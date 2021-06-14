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ااااهات أُم !


 

ناعم علي الشغانبي ||

 

في حزيران ٢٠١٤ استيقظت الام وكالعادة منذ الصباح الباكر ، بعد ان سمعت صوت الاذان لصلاة الفجر .

ولكنها كانت قد رأت في المنام رؤيا مزعجة ارهقت جسمها النحيل ..

الام .. بعد ان انتبهت من النوم ذكرت الله سبحانه وتعالى واستغفرته وتعوذت من الشيطان الرجيم ، لكن نبضات قلبها كانت غير طبيعية .

توجهت واسبغت الوضوء واسدلت سجادة الصلاة ، وهناك شغل شغل ذاكرتها دون ان تفصح به .

ادت صلاة الفجر والدعاء وقراءة القران ، ودعت بالدعاء لولدها الذي ذهب ليلتحق بالقوات الامنية بعد ان عجز عن الحصول على فرصة عمل رغم تحصليه الدراسي المرموق .

لكن دعائها كان محفوفاً بالمخاوف والرهبة بعد ان رأت ذلك الحلم المزعج .

اشرقت الشمس وقلب الام بدأ يلتهب كشروق حرارة شمس الصيف اللاهب .

اخذت تكابر بصبرها المعهود ، وعنفوانها الجنوبي المنشود . وتتم بكلمات كأنها تقول .. استودعتك الله وليدي …

احضرت الفطور ، وايقضت زوجها ذلك الرجل العجوز ، المثقل بالامراض ، لكنها لن تقدر على تناول الاكل وكأن حاجزاً حال بينها وبينه . حيث تشعر بمرارة لا سابق لها !!!

فتحت التلفاز .. واخذت تتصفح القنوات واذا بالاخبار تتحدث عن حادثة غدر جبانة تعرض لها مجموعة من الشباب في دون ذكر التفاصيل .

بدأت ضربات قلب الام تتعالى ، وكاد ان يخرج قلبها من جسدها ، واحست انها ليست قادرة على ان تتحرك كثيراً .

لكنها ما زالت تنظر لولدها الوحيد بعين الله ، حيث استودعته بقلب مخلص وصادق .

ارتفع النهار ، وتعالت الاصوات ، وانتشرت الاخبار التي تتحدث عن عملية قتل جماعي قام به مجموعة من الاوباش من عشائر (( تكريت )) مسقط راس المقبور صدام .

الام الولهى … ازداد قلقها .. واخذت تسأل من هذا وذاك .. لكن دون جدوى .

اتصلت بهاتف ولدها بعد ان استعانت باحد ابناء الجيران ، رن الهاتف واذا بالجواب لكنه ليس صوت ولدها .

سألته بلهجتها الجنوبية .. يمه اريد اوليدي ، واذا بالجواب . وليدج رافضي واعدمناه ، وانتهت المكالمة .

في هذه اللحظات .. فاضت روح الام والتحقت بولدها البريء المظلوم .

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