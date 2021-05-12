المقالات

كلما يدحرهم علي خرج ابن العاص بسوءته..الصرخي أنموذجا

91 2021-05-12

 

عمار الجادر ||

 

ان اعدل حقبة حكم في الاسلام, بعد استشهاد رسولهم, هي حقبة حكم علي عليه السلام, حيث يحدثنا التأريخ عن الوضع الاقتصادي آنذاك, ويقول : كان في حكم علي ينثر الحب على الجبال لكي لا يجوع مخلوق في زمن حكمه! ولكن الغريب انها اقصر حقبة مقارنة بسالفتها, وشهدت حروب داخلية طاحنة.

هنا قد يجد القارئ الكريم تضارب واضح في المعلومات التاريخية, فكيف يكون هناك حقبة دامت اربعة سنوات من الحكم العادل, وفي نفس الوقت مليئة بالحروب بين المسلمين انفسهم, وعلي طرف فيها؟!

لكي نزيل ذلك العجب؛ علينا الاستناد الى مصادر موثوقة لا يمكن ان تزيف, وطرق هذه المصادر الموثوقة لدى المسلمين, طريقين وهما ( كتاب الاسلام القران و ما نقل عن رسولهم قولا او عملا), وهنا سيجد الباحث قرانا يبين صراع دائمي بين حزب الشيطان المتمثل باليهود, وحزب الله المتمثل بالأنبياء والرسل واوصيائهم.

صعودا منذ خلق ادم, حتى ظهور الاسلام الخاتم, كان العدو الدائم هو الشيطان وجنوده من الجن والانس, ولما انحسر الدين بالإسلام خاصة, تجد ان اشد اعداء الذين امنوا هم اهل الكتاب ( اليهود والنصارى), واليهود كانوا ادهى, وكان اقتصاد الجزيرة العربية بيد اليهود, وشركاء هؤلاء هم عائلات حاكمة على رأسها ال مروان وبيت ابي سفيان.

عندما تقرأ القران تجد ان رسول الاسلام قد اوذي بأشد الاذى, وجاهد من اجل رسالته حق الجهاد, وهو القائل: لم يؤذ رسول او نبي مثلي ابدا, وصدق الرسول حيث يوثق القران ذلك بتفاصيله, ولكي نعي تماما من اذى الرسول, علينا معرفة حزب الشيطان, وتعرفهم بسورة المنافقين, وهم انفسهم من حال بين وعد السماء بملك الارض للصالحين بعد استشهاد الرسول.

الادوار تتكرر في كل زمان, وزماننا هذا يزيل عنا العجب عندما يذكر التأريخ حروب علي, حيث نجد ان عائشة تنقلب من مقولة ( اقتلوا نعثل فقد كفر) الى رفع قميص نعثل والمطالبة بالثأر لدمه مع الشجرة الفاسدة من ال ابي سفيان, ومن علي هو القران الناطق الى رفع المصاحف على الرماح من قبل ابن العاص, الى رجل في الشام يقول: أ وكان  علي يصلي؟! وهكذا فعل الاعلام.

اليوم يفسر لنا سورة المنافقين؛ حيث نطق الرويبضة, وقيل لمن ضحى بدمه واعاد الاعراض وكسر اليهود بانه ذيل, وخرج لنا من يشوه الحقائق دون دليل كالصرخي العميل, وكلما اوجع الشيعة اليهود, خرج لنا رويبضة ليقول الحكم للوطن, كما كان علي عليه السلام كلما اوجع حزب الشيطان خرج ابن العاص ليقول ما الحكم الا لله.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحشد الشعبي من جديد في دائرة الاستهداف الحلبوسي !
تصريح الحلبوسي ضد رئيس هيئة الحشد الشعبي جزء من دعاية إنتخابية..
الفضل ما شهدت به الاعداء
إيران تؤسس لقيام جمهورية الارض الانسانية..
عندما يفرض الواقع نفسه..
عندما تتهجد الصواريخ ..
إصبع على الجرح..المهازل في زعامات المبازل ..
كلما يدحرهم علي خرج ابن العاص بسوءته..الصرخي أنموذجا
ليلة الصواريخ يوم من أيام الله ..
حظر ببغداد وسفرة بالشمال
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.84
التعليقات
محمد غضبان : يعني ماكان يگدر واحد يسأل هذا الجوكري انه مادام يقطع الحداثة وهو مع الزواج المدني گله خواتك ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذه هي حقيقة الجوكر احمد البشير
حيدر : سلام عليكم يعني صدك تحجي كل عقلك هذا تسمى رئيس وزراء ويعرف شنو المسؤليه وتطالبه بأن يسمع ...
الموضوع :
رسالة الى دولة رئيس مجلس الوزراء الموقر
رسول حسن..... كوفه : نحن بحاجه ماسه الى ان ننسى تلك الماسي التي مرت علينا لا التذكير بها بهذه الطرق التي ...
الموضوع :
طنب رسلان ..ماهكذا تصنع البهجة.
حيدر زلزلة : يجب فضح مؤسسي الفساد في عراق ما بعد السقوط. ...
الموضوع :
بريمر مؤسس الفساد في العراق
عمران الموسوي : مشكلة الشيوعي والاشتراكي العربي لحد الآن لا يؤمن بموت منهجهم الفكري وفشله واقعيا وفي موطنه الذي خرج ...
الموضوع :
سعدي يوسف اليساري التائه
زيد مغير : سيطلق سراحهم كالعادة لعدم كفاية الادلة . ولكن في محكمة العدل الإلهي سيقولون ليت امي لم تلدني ...
الموضوع :
بالفيديو ..... بعض المعلومات عن اسباب اعتقال رئيس حزب الحل جمال الكربولي
زيد مغير : محمد عبد العزيز النجيفي مدير البنك الإسلامي السعودي هو شقيق أسامة واثيل و هو الممول الرئيسي لداعش. ...
الموضوع :
النجيفي بعد إفلاسه السياسي..!
زيد مغير : السلام على الشهيد البطل ابو مهدي . لا ابريء ابن مشتت من انه غدر برمز العراق وضيفنا ...
الموضوع :
‏الشهيد القائد أبو مهدي المهندس (رض) يتحدث عن خطط حكومة العبادي ومحاولتها تطبيق توصيات مراكز دراسات أمريكية لتعويم ومواجهة ‎الحشد الشعبي.
منتظرة : اللهم العنهم لعنا ً وبيلاً ...
الموضوع :
بيان صادر عن الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث فيها عن اهل البدع والضلالة والطابور المناقق المتمول من نواصب الاعراب والصهاينة
رأي : دقيقا اهل البصرة وميسان يتحملون كثير من قضايا الجهل في البلاد ...
الموضوع :
جهل وغباء مجتمعي .... قتلى وجرحى بسبب شجار على مباراة كرة قدم في مدينة الصدر شرقي بغداد
فيسبوك