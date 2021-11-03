زمن انتصار الإسلام الثوري وهزيمة أمريكا وحلفائها

الشيخ الدكتور عبدالرضا البهادلي ||

ما تفعله إيران الإسلام ومنذ انتصار الثورة الإسلامية بقيادة الامام الخميني رضوان الله عليه هو.

١. إحياء مشروع الإسلام الحضاري بعد أن تخلى عنه المسلمون جميعا وصاروا عبيدا لأمريكا والغرب وإسرائيل.

٢. مواجهة المشروع الاستكباري الذي تقوده أمريكا وحلفائها وعملائها الاخساء في المنطقة والذين يسعون لطمس الإسلام والدين وفرض القيم الغربية والأمريكية...

واحياء هذا المشروع ليس بالقول إنما بالحركة الواعية وبالعلم والعمل وانطلاقا من قوله تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم....

ولذلك لا نتعجب من هزائم أمريكا وحلفائها وعملائها في المنطقة في لبنان واليمن وسوريا والعراق، لأننا نعيش زمن الانتصارات، وما نراه اليوم من هزيمة البحرية الأمريكية في الخليج هو أحد هذه الانتصارات حتى ظهور قائم آل محمد صلوات الله علیه....

لذلك أيها الأعزاء : دافعوا عن إيران الإسلام فمشروعها ليس وطنيا ولا قوميا ولو كان كذلك لوضعوا ايديهم مع أمريكا والغرب، بل مشروعها مشروع التمهيد للإمام صاحب العصر والزمان عليه السلام، من دخله صار آمنا، ومن خرج منه اخزاه الله تعالى في الدنيا والآخرة....