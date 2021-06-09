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وكل لبيب بالإشارة يفهم..!

50 2021-06-09

 

عباس الزيدي ||

 

رحم الله الشهيد القائد الحاج مهدي عبد المهدي  ابو زينب الخالصي الذي اعتقلته  قوات الاحتلال  الامريكي عام 2003  بعد  احتلالها للعراق بفترة وجيزة

الشهيد القائد افنى عمره بالجهاد وكان من الدعاة الأوائل ومن المقربين على السيد الشهيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه

ومن سيرته العطرة انه جمع شتات الدعاة في المهجر و أسس للعديد من المشاريع الجهادية  في العراق  وكان يشرف عليها بنفسه ويدخل إلى العراق في قمة جبروت وقمع الطاغية الملعون صدام

بعد شهور من الاحتلال كنت قريبا على الشهيد الخالصي وخرجت من مقر الحركة الإسلامية  الكائن آنذاك في شارع فلسطين قرب مطعم الصخرة عام 2003 حين داهمت قوات الاحتلال  مقر الحركة واعتقلت الحاج الشهيد الخالصي

لقد بذلنا العديد من الجهود لاطلاق سراحه وكان الجهد الواضح والمميز وللتاريخ اقولها للسيد ابراهيم الجعفري حين كان عضوا في مجلس الحكم وأصبح رئيسا للوزراء  فيما بعد

وكلما يجتمع الحاكم المدني بريمر مع مجلس الحكم كان  السيد الجعفري يطالب بإطلاق سراح الحاج الخالصي

استمر اعتقال الحاج أكثر من ثلاث سنوات  ومن ثم أطلق  سراحه

وبدات  عليه آثار التعب والتحول مما أثار شكوكنا  ونصحنا آنذاك  بذهابه لإجراء فحص طبي كامل وشامل وعلى الفور ظهرت نتائج الفحص أن قوات الاحتلال الأمريكي دست  للشهيد الحاج الخالصي مواد مسرطنة اعتقد انها مادة الثاليوم تلك التي كان يستخدمها الطاغية صدام الملعون في تصفية خصومه ومعارضيه  عن طريق الشاي أو الأكل  

وبعد اشهر قليله من إطلاق سراحه انتقل إلى رحمة الله شهيدا سعيدا

رحم الله الشهيد القائد الحاج الخالصي والحقول به  ورزقنا الله شفاعة الشهداء

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