غضب المقاومة..يفند التطبيع..

ناعم علي الشغانبي ||

مع حلول عيد الفطر المبارك ، تزف المقاومة الاسلامية من ارض قبلة المسلمين الاولى (( القدس )) زغاريد الانتصار ، وهي تمطر بوابل من سجيل وبصواريخ ذات المنشأ الرافضي رؤوس الصهاينة العنفة .

التحول الكبير الذي حصل في ثورة الحجارة ، التي بدأت منذ زمن بعيد في ارض فلسطين حيث يدافع الفلسطينيون عن ارضهم ومقدساتهم بعد ان اغتصبها الكيان الصهيوني المحتل . مستخدمين الحجارة في رجم اعداء الله والانسانية ، الا انهم اليوم يستخدمون الصورايخ القاتلة من صنع ايديهم ، ومساعدة ابطال المقاومة الاخرين .

نعم ... انها ثورة شعبية لن تهدأ منذ انطلاقها رغم بطش الصهاينة وجبروتهم واساليبهم الاجرامية في مواجهة ابناء فلسطين العزل من قتل وحبس وتشريد . وانتهاك للحقوق وللحريات .

الثورة الفلسطينية استمدت قوتها من قوافل المقاومين في بلدان المقاومة .. من ايران ، والعراق ، ولبنان ، واليمن ، وسوريا ... ولا شك ان دماء شهداء المطار التي عطرت ارضه بعطر العنبر هي التي زادتها قوةً وعنفوانا .

ان بيان المرجعية العليا من النجف الاشرف والذي ادان قصف المدنيين العزل في فلسطين وكذلك الشد على ايدي المقاومين في دك اوكار الصهاينة ، والرفض القاطع لاي شكل من اشكال التطبيع كان حافزاً مهماً لما يحصل اليوم على ارض القدس الشريفة .

الدعم المعنوي واللوجستي الايراني للفلسطينين منذ بداية الثورة الاسلامية الايرانية كان عاملا محفزا لعدم اخماد نيران هذه الثورة في قلوب المقاومين من كافة الحركات الفلسطينية المقاومة .

نلاحظ اليوم ان الكيان الصهيوني وبعد كل هذا الجبروت والكبرياء ومشاريع التطبيع التي بذل من اجلها المزيد ، الا انه بقى حائراً في ضل تصاعد هجمات المقاومين الابطال ، الذين قلبوا موازين الصراع لصالحهم .

كما نلاحظ الانظمة العربية التي هرولت للتطبيع من الكيان الغاصب وهي في حيرة من امرها ، حيث تشاهد ان المارد الذي احتمت به وكادت ان تلوذ تحت عباءته بكل ذل وخنوع ، يواجه اقسى انواع الرد المقاوم الذي اعاد للامتين الاسلامية والعربية امجادهما .

دول الاستكبار العالمي وعلى رأسها امريكا ، هي الاخرى التي باتت اليوم وهي تبحث عن وسيلة لاخماد نار المقاومة من خلال ايجاد طريق لعقد هدنة طويلة الامد في الاراضي الفلسطينية لانقاذ ربيبتهم اسرائيل .

وعليه .. بات جلياً ان غضب المقاومة وموقفها الحازم ، اجبر المتكبرين وارغمهم على الانصياع والتنازل مقابل حزم وصرامة المقاومين . واخاف المطبعين او ممن ينون التطبيع في المستقبل، وهذا ما نريده ان يتحقق ، لتعيد امتنا امجادها بالوقوف بوجه الظلم والاستكبار.

ولينصرن الله من ينصره ...