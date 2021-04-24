المقالات

الفساد الثلاثي الابعاد !


 

✒️عمر ناصر *||

 

اصبحت توجهات دول العالم النامية في مكافحة الفساد يأخذ لونا اخر لكونها خسرت مايقارب العشر ترليونات دولار خلال العشر سنين الماضية بسبب الجريمة والفساد والتهرب الضريبي وفي مقدمتها الصين اذ يعد الافراد من اهم العوامل التي تساعد في مكافحة هذه الافة عن طريق حث الحكومات لمواطنيها وتشجيعهم على ضرورة المحافظة على قوة اقتصاد الدولة وايصالهم لقناعة بأن اهم عوامل تدهور الاوضاع المعيشية يرجع الى ضعف تعاونهم في ايصال المعلومة للجهات المختصة. 

استطيع وصف الفساد في العراق بأنه ثلاثي الابعاد 3D لكونه متوغل وداخل اوف سايد في السلطات الثلاث الذي لم يدع زاوية او شبر من جسد الدولة الا ودخل فيه كما يدخل الملوك الى قرية فيجعلوا سادة اهلها اذلاء ، ولم يبقى مفصل سيادي او خدمي الا واصبح للفساد له فيه موطئ قدم كأنه موظف ملاك دائم ، فهو لا ينمو ولا ينتشر اذا لم تتوفر له ظروف سياسية وبيئة خصبة وحاضن مناسب يمكنه من بسط نفوذه وسيطرته من اجل توغله كالسرطان الذي ينهش الجسد المعلول .

لن استثني مفصل من مفاصل الحياة العامة او اي مؤسسة حكومية من موضوع الفساد لكونه اصبح اليوم ظاهرة مخيفة خطرة وثقافة قد تكون سمة وعلامة فارقة في مواصفات شكل النظام السياسي في العراق بل اصبح ماركة مسجلة تشتهر بها العملية السياسية ابتداءاً من السلطة التنفيذية وانتهاءا بأصغر دائرة حكومية ناهيك عن موضوع الهدر اللامبرر في الثروات والميزانيات وتعدد مصادر القرار الذي يعد جزءا اساسياً من ضعف هيبة الدولة وتفكك وترهل هيكلية النظام المالي والاداري والاقتصادي .

‏والاغرب من ذلك الكيل بمكيالين اصبح واضحاً للعيان بل بالامكان القول هنالك تواطئ واهمال مسيس متعمد او غير متعمد لبعض القضايا الجوهرية خصوصاً تبجح احد النواب بأخذه الرشوة علناً امام وسائل الاعلام ولم يحرك القضاء ساكناً امام هكذا اعتراف صريح وامام الملئ يبين لنا ان السياسيين الفاسدين لهم اليد الطولى في تحريك بعض بيادق واحجار رقعة الشطرنج باتجاهات متعددة بينما في الجانب الاخر الحكم بالسجن عاما نافذا على صبي سرق مناديل ورقية وذلك يعطي علامات استفهام كبيرة ويؤكد كلامي اعلاه .

هنالك ثلاث عوامل رئيسية يمنعان لردع الفساد وتغلغله في مؤسسات الدولة الاول الاستخدام المفرط في رد فعل القانون تجاه جرائم الفساد على اعتباره المُنظم الاول والحد الفاصل في اليات التعامل بين الافراد وبين والمال العام، والعامل الاخر ايصال المجتمع الى اعلى درجات الشعور بالمسؤولية الوطنية والاخلاقية في واجباته الوطنية تجاه هذه القضية المحورية بالإضافة إلى القراءة الدقيقة لتاريخ المرشحين قبل تسنمهم المناصب العليا والتأكد فعليا من نزاهتهم بعيداً عن أهواء وميول المحاصصة من اجل رفع مستوى الثقة بين المواطن والمسؤول الى مستويات عالية خصوصاً فيما يتعلق باحتمالية تلقيه للرشاوي.

ما اود الوصول اليه اليوم ان الفساد اصبح عبارة عن شبكة منظمة قوية ومظلة جامعة للكثير من مقومات الاستدامة استطاعت احتواء جميع اشكال مصادر واسناد الدعم الفكري والسياسي والاعلامي ابتداءاً من بعض الفضائيات المؤدلجة وانتهاءاً بالمختصين بغسيل الاموال واصبح له تكتيك وإستراتيجية واوجه عديدة وامتدادات دولية واقليمية تشارك بقوة في عملية نخر البنية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لدينا في ظل خرق علني وواضح لهيبة السيادة الوطنية .

انتهى ..

/ *كاتب وباحث في الشأن السياسي🔎

خارج النص /  اولى خطوات اجتثاث الفساد هو فلترة خط الخدمة والتاريخ الوظيفي للمرشحين قبل تسنمهم المناصب العليا !

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السيد وزير الثقافة وتكريم المسيء
ألدراما ألمحلية في رمضان
سيتقاطرون عن قريب!
الفساد الثلاثي الابعاد !
مفهوم الدولة واللادولة في العرف السياسي الجديد !!
الكرابلة والنكبة المرتقبة !!
حين انفجرت غدة سعدي يوسف الطائفية!!
الدولة الحضارية الحديثة بين الاسلامية والعلمانية
سعدي يوسف اليساري التائه
طنب رسلان وإعلام الصدمة..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
أبو محمد القره غولي : آل الحكيم آل العلم والشهادة طريقهم طريق الشرفاء من أمثالكم ...
الموضوع :
حكايتي مع السيد عبد العزيز الحكيم
احمد : اني بعد ٣ ايام اسافر الى امريكا من العراق هل تاكفي المسحه للسفر ام اخذ لقاح واللقاح ...
الموضوع :
الصحة تضع "التلقيح" شرطاً للسفر وفتح المولات والمحال والمطاعم
رسول حسن..... كوفه : احسنت واجدت في عرضك للحقيقه كما هي بلا رتوش ولا منكهات تصويريه.. لعل صوتك هذا يصك سمعا ...
الموضوع :
وهكذا يقتل باقر الصدرمن جديد..!
رسول حسن..... كوفه : لايحسن اقحام او زج الموسسه الدينيه(المرجعيه العليا) وجعلها احد الاسباب في استشهاد السيد محمد باقر الصدر رض ...
الموضوع :
صدام لم يقتل السيد محمد باقر الصدر..!
عقيل كامل : نقطاع خدمة يساسيل اكثر من سهر ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
رسول حسن..... كوفه : السياسه الايرانيه سياسه حديديه لاتعرف التردد لان قراراتها مبنيه على المعلومه الدقيقه وفي اللحظه المناسبه والسبب في ...
الموضوع :
إيران والكيان الصهيوني حرب ناقلات أم بروڨا مواجهة كُبرَى؟!
حيدر : هل ما يزال هذا القانون موجود لم لا ...
الموضوع :
الدفاع تدعو طلبة الكليات والمعاهد إلى الدراسة على نفقتها
رسول حسن..... كوفه : سماحة الشيخ جلال الدين السلام عليكم١.. ماالمقصود بان السفياني لايعبر الفرات وهو يبقى فيها ١٨ ليله.٢.. من ...
الموضوع :
لماذا جيش السفياني​ يتوقف عند نهر الفرات في الكوفة
فاعل خير : في بغداد في المصرف الوطني لنقل الدم في باب المعظم في الحسابات هناك مبلغ ناقص بالخزينة . ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
علاء حميد محمود : سلام عليكم شكوتي على مصرف الرافدين بصره2 قمت بي شكوه من2017في هيئه النزاها ولم تنحسم قضيتي علمن ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
فيسبوك