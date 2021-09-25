مشتهي ويستحي أن يعلن..ولا حياء له..!

حسن المياح ||

" مشتهي ومستحي " مثل عراقي مشهور يضرب حكمة وعبرة، ويراد منه معنى ومضمونآ، وإشارة وعلامة الى السماح بالقبول، والميل الإيجابي والإنحياز المتعاطف، وأنه إنطلاقة بداية خنوع وخضوع، وأنه مرحلة ممارسة من مراحل تهيئة الإنبطاح ودرجة مصاحبة إضطجاع لما هو مستلذ ومستطاب، ولكن لا جرأة بسالة وشجاعة على الإقدام المعلن، وعلى وضوح الموقف ودرجة إعلانه، بما ينتابه من ضعف رد فعل، وهشاشة إستقبال قابلية قبول جسور وإعلان، لما فيه من خوف وتردد خجلان، يثير جرح مواطنة، أو خدش جرح عقيدة، وإمتثال توافق جمهور إعتاد الرفض بلسان، ويتعامل بخفاء من دون وخزة ضمير أو تأنيب وجدان.

نعم هكذا يتعامل مع الشيء المرغوب ؛ ولكنه الممنوع منع مصلحة وموقف بنيان، وما التطبيع مع الكيان الإسرائيلي إلا مصداقآ من المصاديق التي يشير اليها المثل العراقي المذكور آنفآ.

من هي أربيل..وأي دولة هو موقعها الجغرافي وتبعيتها أرضآ وإدارة في الخارطة؟ أهي في إنفصال فلتعلن جهارة وفعلآ واقعآ، ولا تتمادى سحتآ حرامآ أن تنهب ثروات الشعب العراقي وهي المتنصلة حاكمية وإدارة وقيادة عن العراق؟

ثم، لم هذا التهاون من الحكومة الإتحادية (الوطنية أو اللاوطنية، لا أدري ما أوصف وأقول)، وإستبداله بخنوع وإستجابة وتعاون، وتبرير وسد ذريعة وتبرئة ساحة مما يفعلون، في كل ما تريد أربيل، وما يطلبه حاكمها الماسوني، وقائدها الصهيوني، ورئيس إنفصالها لتكون غنيمة أسر كيان صهيون، وتبع بن غوريون؟

الى متى الخداع والخضوع الجبان، والى متى الغش والخنوع المتهاون النعسان، والى متى العس والهس والرس والتواطيء الناخر النحلان، والى متى الظلام الطاغي الحافل المغطي الحالك الوسنان، والى متى خيبة الحقيقة وغدر الحق، وغياب القيادة وضمور الشجاعة، وإستغفال الإستبسال ووضوح الإعلان، عن أن أربيل عراقية..أو أنها محافظة وأختها دهوك كردستان قد إنتزعتا من العراق آنفصالآ وإنضمتا الى الكيان الصهيوني بكل رحابة وجمال إستقبال على طبق من ذهب وإنهما المميزان المقبولان، لما للعمالة فيهما من جهد قيادي عملي، ومراس عميل مدرب متعوب عليه شغفآ ولهان، وسكوت حكومة إتحادية طاغية مجرمة جبانة على كل ما يحدث، وما هو مشهود بالعيان؟!

تقام إجتماعات محمومة نافرة رافسة، مدروسة مخطط اليها بحذاقة وحسن تدبير وإجادة تفكير، في أربيل، على مرآى ومسمع الحكومتين (الإتحادية وكردستان) التوأم التفكير والمصلحة والنهج اللاهث الى تمكين التطبيع، موقفآ رسميآ عما قريب، بعد تهدئة الأوضاع، وركون الأعصاب الى الراحة والإستجمام، وبعدها سينتصب مرتفعآ الصوت بالإعلان.

والعذر أقبح من الفعل، وأكثر جرأة، وأخس توضيح حال خادع، ولا يعبر إلا عن فقدان عقل وحكمة، وغضبة مهووس مخبول جبان، وصولة هيجان صاهل يردد ترانيم زقزقة العصافير الوادعة على الأغصان، وتغريدات البلابل التي إستفحل فيها نشاط زغردة الصباح بلبلة أناشيد صبوح عمل بعد طول رقدة الوسنان..وكان البيان الإتحادي أن الحكومة الإتحادية ترفض ذلك الإجتماع الذي دبر بليل حالك أو صبح مسفر كاشف الألوان، وأنها لا تقبل التطبيع، وأنها رافضته بكل إصرار ووعي وتفكير ورجحان..وإن أقيمت الإجتماعات، وإستفحلت التهيئات، وتمكنت الإجراءات، وأعلنت نتائجها..فهي منتظرة على قارعة الطريق تتوسل وسيلة الركوب بهدوء، وبلا شوشرة عصفرة، أو ترنيمة تغريدة بلبل سكران..وأنها معتذرة بدلآ عن حكومة أربيل، تصريحآ بأن حكومة أربيل لا علم لها بما يحدث من إجتماع تطبيع، وإجتماعات تهيئات، وتكثيف إجراءات، وإن كانت هذه الآجتماعات معلومة ومهيأ لها حكوميآ في كردستان عمالة وإستحمار إستعباد ماسوني، وتطبيق نهج أجندة أسياد صهاينة يتجولون سفورآ جهارآ، ليلآ نهارآ، في أربيل عاصمة كردستان..التبع قرية الى تل أبيب إدارة مستعبدة، وقيادة إستحمار.

أهو خبل ركون إستغباء، أو جنون تطبيق مرحلة تهيئة عاجلة، لوقوع باكورة تحرك مرحلة سير قافلة التطبيع على سكة جري هاديء مظهره الرفض بيانات، وباطنه تحقيق التطبيع أجندة الصهاينة والأميركان؟ أم أنه شنشنة غربلة موقف، وجس نبض حكومة وشعب مستضعف هلكان..لمعرفة الموعد والتاريخ واليوم للتطبيع، الذي فيه سيكون الإعلان.

تظنونه من جانبكم أنه فرعنة متفردة ودكتاتورية طغيان..وهو حقيقته فوضى إضطراب تفكير حالم جبان، وأنه أساس ومخ الفلتان..وأنه فخ لكم وجود حكومات عميلة مأجورة جبانة خانعة تابعة مستعبدة، وأن قياداتها ما هم إلا مجموعة من الهبل والغمان، والثول والعميان، الذين لا يتبعون سبيل الرشد فيتخذوه سبيلآ..وآنما سبيلهم الغي..فإتخذوه سبيلآ..كما يحدثنا القرآن الكريم الحكيم حديث وعي ورعاية..

يومكم قريب، وأكفانكم حاضرة، وقبوركم في المستنقعات مجهزة محفورة..وما عليكم إلا الإسراع تسابقآ اليها إضطجاعآ مطمورآ..