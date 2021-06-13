عقيدة الحشد القتالية..علمني الحسين عليه السلام

عباس الزيدي ||

سائل يسأل....؟؟،.كيف لحشد غير منظم بادي ذي بدء أسقط مابين أيدي داعش .....؟؟

كيف لهذا الحشد واجهه المفخخات والانغماسيين ... ؟؟،

اي تكتيك استخدم الحشد في تحرير عشرات الآلاف من الكيلومترات....؟؟؟

أكثر من ثلث مساحة العراق .. ؟؟،

كيف للحشد قطع الفيافي والقفار زاحفا موفرا ضرورات ح الدعم ومؤمنا خطوط الاتصال والمواصلات ...؟؟،

اي جهد هندسي استطاع مواصلة زخم المعارك في أكثر من محور ..؟؟

شيبة وشباب حفاة واجهوا الموت بصدورهم العارية كيف استطاع الحشد تنظيم صفوف مقاتلية ..؟؟

اي إدارة وتنظيم وتخطيط إستطاع الاستمرار في المعارك التي ازدادت شراسة يوما بعد يوم في مسارح العمليات المختلفة .....؟؟؟

الجغرافيا وطبيعة الارض الصعبة والأنواء الجوية القاسية .. حر وبرد وصحاري وتلال وارض مفتوحة وامطار وانهار وغابات موحشة

كيف استطاع أبناء الحشد التغلب على كل تلك التضاريس والظروف.... ؟؟

كيف أستوعب الحشد عشرات الآلاف من المتطوعين وقام بتدريبهم وأي معسكرات تلك التي استوعبت تلك الأعداد وأين تلك المعسكرات .. في الأرض ام في السماء .....؟؟،

وكيف وفرتم الطعام والمنام والخدمات لتلك الأعداد المهولة وانتم تخوضون المعارك وداعش على تخوم بغداد .....؟؟؟

اي قيادة وأي إدارة وأي إرادة

أشرفت على معارك التحرير وسيطرت على ذلك السيل البشري من أبناء الحشد أو من النازحين ....؟؟

اي خطة عسكرية تلك التي جنبت المدنين الخسائر في عمليات التحرير رغم استخدام داعش لأبناء المناطق المحررة دروع بشرية .... ؟؟؟

اي دعم لوجستي سيطر على مسار المعارك في زمن قياسي وظروف استثنائية .....؟؟

الجرحى والشهداء وحقوقهم وطبابة الميدان ووووو...... الخ

كيف استطعتم هزيمة داعش وداعميها وخبراء أجهزة المخابرات المعادية التي تشرف عليها قبل وأثناء معارك التحرير ... ؟؟؟؟

كيف استطعتم النصر في الحرب النفسية التي يعتمدها داعش وجعلتم من داعش وصانعيه أضحوكة .... رغم الخبرة الإعلامية الهوليودية.....؟؟

وعشرات الأسئلة.......

والإجابة باختصار شديد

انها مدرسة الإمام الحسين عليه السلام

مدرسة العشق والتضحية والفداء والآباء

نعم ..... علمني الحسين عليه السلام

اني ارى الموت سعادة والحياة مع الظالمين برما

وان الموت شهيدا .... تصنع الحياة

انا شيعي

إذن انا مقاوم