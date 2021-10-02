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ماذا يريد الفتح للعراقيين؟!

80 2021-10-02

 

عمار الجادر ||

 

تحالف الفتح هو بالحقيقة تحالف العراق والعراقيين..تحالف الوطن مع المواطنين، وقد برهن مرة تلو اخرى على طاعتنا المطلقة للمرجعية، نقول هذا ليس دعاية إنتخابية او إستثمارا لأسم المرجعية إنتخابيا، بل هو تحصيل حاصل، وتأكيد ولاء وعهد أمام الله والأمة. وفي معركتنا مع داعش..هي افتت وكان الفتحاويين أول من لبى فتواها.

تحالف الفتح هو تحالف  تحقيق السيادة الكاملة التي تحدث بيان المرجعية عنه..السيادة الكاملة تعني ان لا وجود لأي قوة اجنبية مسلحة على ارض العراق وسمائه ومياهه. العراق مو خان جغان..أمريكا يجب ان تخرج محتفظة ببقية من ماء الوجه، فهي اليوم قوة إحتلال، وألإحتلال مزية قهر وإذلال ترفها القيم الإنسانية كلها. السيادة الكاملة تعني أن نكون أيضا أسيادا على أقتصادنا..تحالف الفتح هم الذين يبنون الوطن، مثلما هم الذين حموه.اولويات تحافلف الفتح معروفة ,وهي حزمة نعمل عليها كلها في آن واحد، وليست متسلسلة، سنحققها معا باصواتكم، سيعمل الفتحاويين على صيانة وحدة العراق ويدافعون عنها عنها بضراوة..تجربة الفتح في هذا الصدد لا تحتاج الى شرح، فقط أذهبوا الى المقابر وأنظروا ما قدمنا.

الفتح يريد سقفا لكل عراقي  ..سقف يحقق الحد المقبول من الكرامة ألإنسانية

ويعمل الفتح على ان لا يبقى أمي في العراق خلال أربع سنوات.

كل عراقي مهما كان مكونه أو إنتماؤه السياسي هو من الفتح والفتح منه..العراقيون متساوون عند خط الشروع..يخدمهم الفتح جميعا بلا إستثناء، حتى الذين يناوئونه.

تحالف الفتح يؤمن أن باب الغفران مفتوح مثلما فتحه الله تعالى، ومن أخطأ بحق الوطن، سنعطيه فرصة كافية لأن يعود عن غيه، ولكن إذا بقي على موقفه المعادي للوطن ، سيكون  الفتح له بالمرصاد..

الفتح سيقاتل ضد الفاسدين، مثلما قاتل من اجل العراق، معركة الفتح القادمة هي ضد الفاسدين الذين سنقتلعهم من جذورهم..ولا حماية لفاسد.

المعركة  من أجل التنمية ستسير بذات الزخم الذي نقاتل به الفساد.

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