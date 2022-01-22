حتى لا يخسر الجميع..!

الشيخ الدكتور عبدالرضا البهادلي ||

بعد الانتصار على داعش. ومقتل البغدادي في عام ٢٠١٩ كتبت عدة مقالات متتالية على أن القادم من الايام سوف يكون هو الاشرس . لأن أمريكا والغرب وإسرائيل عرفوا مكامن قوة الشيعة في العراق وتتمثل في....

١. المرجعية الدينية...

٢. الحشد الشعبي والمقاومة..

٣. توحد الشيعة في مواجهة الأخطار.

٤. وقوف إيران الإسلام معهم.

٥. وقوف حزب الله....

لذلك عملت أمريكا والغرب وإسرائيل وعملائهم في المنطقة على عدة امور بعد الانتصار .

١. تشويه صورة ايران.

٢. تشويه المرجعية وقادة المقاومة.

٣. تشويه الحشد والمقاومة .

٤. انقسام الشيعة.

٥. التظاهرات والفوضى في بغداد وإسقاط وحرق وتعطيل المدن في الوسط والجنوب...

٦. اغتيال قادة التمهيد والنصر...

لذلك اعتقد ووفق المعلومات والمعطيات أن أمريكا والغرب وإسرائيل وعملائهم في المنطقة لديهم خطط وبرامج من أجل القضاء على الشيعة وسحقهم بشكل كامل لا تقوم لهم قائمة من خلال ثلاثة امور .

الأمر الأول : توحيد السنة والأكراد مع هذا المشروع....

الأمر الثاني : هو دفعهم نحو الحرب الشيعية الشيعية التي هيأوا ظروفها.

الأمر الثالث : بعد اضعافهم سوف يقومون بالصفحة الثانية وهو ازالتهم جميعا....

فامريكا وإسرائيل والغرب وحكام الخليج لا يقر لهم قرار الا اذا انتقموا من الشيعة انتقاما لم يشهد له التاريخ...

الطريق الوحيد الذي يمكن أن يفشل المخطط هو وحدة الشيعة والا فالجميع سوف يخسر.....

ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم....

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