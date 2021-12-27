ما بعد الانتصار ..!

علي العقابي ||

بعد كل معركة هنالك أمور لابد من القيام بها و لكلا الجانبين، قد تكون أمور احترازية او أمور تصحيح مسار او ما يسمى ' بـ رد ماء الوجه' او تلك الأخطاء التي وَقع بها احد الأطراف و يَهدف لتصحيحها من ناحية ان المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين لو جاز التعبير ..

في أيام الحَرب على داعـش التي ذاق منها الويلات من سواعد الشجعان الاشاوس في أغلب أصناف قواتنا الأمنية لاسيما أبطال الحشد الشعبي المبارك، عَرف داعش حَجمه جيداً و قد رضخ للواقع الذي يبين له بأنه ضعيف أمام كل تلك القوة التي تفوقهم ' نوعاً ' قبل أن تكون عدداً و بالتالي اصبح يرمي نفسه في حَرب الازقة و الشوارع الضيقة ليتمكن من نصب كمائن قدر الإمكان للسيطرة على الوضع و المحافظة على اعداده من التناقص تباعاً و ليرد ماء وجهه في الساحة، انطلق التنظيم آنذاك في نواحي أخرى ترهيبية و هو الجانب الإعلامي المهم الذي عَرف التنظيم أهميته و تأثيره في الساحة و انشئ منصات و قنوات و أصبح له وجود في الواقع الافتراضي و صار يخوض المعارك الإعلامية الشرسة ليحقق في المواقع ما أصبح يخسره تباعاً في الواقع، نَشط آنذاك في الحرب الإعلامية او الحرب الناعمة كما يطلق عليها علمياً

وقد واجه التنظيم ضربات موجعة جداً في المواقع و صُدم بما لاقاه من معارك أشرس في الإعلام، و اصبح يخسر قوته إعلامياً تباعاً ايضاً ..

لكن التنظيم لن ينسى أهمية الحرب الإعلامية و تأثيرها

حتى بعد أن خسر كل قوته في الواقع

لذلك نرى اليوم اجندات و أساليب مختلفة و متطورة أكثر عن السابق تقاتل في الإعلام الأفراد البارزين ايام الفتوى بمعاركهم الإعلامية ، نرى اليوم أشخاص جدد و مواقع جدد و أساليب مختلفة عما كان عليها في السابق

تطور في المبارزة الإعلامية ملحوظ جداً أهمها إغلاق حسابات و مواقع عديدة ناشطة في هذا المجال ، على اغلب مواقع التواصل، التنظيم بدء يخوض مبارزة جديدة لرد ماء الوجه أو لملمة الجراحات الموجعة، و بدعم اجندات و شخوص و دول كبرى تهيمن على الواقع الافتراضي

علينا أن نعي و نبصر أهمية الحرب الإعلامية و عودتها من جديد على مختلف المواقع الإلكترونية، التي لابد أن تقابل بما يلزم اتخاذه، ليس على مستوى الأشخاص و الأفراد فقط بل على مستوى المؤسسات الحشدية و الحكومية المعنية بذلك، الاهتمام بهذا الجانب واجب لابد منه لديمومة الانتصار ، لما بعد الانتصار ..

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