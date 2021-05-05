المقالات

اليوم العالمي للقدس

26 2021-05-05

 

محمد العيسى ||

 

 اطرت ثورة الامام الخميني قدس يره قضية القدس بإطار جديد اختلف شكلا ومضمونا عن اطارها السابق ،

فقد أخرج الإمام قدس سره هذه القضية من دهاليز المؤتمرات والشعارات الفارغة لابل أخرجها من إطارها التقليدي العروبي إلى الإطار الاسلامي ،والى الفهم الاستراتيجي لقضية الصراع الاسلامي -الصهيوني ،الذي يبتنى أساسا على النظرية الكونية ومبدأ التوحيد الذي يؤسس لنظرية المواجهة الحتمية بين الحق والباطل الذي لابد أن ينتهي بنهاية المطاف إلى انتصار الحق مهما طال الزمن.

فالامام الخميني ومنذ اليوم الأول لانتصار الثورة الإسلامية في إيران قام بإغلاق السفارة الصهيونية في طهران واستبدلها بالسفارة الفلسطينية واعتبر أن هذا الإجراء لايقتصر على طرد الصهاينة من طهران ،بقدر ماهو اجراء يؤسس لمعركة وجودية بين المسلمين والصهاينة لاينتهي الابازالة إسرائيل من الوجود  وحتى لاينسى المسلمون قضيتهم الأم والجوهرية اعتبر آخر جمعة من رمضان يوما عالميا للقدس ،لتوحيد المسلمين اولا وابقاءجذوة الصراع مع الصهاينة مشتعلة ثانيا  .

هكذا أدار الامام الخميني دفة الصراع مع العدو وهي أن القدس وفلسطين قضية جوهرية واولوية لايمكن التغاضي عنها أو إهمالها مهما امتدت السنون حتى استئصال الغدة السرطانية من ارض المسلمين  ......

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
يوم القدس والبشارة 
اليوم العالمي للقدس
المقاصدُ الضائعة.. في الأغلاطِ الشائعة(53)
إصبع على الجرح ..ولا على الحكومة حرج !!!
بدوي مفكر  !!!
القدس والمقدسات والشعوب المظلومة تحتاج مواقف ...
شاهد الفيديو و...الطم
نفحات قرآنية (١٨)
ماذا تعرف عن قانون الانتخابات الجديد ..؟
إتمام عمل صالح من حكومة عراقنا العظيم المسؤولة..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
محمد غضبان : يعني ماكان يگدر واحد يسأل هذا الجوكري انه مادام يقطع الحداثة وهو مع الزواج المدني گله خواتك ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذه هي حقيقة الجوكر احمد البشير
حيدر : سلام عليكم يعني صدك تحجي كل عقلك هذا تسمى رئيس وزراء ويعرف شنو المسؤليه وتطالبه بأن يسمع ...
الموضوع :
رسالة الى دولة رئيس مجلس الوزراء الموقر
رسول حسن..... كوفه : نحن بحاجه ماسه الى ان ننسى تلك الماسي التي مرت علينا لا التذكير بها بهذه الطرق التي ...
الموضوع :
طنب رسلان ..ماهكذا تصنع البهجة.
حيدر زلزلة : يجب فضح مؤسسي الفساد في عراق ما بعد السقوط. ...
الموضوع :
بريمر مؤسس الفساد في العراق
عمران الموسوي : مشكلة الشيوعي والاشتراكي العربي لحد الآن لا يؤمن بموت منهجهم الفكري وفشله واقعيا وفي موطنه الذي خرج ...
الموضوع :
سعدي يوسف اليساري التائه
زيد مغير : سيطلق سراحهم كالعادة لعدم كفاية الادلة . ولكن في محكمة العدل الإلهي سيقولون ليت امي لم تلدني ...
الموضوع :
بالفيديو ..... بعض المعلومات عن اسباب اعتقال رئيس حزب الحل جمال الكربولي
زيد مغير : محمد عبد العزيز النجيفي مدير البنك الإسلامي السعودي هو شقيق أسامة واثيل و هو الممول الرئيسي لداعش. ...
الموضوع :
النجيفي بعد إفلاسه السياسي..!
زيد مغير : السلام على الشهيد البطل ابو مهدي . لا ابريء ابن مشتت من انه غدر برمز العراق وضيفنا ...
الموضوع :
‏الشهيد القائد أبو مهدي المهندس (رض) يتحدث عن خطط حكومة العبادي ومحاولتها تطبيق توصيات مراكز دراسات أمريكية لتعويم ومواجهة ‎الحشد الشعبي.
منتظرة : اللهم العنهم لعنا ً وبيلاً ...
الموضوع :
بيان صادر عن الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث فيها عن اهل البدع والضلالة والطابور المناقق المتمول من نواصب الاعراب والصهاينة
رأي : دقيقا اهل البصرة وميسان يتحملون كثير من قضايا الجهل في البلاد ...
الموضوع :
جهل وغباء مجتمعي .... قتلى وجرحى بسبب شجار على مباراة كرة قدم في مدينة الصدر شرقي بغداد
فيسبوك