتصرت الجلسة على حضور 58 نائبا فقط من اصل 329 نائب الذين قاطعوا الجلسة وبذلك تعذر اكتمال النصاب القانوني للجلسة والتصويت . وعلى الرغم من وجود هناك الرغبة والاصرار لعدد كبير من النواب على تفعيل دور مجلس النواب التشريعي والرقابي الجديد وعدم الانجرار خلف الصراعات السياسية ومقاطعة الأحزاب الكبيرة تأجل انتخاب رئيس للجمهورية إلى إشعار آخر إثر سلسلة المقاطعة التي أعلنتها مسبقا الكتل السياسية وأبرزها الكتلة الصدرية وحلفائه الجدد . ر وبذلك فقد تحولت الجلسة الى جلسة حوارية تداولية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لانتخاب رئيس الجمهورية  وفاز الصدريون بهذه الجولة وليثبتوا لخصومهم بان لهم اليد الطولى في تعطيل اي قرار او تمريره مع حلفاؤهم الجدد من الاكراد والسنة في مجلس النواب  ومن المعروف فان كتلة التيار الصدري المكونة من 73 نائبا يضاف اليهم كتلة الحلبوسي والخنجر وكتلة البرزاني وبعض النواب المستقلين لتصل تقريبا الى المئتان نائب في البرلمان يستطيعون ان يمرروا او ان يوقفوا اي يقرار يخالف توجهاتهم ومشروعهم الجديد ومن هنا جاءت مقاطعة الجلسة  وافشالها .  ان المتتبع للاحداث يرى جليا بان التدخل الاقليمي والدخل الدولي واضحا بالوضع السياسي العراقي وان القرار العراقي مرهون بموافقة هذه الدول ،، والانتخابات الاخيرة هي خير دليل على ذلك اما التقاطعات الداخلية بين الكتل والاختلاف في وجهات النظر فهي السائدة في المشهد العراقي وعلى العقلاء واصحاب الراي والحل ان  تكون لهم بصمام وان يضعوا امامهم مصلحة العراق وان يدعوا الاختلافات جانبا وان ينتخبوا من يجدوه صالحا ومخلصا  . وامام مجلس النواب جلسة قادمة نتمنى ان يحضر جميع النواب ويكتمل النصاب لانتخاب رئيس الجمهورية و    من ثم الاستعداد لانتخاب رئاسة الوزراء والبدء باربع سنوات جديدة من ممارسة العمل الديمقراطي من عمر الحكومة .
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
انهم اقوياء بضعفنا
مدارسنا . . مستقبلنا 
ما الذي تبقى للعراق؟!
ألوان الدماء في عيون المجتمع
الغضبُ المُستشاط..في ذكرى الثامن من شباط !
رسائل من صدى الآبار العميقة..
الاتهام وسيلة للهروب
لعدم اكتمال النصاب؛ مجلس النواب يفشل في التصويت على رئيس الجمهورية ؟!
طلبة الجامعات.ودورهم في بناء المجتمع
مهزلة عاصفة الحزم و سقوط سعودي في بئر جحيم اليمن .
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1666.67
الجنيه المصري 92.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
شرار : مركز الشرار وليس القرار شرارة التفرقة شرارة الجهل المركب شرارة اللاقرار شرارة التردد شرارة التراجع طول عمرها ...
الموضوع :
ممثل مقتدى الصدر في الكاظمية المقدسة حازم الاعرجي يتطاول على مقام المرجعية الدينية والشارع العراقي يستنكر بشدة
MOHAMED MURAD : هذا التصرف من هذا الاعرجي ليس شخصيا بل هو بتوجيه من الحنانه ..ولكن شدة ردة الفعل جعلت ...
الموضوع :
ممثل مقتدى الصدر في الكاظمية المقدسة حازم الاعرجي يتطاول على مقام المرجعية الدينية والشارع العراقي يستنكر بشدة
محمد التميمي : قانون تعسفي وضعه نضام دكتاتوري سلب فيه كل حقوق الرجال واصيح الاب محسب وضيفته دفع الأموال فقط ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مواطن : احسن عمل ممكن يقدمون عليه انهم ينزعون ثوب الدين وهذا افضل من النفاق اللذي يتسبب في التشكيك ...
الموضوع :
السعودية تعتزم حذف عبارة “لا اله الا الله” من علمها
ابوعقيل الشمري : اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.. نحمد الله ونشكره على ...
الموضوع :
العتبة الحسينية تكشف حقيقة وفاة الشيخ عبد المهدي الكربلائي
سعيد البرغوثي : وماذا كان يفعل الإرهابي زعيم داعش في شمال غربي سورية وفي منطقة النفوذ التركي ؟ وطبعاً في ...
الموضوع :
الكشف عن مشاركة وكالة الاستخبارات العراقية بعملية قتل "زعيم داعش"الارهابي
عقيل جبر علي المحمداوي : فيما يخص رفع احتياطي البنك المركزي ونمو العملات الاجنبية لا اعتقد يتأتى من كفاءة الاستثمارات لان مصدر ...
الموضوع :
البنك المركزي يحسم الجدل حول سعر صرف الدولار
علي كامل : الحمد لله الذي لايحمد على مكروه سواه وانا لله وانا اليه راجعون كل ظالم على علم بظلمه ...
الموضوع :
فجيعتك..
مرتضى الحجامي : ألف رحمه ونور تنزل على قبرك عمي ابو حسن الغالي 😔🤲 ويرحم كل الشهداء الي وياك ...
الموضوع :
رئيس الوزراء نوري المالكي يرسل وفداً لحظور مجلس الفاتحة المقام على روح الشهيد قائد شرطة سامراء
مواطن : تقرير لطيف .... احسنتم ...
الموضوع :
قصة هزيمتنا في تصفيات كاس العالم 1994
فيسبوك