القدس عروس عروبتكم..القدس قضية الشرفاء فقط

محمد العيسى ||

اولاد الق...أن حضيرة خنزير اطهر من اطهركم قالها مظفر النواب وصدق وانا أكررها ،وستتكرر في كل حين ،لان الحكام العرب اثبت الواقع جبنهم وتخاذلهم عن القضايا المصيرية للأمة .

نعم غاب العرب وحضرت إيران بكل قوتها ،للدفاع عن القدس وشعب فلسطين ،رغم الحصار المقيت الذي تتعرض له .

غاب العرب وحضرت تركيا بمواقفها المشرفة على لسان رئيسها وشعبها .

غاب العرب وحضرت المرجعيات الدينية الشيعية ،فهذه الحرب أثبتت أن زخمها وقوتها إنما جاء بفضل الدافع المعنوي والتسليحي الذي امتلكه المقاومون نتيجة الدعم المرجعي الشيعي .

تحدثوا كثيرا أن إيران إنما تتاجر بالقضية الفلسطينية وهاهي تعلن مواقفها بقوة دون تردد ،فلسطين قضيتنا الاولى ولاتتنازل عنها فكيف بكم وانتم تكيلون التهم والسباب لقائدها المفدى وهو يتبنى قضية القدس ويعتبرها قضية المسلمين المصيرية

اكثرماشاهدت هذا التشكيك على لسان الذين يريدون تحويل بوصلة الامور باتجاهات أخرى وعملوا على ذلك بكل قوة وسقط في فخهم الكثير من البسطاء والسذج حتى أصبحوا يهرولون خلف الشعارات المزوقة التي يطلقها الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي .

فإن كنتم تعتقدون أن قضية القدس تتعلق بمرجعيات إيران دون غيرها فهاهو الامام السيستاني يعلنها صريحة ومدوية أن القدس قضيتنا .

فالتافهون لايعنيهم أمر القدس ،اما الاحرار فإن قضية القدس تمثل لهم عقيدة وانتماء وشرف وكيف يرضى الاحرار والشرفاء أن تغتصب عروسهم أمام اعينهم فاخجلوا يامن ادخلتم كل زناة الليل إلى حجرة عروس عروبتكم دون أن يهتز لكم شارب أو يندى لكم جبين. .