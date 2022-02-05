المقالات

ماذا يحدث في العالم اليوم ..؟!


 

أياد العكيلي ||

 

من خلال القراءات التالية :

* الصين : تستقتل من أجل اكمال طريق ( الحزام والطريق ) البحري والبري العالمي وبأسرع وقت ممكن .!!

* الصين : تقوم بتخزين مواد غذائية جافة بشكل غير مسبوق في التاريخ .!!

* مصر : تسابق الريح لاكمال البنى التحتية بشكل كامل وعلى مستوى الجمهورية .!!

* مصر : تستقتل وتسابق الزمن من أجل اكمال عدة مشاريع ستراتيجية ضخمة لاسيما في مجال الطاقة والصناعة وكذلك في مجال الزراعة والارواء للوصول الى ( الاكتفاء الذاتي ) من المحاصيل الغذائية والقمح والثروة السمكية والثروة الحيوانية .!!

مصر : تبني ٧ مخازن ستراتيجية عملاقة في آن واحد وبسرعة كبيرة جدا  لتخزين المواد الغذائية فيها .

والغريب أن مواقع تلك المخازن في نفس المواقع التي بناها النبي يوسف عليه السلام في زمن المجاعة في مصر تقريبا ، أضافة الى نفس عددها وهي ٧ مخازن ..!!

* العراق : يوقع اتفاقية لتصدير ٢ مليون برميل نفط الى مصر عبر الاردن من خلال انبوب نفطي ممتد من الفاو وبأسعار تفضيلية .!!

* السعودية : توقع مع العراق أتفاقية لاستثمار ملايين الدوانم الزراعية في المناطق العراقية المحاذية للشريط الحدوي معها ( علما هي اراضي بكر وفيها مياه جوفية لم تستثمر من قبل ) .!!

* السعودية : تستقتل من اجل اكمال مشروع نيوم الاقتصادي الهائل والذي يمر ايضا عبر الاردن وعبر مصر .!!

* السعودية : توقع اتفاقية ستراتيجية مع الصين وتلتحق بمبادرة ( الحزام والطريق ) غير مبالية بعدم رضا امريكا .!!

* العالم  : ترقب عالمي لما يحدث على الحدود (الروسية - الاوكرانية ) وتوجس من غزو روسي لاوكرانيا قد يقود العالم الى حرب عالمية ثالثة .!!

* البيئة : تقلبات كبيرة وهائلة في المناخ العالمي .!!

* سعر برميل النفط العالمي يرتقي الى ٩٣ دولار مع تنامي الطلب العالمي والاسعار قابلة للزيادة .!!

* دول العالم ترفض اللجوء الى الاغلاق رغم تفشي وباء كورونا بشكل غير مسبوق فيها .!!

* العراق : يُمنع من الالتحاق بمبادرة ( الحزام والطريق ) مع الصين ، ويُمنع من اكمال انشاء ميناءه ( ميناء الفاو الكبير) .!!

* العراق : مشغول جدا  في صراعاته السياسية الداخلية ولا يعلم ماذا يدور حوله أو في العالم  .!!

وبعد كل هذه المعطيات والمؤشرات ماذا يمكن لنا أن نستنتج  لما يمكن أن يحدث للعالم في المستقبل القريب ، وهل أن العالم مقبل على مجاعة كبيرة أو نقص في المواد الغذائية ،  أم ماذا!!؟

ومن الواضح ان العالم  وخاصة دول المنطقة تستعد فعلا لامور وأحداث  يبدو انها ستكون خطيرة جدا وقد تحدث في زمن قريب ..

ــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
شعب الله المحتار ..!
حضور العقل اولى من هوى النفس
الوهابية ودولة آل سعود
ماذا يحدث في العالم اليوم ..؟!
الولائية تبعية وخونة
الامة بحاجة الى قيادة استثنائية بالتقدير 
المفردات القاتلة..!
الانتقاء من التاريخ بمزاج جهل او خبث
هل أمريكا محررة أم محتلة للعراق
من هو الرئيس القادم ؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1666.67
الجنيه المصري 92.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
محمد التميمي : قانون تعسفي وضعه نضام دكتاتوري سلب فيه كل حقوق الرجال واصيح الاب محسب وضيفته دفع الأموال فقط ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مواطن : احسن عمل ممكن يقدمون عليه انهم ينزعون ثوب الدين وهذا افضل من النفاق اللذي يتسبب في التشكيك ...
الموضوع :
السعودية تعتزم حذف عبارة “لا اله الا الله” من علمها
ابوعقيل الشمري : اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.. نحمد الله ونشكره على ...
الموضوع :
العتبة الحسينية تكشف حقيقة وفاة الشيخ عبد المهدي الكربلائي
سعيد البرغوثي : وماذا كان يفعل الإرهابي زعيم داعش في شمال غربي سورية وفي منطقة النفوذ التركي ؟ وطبعاً في ...
الموضوع :
الكشف عن مشاركة وكالة الاستخبارات العراقية بعملية قتل "زعيم داعش"الارهابي
محمد الهندي : هم من يحكم العراق ويسرقه بالاتفاق مع الاخوه الاعداء وساستنا تبارك لهم ذلك ...
الموضوع :
العرداوي: ترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية تجاوز على القانون والدستور
ابو محمد : احسنت واجدت فقرة مرض الولد عشتها شخصيا قبل ايام وكما وصفت بالضبط والحمد لله على كل حال. ...
الموضوع :
من قال أن الرجال لا يبكون .؟!
احمد سواعد : يعطيكم العافيه ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
حسن : السللم على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على أبا الفضل ...
الموضوع :
من كرامات الإمام الحسين صلوات الله عليه: اين ذهبت الغدة السرطانية؟قصة معاصرة حقيقية بكل حرف من حروفها
الحاج هادي العكيلي : السلام عليكم .. بالنظر لاهمية محاضرة الشيح جلال الدين الصغير في توضيح الامور وخاصة من الجانب السياسي ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن سنة صاخبة تتماوج بين الاحداث وآثارها وبين علامات الظهور ودورها
ابن الاعظمية : الكابتن الاسطورة حسين سعيد ابن الاعظمية البار فهو من مواليد الاعظمية وجاري تبا وتعسا وبغضا لمن يعاديه ...
الموضوع :
حسين سعيد الفلسطيني البعثي ماذا لو كان عراقياً
فيسبوك